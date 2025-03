'La Victoria': una obra que difumina los límites entre realidad y ficción

Ediciones PY presenta 'La Victoria', la impactante novela de Rafael Clemente, un relato que oscila entre la experiencia personal y la imaginación, sumergiendo al lector en una historia donde lo real y lo ficticio se entrelazan de manera inquietante Disponible ya para su compra, este lanzamiento promete cautivar a quienes disfrutan de narrativas que desafían la percepción de la realidad.

Un teatro, un misterio y la delgada línea entre lo posible y lo imposible

"En un momento decisivo de mi vida, decidí abrir un teatro en un local de Lavapiés que llevaba cincuenta años cerrado. La idea de revivir ese espacio olvidado me fascinaba, sin saber que, con cada paso que daba, desenterraba algo mucho más oscuro de lo que imaginaba". Así describe Rafael Clemente el punto de partida de 'La Victoria', una historia que, aunque inspirada en hechos reales, se adentra en terrenos donde la ficción cobra vida propia.

A medida que el protagonista intenta sacar adelante su teatro, la relación con los vecinos va tornándose cada vez más asfixiante, lo que le llevará a tomar medidas desesperadas. Algo en el teatro, y en su interior, despierta. Algo que llevaba décadas esperando salir a la luz. Entre el thriller psicológico, la comedia absurda, y el realismo mágico, la novela plantea una pregunta inquietante: "¿hasta qué punto controlamos nuestra propia historia o somos piezas de un guion ya escrito?".

Un autor con una mirada irreverente y provocadora

Rafael Clemente define su novela como un ejercicio catártico: "Mi libro nació en el momento que abrí mi teatro, un edificio que parecía una película de Álex de la Iglesia. Cada vecino era peor que el anterior, y de forma terapéutica empecé a escribir cómo me gustaría matarlos. De ahí nació 'La Victoria', para hacer realidad lo que me gusta pensar que, en algún multiverso, algún Rafa no solo lo escribió".

Sin tapujos, el autor explora la violencia contenida, el deseo de justicia y el poder de la ficción como vía de escape. "La idea radica en el porqué de la obra: expresar de manera íntima y personal cómo me gustaría matar a esa panda de ca****nes que se hacían llamar vecinos míos", añade con ironía mordaz.

Un lanzamiento literario que promete no dejar indiferente a nadie

Con 'La Victoria', Rafael Clemente ofrece una obra que desafía los límites de la narrativa tradicional, atrapando al lector en un universo donde la realidad y la ficción se contaminan mutuamente.

Para entrevistas con el autor, ejemplares de prensa o más información sobre el libro, se puede contactar a Ediciones PY.

Sobre Ediciones PY

Ediciones PY es una editorial dedicada a la publicación de obras innovadoras que desafían los límites de los géneros literarios. Con un enfoque en proyectos tanto en español como en inglés, busca conectar a los autores con una audiencia global.