The Yoga Gallery 2025 vuelve en junio a Menorca y LLeida

The Yoga Gallery vuelve en junio en Menorca y LLeida. 50 h de Yoga, música, charlas inspiradoras y mucho arte, para encontrar un espacio de calma El próximo mes de junio se celebra en cuarta edición en Menorca (en la isla de Lazareto), - 5, 6 y 7 de junio - y en segunda edición en Lleida, (La Seu Vella), -19, 20 y 21 de junio -, The Yoga Gallery,

Un festival innovador que difunde el mensaje original del yoga, interpretado desde una perspectiva occidental, y expresado a través de un lenguaje contemporáneo. Un nuevo formato de inmersión al yoga, donde a través de clases de meditación, yoga, diálogos inspiradores, performances y artes contemporáneas, ofrece una experiencia única que favorece al mismo tiempo la introspección y la creatividad.

En estas nuevas ediciones, The Yoga Gallery, volverá a contar con embajadores como:

Hayley Reardon, cantautora americana, de pop and folk y letrista, quien en esta ocasión ha compuesto la canción del evento "Meet You There", Pablo D’Ors, quién revolucionó hace años con su libro "Biografía del silencio", el Duo "El Descanso de Ti", (sesiones de yoga nidra y experiencias sonoras), entre otros muchos artistas, además de maestros nacionales e internacionales de yoga, para complementar la práctica en todos sus estilos y variantes:

Surinder Singh, el más reconocido maestro de Rishikesh, (India), capital mundial del yoga.

La internacional Rebeca Recatero, directora del centro de Jivamutkhi Madrid, o nombres como Eva Oller, rmaestra referente de Asthangha, o el ecuatoriano Gustavo Plaza, con su particular Yoga Rashaya que imparte en todo el mundo. Este año también se suma la portuguesa Maria Jiva, directora del centro de JivamutkiLisboa,con 10,6k de seguidores en INS, que inspira a la práctica del yoga como forma de vida, entro otros.

'Get the path. Get the peace'

Gabriel Pena, es elfundador de "The Yoga Gallery", profesor de yoga, formado con Surinder Singh, escritor, y con masters en ESADE, después de viajar por todo el mundo, decidió montar un festival transversal e inclusivo, que dejara de lado la parte estética para centrarse en el mensaje original de esta ciencia milenaria y, a la vez, que este mensaje pueda ser explicado y expresado a través de un lenguaje occidental y contemporáneo.

El yoga como una herramienta para todo el día y para toda la vida". Para conocerse a uno mismo, para despertar la consciencia. Junto a las artes, la creatividad y el disfrute se crea un ambiente que trasciende lo que habitualmente se vive en un festival". En un mundo cada vez más individualista, es clave contar con un refugio propio, desde el cual construir la autoestima para afrontar retos y compartir de manera abierta, sin miedos.

Menorca Fest y Lleida Fest

El festival de yoga se celebra en dos lugares emblemáticos: la isla del Lazareto en Menorca y la monumental Seu Vella en Lleida. La isla del Lazareto, ubicada en el puerto de Mahón y declarada Bien de Interés Cultural en 1993, se accede en barco desde el muelle de Cales Fonts. Este islote, situado en uno de los puntos más privilegiados de la costa menorquina, ofrece el entorno perfecto para disfrutar de más de 50 horas de yoga. Además, el evento presenta actuaciones musicales, como las de la cantante pop-folk estadounidense Hayley Reardon y Aitor Castells, junto a exposiciones de arte, charlas y debates sobre crecimiento personal, bienestar y espiritualidad.

En Lleida, el festival se celebra en la imponente Catedral de la Seu Vella, famosa por su majestuoso claustro, uno de los más grandes y espectaculares de Europa. Al coincidir con el 21 de junio, Día Internacional del Yoga, se llevará a cabo un acto con la participación de la embajada de India, para conmemorar esta fecha, junto a maestros como Surinder Singh, quien impartirá sus clases magistrales durante estos días, así como Gustavo Plaza o Eva Oller. El festival también incluye diversas actuaciones artísticas ofreciendo una experiencia única para todos los asistentes

www.theyoga.gallery