Caterina Moretti insta a las empresas a apostar por el talento de las personas con síndrome de Down, en la campaña de la Fundación Adecco

Se estima que de las 23.000 personas con síndrome de Down en edad laboral que hay en España, solo un 5% está trabajando. En este contexto, Caterina Moretti, embajadora de la Fundación Adecco e influencer con síndrome de Down, protagoniza la campaña de sensibilización ‘No soy una niña’ en la que rechaza la infantilización que siguen afrontando las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades de tipo intelectual El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del síndrome de Down. En este contexto, la Fundación Adecco, por cuarto año consecutivo y con el apoyo de 40 empresas comprometidas, presenta su campaña de sensibilización. En esta ocasión y bajo el claim ‘No soy una niña’, se pone el foco en la infantilización con la que se trata a muchas personas con síndrome de Down y, en general, a las personas con discapacidad intelectual, y que dificultan su inclusión laboral. Una iniciativa para desterrar los prejuicios y estereotipos que siguen impidiendo a las personas con síndrome de Down participar en las diferentes esferas sociales, y particularmente en el mercado laboral.

Esta campaña, protagonizada por Caterina Moretti, embajadora de la Fundación Adecco y tiktoker, se enmarca en el proyecto Empleo Para Todas las personas, desarrollado por la Fundación Adecco para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad cuya presencia en el mercado laboral sigue siendo muy inferior a la del resto de la población. La tasa de paro de la población general es del 12,2% mientras que la de las personas con discapacidad se alza hasta el 19,7% (datos de 2023).

En el caso de las personas con síndrome de Down la brecha es aún más grande. Se estima que de las 35.000 personas con síndrome de Down que hay en España, alrededor de 23.000 están en edad laboral. De ellas, tan solo el 5% tiene trabajo. A nivel europeo la cifra es aún más baja, 2%.

"A través de esta campaña queremos visibilizar las barreras y prejuicios a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down, generando una reflexión profunda sobre la importancia de reconocerlas como profesionales capaces y autónomos. Es especialmente significativo haber contado con el respaldo de empresas comprometidas, porque el cambio real solo es posible cuando el tejido empresarial asume su papel como motor de transformación social. No se trata únicamente de abrir las puertas del empleo a las personas con síndrome de Down, sino de garantizar que, una vez dentro, son tratadas con la misma profesionalidad que cualquier otra persona", asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

‘No soy una niña’: el alegato de Caterina Moretti

Caterina Moretti es la protagonista de la campaña de sensibilización que lleva por nombre ‘No soy una niña’, y que busca llamar la atención sobre la infantilización con la que, en muchas ocasiones, se trata a las personas con síndrome de Down en el ámbito laboral.

Caterina tiene una gran comunidad en TikTok y en Instagram, donde es más conocida como ‘La Cate’. Además de compartir su rutina, contenido de lifestyle y diferentes challenges, aprovecha su capacidad de influencia para reclamar la plena participación de las personas con síndrome de Down en el mercado laboral y en la sociedad. Caterina tiene formación como locutora profesional y compagina su trabajo en una importante marca de moda con su labor como embajadora de la Fundación Adecco dando charlas sobre diversidad e inclusión.

"Hasta cuándo me vas a tratar como a una niña", exclama Caterina en la pieza audiovisual. "Con esta iniciativa queremos llamar la atención acerca de la sobreprotección a la que nos enfrentamos cada día las personas con síndrome de Down y otras personas con discapacidad intelectual. Estas actitudes no permiten desarrollar nuestra independencia en el día a día, pero tampoco en la faceta profesional, impidiéndonos demostrar nuestro talento y capacidades", argumenta Caterina.

La otra protagonista de la campaña es Marieta, de 12 años, que interpreta a 'la Cate niña' a los ojos de sus compañeros de trabajo. En la vida real, la madre de la joven actriz comparte su día a día en la cuenta de Instagram El cromosoma de Marieta con el objetivo de mostrar a la sociedad que los niños y niñas con síndrome de Down pueden desarrollarse como personas plenas, con sus aficiones y decisiones propias.

La campaña puede visualizarse en la web diamundialsindromedown.org