Cómo transformar la normativa ESG en valor para las compañías con osapiens

ESG Impact Day, el evento de osapiens para que las empresas aprendan a navegar en el nuevo panorama ESG osapiens, el líder mundial en soluciones ESG, pone en marcha una jornada junto con DIRSE (Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad) para que las empresas aprendan a transformar las recientes normativas ESG en valor.

El evento se celebrará el próximo 3 de abril en las oficinas de osapiens en Madrid y su principal objetivo es enseñar a las empresas a navegar en el nuevo panorama ESG. Las empresas deben cumplir con recientes normativas como la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), el Reglamento Europeo contra la deforestación (EUDR) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), junto con el nuevo Ómnibus propuesto por la Unión Europea. Sin embargo, en esta jornada descubrirán que más allá del cumplimiento, estas regulaciones son una ventaja estratégica frente a sus competidores.

En palabras de SAlberto Zamora, CEO de osapiens: "Esta iniciativa responde a la necesidad de mostrar que las normativas europeas relacionadas con la ESG no deben verse como una imposición, sino como una oportunidad para que las empresas sean más eficientes y sostenibles . Este un tren que las empresas españolas no pueden perder".

Los asistentes al evento podrán aprender con las charlas de expertos como Joaquín Muñoz, Consulting Partner de ERM y de Teresa Royo, Partner de KPMG Sustainability and Good Governance Partner.

El EUDR tendrá un gran protagonismo en la jornada. Primero los asistentes escucharán a Carmelo Marín, Managing Director de Movicoders, explicando cómo se debe abordar este reglamento. Y, después, aprenderán cómo el EUDR impacta en el sector cacao y cómo se gestiona internamente de la mano de Víctor Borras – ESG & Communication Manager de Nederland Group.

Por otro lado, Aécio Dantas, ESG Manager en Silbon y subdelegado de DIRSE en Andalucía, explicará cómo convertir la normativa CSRD en impacto positivo para las compañías.

El evento terminará con una mesa redonda en la que expertos, en colaboración con DIRSE, debatirán y analizarán cómo estas normativas pueden transformarse en valor, en eficiencia y en fidelización de clientes.

La asistencia a esta jornada es gratuita, pero los asistentes deberán registrarse previamente.