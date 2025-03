362 veces más gérmenes que un inodoro: cómo evitar que un gimnasio sea un foco de infecciones

Cada día, miles de personas entrenan en gimnasios sin saber que una mancuerna alberga más de un millón de gérmenes por cm², 362 veces más que un inodoro. El 63% de las superficies deportivas contiene virus respiratorios y el 73,8% de los equipos tiene bacterias que causan infecciones en la piel y neumonía. Ante esto, los expertos en higiene de PAPELMATIC explican cómo limpiar y desinfectar eficazmente cada equipo para garantizar un entorno seguro y prolongar la vida útil del material 5,4 millones de personas acuden al gimnasio de forma regular en España. La alimentación se cuida al detalle, los entrenamientos se optimizan para evitar lesiones y la salud se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad. Sin embargo, mientras se vigilan las calorías y se ajustan los macronutrientes, un estudio de FitRated afirma que una mancuerna puede albergar hasta 362 veces más bacterias que el asiento de un inodoro, más de un millón de gérmenes por centímetro cuadrado.

Los usuarios cogen pesas, usan las máquinas y luego se frotan la frente, se ajustan la ropa o incluso beben agua. Sin ser conscientes, trasladan microorganismos de un equipo a otro, favoreciendo la propagación de virus, como los respiratorios, presentes en un 63% del equipo deportivo según el International Journal of Environmental Research and Public Health, o bacterias, como la Staphylococcus aureus, culpable de infecciones en la piel y neumonía, que se encuentra en un 73,8% de las superficies.

Pero no solo la salud de los usuarios está en juego. La falta de higiene también afecta a los equipamientos deportivos, acelerando su deterioro y reduciendo su vida útil. El sudor, los restos de piel y las bacterias pueden corroer materiales, generar malos olores y afectar la experiencia en el gimnasio si no se tratan con los productos y procedimientos adecuados.

Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, empresa especializada en soluciones de higiene consciente con más de 60 años de experiencia, subraya la importancia de una limpieza profunda y específica en estos espacios:

"No basta con limpiar al final del día. Los gimnasios deben implementar protocolos detallados y adaptados a cada superficie y máquina, utilizando productos específicos, formando al personal e involucrando a los usuarios. Una higiene correcta no solo previene infecciones y protege la salud, sino que además contribuye a mantener el equipo en mejores condiciones, reduciendo gastos innecesarios en reparaciones o sustituciones prematuras. En definitiva, invertir en higiene profesional es invertir en salud, seguridad, ahorro y bienestar".

Paso a paso de cómo limpiar cada máquina de un gimnasio

En este contexto, los expertos en higiene profesional de PAPELMATIC recomiendan adaptar la limpieza a cada tipo de máquina y superficie, detallando procedimientos específicos:

Máquinas cardiovasculares

Superficies plásticas y paneles electrónicos: Se recomienda utilizar paños de microfibra o Tejido no Tejido (TNT) ligeramente humedecidos en una solución detergente neutra, libre de alcohol, lejía y amoníaco, para evitar que se dañen las pantallas y los botones. Es fundamental secar inmediatamente la superficie con una bayeta limpia y seca para evitar que la humedad penetre en los componentes electrónicos.

Agarres y empuñaduras: Debido al alto contacto y a la naturaleza del caucho y la goma, se deben desinfectar con productos específicos que no contengan químicos abrasivos. Una opción efectiva es aplicar detergentes neutros mediante paños desechables, de microfibra, o TNT, ya que aseguran la eliminación del sudor y de otros residuos sin dejar fibras que puedan afectar a la textura y durabilidad del material. Máquinas de musculación, mancuernas y bancos de ejercicios

Tapizados y superficies de contacto: Para estas áreas, se debe iniciar el proceso aplicando una solución detergente suave, bactericida y fungicida, que permita retirar la suciedad y los restos de aceite corporal. A continuación, es recomendable usar un desinfectante formulado específicamente para superficies tapizadas que eviten la acumulación de humedad en las costuras y preserven la integridad del material. El uso de paños de microfibra, TNT o papel puede ayudar a aplicar el producto de forma uniforme sin saturar el tejido.

Estructuras metálicas: Los componentes de acero inoxidable y otros metales requieren un cuidado especial para prevenir la corrosión. Se recomienda emplear un limpiador desengrasante especial para metales con un pH neutro, que elimine el sudor. Asimismo, es ideal desinfectarlos posteriormente con alcohol isopropílico al 70%. La aplicación debería hacerse con papel absorbente o bayetas de microfibra o TNT, asegurando cubrir de manera uniforme las áreas de alto contacto y luego secar rápidamente con un paño distinto para evitar cualquier acumulación de humedad que pueda favorecer la corrosión. En cuanto a la frecuencia de limpieza, PAPELMATIC recomienda que las superficies plásticas y paneles electrónicos se limpien tres veces al día (al inicio, a mitad y al cierre de la jornada) y, adicionalmente, antes y después de las horas de alta afluencia. Para el resto del equipo, se aconseja la limpieza y desinfección después de cada uso.

No obstante, dado que realizar una limpieza exhaustiva tras cada utilización es logísticamente complejo, se recomienda concienciar a los usuarios mediante infografías y otros recursos educativos, además de implementar puntos estratégicos de higiene que incluyan desinfectantes, dispensadores de papel, papeleras y otras soluciones.

Este enfoque debería complementarse con una limpieza profunda antes y después de los periodos de máxima afluencia, garantizando así un mantenimiento óptimo y saludable de las instalaciones.

La higiene, un factor determinante a la hora de elegir un gimnasio

Al garantizar un entorno limpio y seguro, el gimnasio no solo protege la salud de sus usuarios, sino que fortalece su fidelidad. De hecho, The Brandon Agency afirma que el 81% de las personas elige su centro deportivo en función del nivel de limpieza. Esta cifra pone en valor que, más allá de modernas instalaciones o tarifas competitivas, la higiene es un criterio decisivo para el mercado y diferenciarse de la competencia.

Desde PAPELMATIC recuerdan que una verdadera higiene consciente va más allá de la limpieza: es un compromiso con uno mismo, con los demás y con el planeta. Garantizar entornos saludables implica elegir soluciones eficaces y sostenibles que respeten tanto la salud de las personas, como el medio ambiente. Al optar por productos certificados y métodos profesionales de limpieza, los gimnasios no solo aseguran la salud de sus usuarios, sino que también proyectan una imagen de responsabilidad, profesionalidad y calidad, algo que hoy se ha vuelto determinante.

