Oportunidades y desafíos digitales para las pymes españolas en 2025; El rol de la IA

¿Qué tecnologías y desafíos digitales deberán implementar de forma prioritaria las pymes españolas en 2025 para abordar sus necesidades de transformación digital en un entorno competitivo? ¿Qué nuevas oportunidades ofrecerán la inteligencia artificial y el análisis predictivo a las empresas que adopten estas tecnologías y nuevos hábitos de trabajo de manera temprana y efectiva?

Con el primer trimestre del año a punto de finalizar, responder eficazmente a estas grandes incógnitas sigue siendo una prioridad en las mesas de trabajo y comités de dirección de la mayoría de las pymes españolas. El tiempo pasa rápido para todos. Sin embargo, en este tipo de empresas resulta aún más crucial optimizar al máximo los recursos disponibles para alcanzar cada uno de los objetivos establecidos.

Implementar a tiempo los proyectos tecnológicos y desafíos planteados en la hoja de ruta de cada año puede convertirse en una "misión imposible", especialmente sin el asesoramiento y guía de un socio tecnológico confiable y estable. Makesoft Technologies, consultora IT Solution Partner de Microsoft, que en 2024 celebró su mayoría de edad en el mercado, cuenta con una amplia experiencia en este ámbito. Y todo esto en un contexto donde la IA generativa empresarial está cada vez más presente.

"El 2025 marca el desarrollo de una nueva era laboral, impulsada por la inteligencia artificial empresarial. Esto nos conducirá a dar un paso más desde la inteligencia básica de negocio al análisis de datos avanzados, ayudándonos así a pasar de entender el pasado a anticipar el futuro." Explica Elsa Álvarez, CEO de Makesoft. Las compañías reconocen ya la importancia de actuar en esta nueva era. Sin embargo, consultoras como Makesoft observan que muchas empresas aún no saben cómo avanzar. A pesar de algunas tácticas y pruebas de concepto, no han logrado desbloquear el poder transformador de la IA y la ciencia de datos.

“Quiero incluir dentro de mi plan de acción para este año algún proyecto de IA y necesito identificar un caso de uso que nos ayude a mejorar la productividad”. En los últimos meses, esta frase se está convirtiendo ya en un clásico para nosotros, comenta la CEO de Makesoft.

Además, muchas empresas aún no están completamente preparadas, o al menos no pueden asegurar con certeza que cumplen con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de la información y los datos. En estos casos, según afirma Álvarez, “lo más recomendable antes de dar el paso a la adopción general de la IA es acometer otras necesidades previas como, por ejemplo, realizar una auditoría de seguridad”.

Otras necesidades TI de las pequeñas y medianas empresas. No todo es IA La CEO de Makesoft prosigue: “Aunque todo llegará, y de eso estamos seguros. Cuando nos asomamos de cerca al día a día y realidad de nuestros clientes (y también, al nuestro propio), entendemos que, aunque en un mundo ideal y con recursos infinitos, a todos nos encantaría haber adoptado ya de pleno la inteligencia artificial, muchas de estas empresas todavía no están ahí.”

Y no lo están, porque se encuentran en una fase anterior de su propia transformación digital, resolviendo otros desafíos tecnológicos igual de importantes, pero con mayor nivel de criticidad respecto a poder contar, por ejemplo, con un nuevo agente personalizado de IA. De hecho, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 35.4% las pymes españolas, lo que a su vez supone el 99,8% tejido empresarial español, aún se encuentran en niveles básicos o nulos de digitalización.

¿Cuáles son entonces las "principales problemáticas" en tecnología y transformación digital donde se prevé que las pymes avanzarán más y seguirán priorizando esfuerzos a lo largo del 2025? Para optimizar sus procesos y servicios, Makesoft ha identificado siete áreas clave, en las que sus clientes están concentrando esfuerzos este año. En estas áreas, la consultora española les proporciona asesoramiento y guía, apoyándose para ello en diferentes gamas de productos y soluciones líderes del universo Microsoft.

Servicios en la nube

Herramientas de colaboración

Ciberseguridad

Automatización de procesos

Inteligencia artificial y análisis de datos

Formación y desarrollo de habilidades tecnológicas

Soporte técnico y mantenimiento

Desafíos Clave de Innovación para las Pymes y Próximos Pasos Las pymes españolas volverán a tener en 2025 a su alcance la oportunidad de aprovechar estas innovaciones tecnológicas para mejorar su eficiencia, competitividad y capacidad de adaptación en un entorno cada vez más dinámico y exigente. Sin embargo, para una transformación digital efectiva, las pymes deberán superar varios obstáculos. Según Makesoft, que ha trabajado con más de 100 clientes, estos son los desafíos más importantes para alcanzar sus objetivos tecnológicos:

Falta de visión estratégica y Cultura Empresarial: Será crucial desarrollar una estrategia digital a largo plazo, ya que muchas pymes adoptan tecnologías de manera reactiva, sin una hoja de ruta establecida. Fomentar una cultura de innovación y experimentación también resultará esencial para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías.

Dependencia de ayudas públicas y escasez de personal capacitado: Aunque programas como el Kit Digital son útiles, las empresas deberán integrar partidas presupuestarias propias para la innovación. La falta de talento especializado en la gestión de proyectos tecnológicos suele ser también un obstáculo recurrente.

Ante este contexto, Makesoft apuesta por un futuro donde las pymes destinen un fee mensual a un socio tecnológico externo. Su CEO, Elsa Álvarez, destaca que este partner puede ayudar a diseñar planes de innovación personalizados y acompañar a las empresas en su transformación digital, avanzando de lo simple a lo complejo de manera estable.

Aunque solo el tiempo dirá si esta consultora bou-tic de Microsoft acierta en su pronóstico. Tras nuestra charla con Elsa Álvarez, queda claro que es mejor avanzar acompañados de expertos. Si se tiene una pyme y se necesita ayuda para la transformación digital y viaje personal hacia la IA, contar con equipos especializados como los de Makesoft dará garantía y seguridad. Estas consultoras también proporcionan el 'traje a medida' necesario para avanzar en el proceso de cambio.