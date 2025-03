¿Qué pasaría si desaparecieran los ganaderos?

La ganadería es una actividad fundamental que ha garantizado la alimentación y el equilibrio ecológico durante siglos. Sin embargo, los pequeños ganaderos se enfrentan hoy a una situación crítica debido a la creciente presión fiscal, la burocracia y la competencia desleal. Si no se toman medidas urgentes, podría llegar un momento en que desaparezcan, lo que tendría graves consecuencias para la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Un sector en peligro Las pequeñas explotaciones ganaderas, como las de Granjas San Antonio, una empresa familiar especializada en la producción de carne de cerdo ecológico, son un pilar fundamental del sector agroalimentario. Estas granjas familiares han apostado durante generaciones por una producción sostenible, respetuosa con el bienestar animal y con el medio ambiente. Sin embargo, las pequeñas explotaciones ganaderas cada día se ven más amenazadas por un exceso de regulaciones, impuestos elevados y una burocracia que dificulta su continuidad.

La desaparición de los ganaderos no solo significaría el cierre de muchas explotaciones, sino también la pérdida de un conocimiento tradicional de un valor incalculable, el deterioro del medio rural y una mayor dependencia de productos de origen industrial.

El impacto en la alimentación Uno de los efectos más inmediatos de la desaparición de los ganaderos sería un cambio radical en nuestra dieta. La carne ecológica sería sustituida por productos de menor calidad, altamente procesados y provenientes de grandes industrias donde su único objetivo es obtener el máximo beneficio sin ningún tipo de escrúpulos. Esto podría afectar a la salud y al sabor tanto como al valor nutricional de los alimentos.

Además, el abandono de la ganadería local podría favorecer la monopolización del mercado por grandes corporaciones, lo que reduciría la diversidad de opciones disponibles para los consumidores y aumentaría los precios a largo plazo.

Consecuencias medioambientales Los ganaderos no solo producen alimentos, sino que también desempeñan un papel clave en el mantenimiento de los ecosistemas. El pastoreo controlado ayuda a prevenir incendios forestales, evita la desertificación y contribuye a la fertilidad de los suelos. Sin esta actividad, muchas zonas rurales quedarían abandonadas, con el consiguiente deterioro ambiental.

Además, la agricultura y ganadería ecológica promueve modelos de producción sostenibles, basados en el bienestar animal y la regeneración del suelo. Su desaparición significaría un retroceso en los esfuerzos por combatir el cambio climático y reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos.

El reto de la burocracia y la fiscalidad Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los pequeños ganaderos es la carga burocrática y fiscal. Es urgente que las administraciones cesen el acoso y derribo hacia el sector primario

Una llamada a la acción Empresas familiares como Granjas San Antonio representan una auténtica resistencia ante el avance de las grandes corporaciones industriales. Elegir productos ecológicos es valorar el trabajo de quienes garantizan una alimentación de calidad y evita un futuro sin ganaderos.

Sin agricultores y ganaderos, el mundo no existiría como lo conocemos. Ahora es el momento de actuar para proteger un sector esencial para nuestra vida y nuestro planeta.