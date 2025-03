Manual completo sobre la niacinamida

Existe un boom sobre este término que aun a muchos les cuesta pronunciar. La niacinamida también es conocida como vitamina B3. Laboratorios Kosei ha creado un manual completo para responder a todas las preguntas sobre este activo multifuncional que ayuda a reestablecer el equilibrio de la piel.

Entre los beneficios de la NIACINAMIDA:

Mejora las manchas y unifica el tono gracias a que inhibe la transferencia de la melanina (el pigmento de la piel) hacia las células más superficiales.

Mejora la hidratación y restaura la barrera cutánea de las pieles sensibles e irritadas, ya que mejora la barrera cutánea mediante el aumento de la producción de lípidos (como ceramidas) y proteínas (como queratina) además de reducir la pérdida de agua transepidérmica.

Suaviza las líneas finas y aumenta la elasticidad de la piel, ya que estimula la generación de colágeno.

Previene el envejecimiento prematuro, ya que presenta acción antioxidante (protege frente al daño oxidativo generado por la radiación UV) y antiglicación (evita la formación de productos de glicación o AGEs que se generan por la unión del azúcar de la sangre con las proteínas de la piel, estos productos provocan que la piel pierda elasticidad y flexibilidad causando envejecimiento prematuro).

Disminuye la producción de sebo por lo que es ideal para pieles grasas, con acné o rosácea.

Disminuye la apariencia de los poros dilatados, ya que, por una parte, disminuye la producción de sebo; y por otra, mejora la elasticidad de la piel. La combinación de estos dos factores hace que los poros sean menos visibles.

Vita – B3: Sérum niacinamida Este cosmético es ideal para calmar, regular la producción de sebo, tratar las imperfecciones y manchas de la piel. Desde Kosei lo han enriquecido con ácido hialurónico y pantenol para mejorar aún más sus bondades. Es un sérum que no puede faltar en la rutina diaria.

¿Qué ingredientes contiene? Niacinamida (10%): también denominada vitamina B3, es una vitamina soluble en agua con un bajo peso molecular, lo que le permite llegar hasta las capas más profundas de la piel. Han adaptado el pH de la formulación para mejorar la estabilidad de la niacinamida y evitar que se transforme en niacina, un derivado que produce enrojecimiento, irritación y/o picazón en pieles sensibles, justo los efectos inversos a los deseados.

Ácido hialurónico: bajo peso molecular. Actúa como hidratante de las capas más profundas de la epidermis. Reduce el estrés oxidativo. Reduce las rojeces.

Pantenol: hidrata y regenera la piel. Estimula la síntesis de fibroblastos y ayuda a la óptima proliferación celular.

¿Para quién está indicado este sérum con niacinamida 10%? Es ideal para todo tipo de pieles.

Para pieles grasas o con acné gracias a que disminuye la producción de grasa, además de mejorar la visibilidad de los poros dilatados.

Para pieles con tendencia a rojeces, ya que mejora la barrera cutánea, además de calmar y descongestionar las pieles sensibles.

Ideal para pieles con rosácea, ya que mejora las rojeces, los pequeños granitos y el disconfort típico de este tipo de pieles.

Para quienes desean mejorar el estado general de la piel y prevenir el envejecimiento generado por los agentes externos e internos (antioxidación y antiglicación).

¿Cómo aplicar el sérum con niacinamida 10% Vita-B3 de Kosei? Recomiendan aplicar sobre la piel limpia y masajear suavemente con los dedos. Se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche. Aplicar posteriormente el resto de productos. No se enjuaga.

¿Se puede mezclar con la vitamina C? Sí, la vitamina C y la niacinamida de Kosei pueden utilizarse juntas. Tienen efecto sinérgico.

¿Se puede utilizar la niacinamida por el día? A diferencia de otros activos, la niacinamida es totalmente compatible con el sol, incluso se puede decir que es recomendable su uso debido a su acción antioxidante, ya que es capaz de reparar los daños causados por la radiación UV. Por tanto, es ideal su uso por la mañana junto a la protección solar y por la noche para calmar y reparar.