El banco de productos Acompartir evitó en 2024 la emisión de 6.171 tn de CO₂ a la atmó

Acompartir, el banco de productos no alimentarios que recupera productos invendidos para donarlos a colectivos vulnerables, ha logrado evitar en 2024 la destrucción de 802 toneladas de artículos que, debido a fallos en el etiquetado, problemas de packaging o cambios en la estrategia comercial, hubieran acabado en plantas incineradoras. Hablamos de artículos textiles, electrodomésticos, menaje del hogar o productos de aseo o limpieza, entre muchos otros, que son donados por empresas y proceden de sus excedentes, fin de stocks o devoluciones.

Gracias a la recuperación de estos productos, se ha evitado la emisión de 6.171 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Para poner esta cifra en perspectiva:

Sería necesario que aproximadamente 309.000 árboles crecieran durante un año para absorber esta cantidad de CO₂.

Equivale a evitar las emisiones de 1.340 automóviles circulando durante un año.

Representa la reducción de emisiones comparable a 4.600 vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York por pasajero.

Solución social y medioambiental Más allá del impacto social de esta labor (200.000 personas en exclusión social vieron aliviada su situación gracias al reparto gratuito de 1,7 millones de productos), Acompartir desempeña un papel clave en la lucha contra el desperdicio y la sobreproducción innecesaria de residuos. Este banco de productos recupera esta mercancía antes de que sea eliminada, evitando su destrucción y reduciendo el impacto ecológico derivado de su producción y eliminación.

De esta manera, se logra disminuir la generación de desechos, basura y productos contaminantes, minimizar el consumo de recursos naturales y mermar la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, uno de los objetivos de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados es reducir el peso de los residuos producidos en un 13% para 2025 y en un 15% para 2030, respecto a los generados en 2010.

Este modelo de aprovechamiento no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fomenta una economía circular más eficiente y responsable. En lugar de terminar en vertederos o ser incinerados, los productos encuentran un destino útil en las manos de quienes más los necesitan, transformando un problema medioambiental en una solución social.

Sobre la Fundación Acompartir

Acompartir es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 con el propósito de rescatar productos nuevos no alimentarios para donarlos a personas en riesgo de exclusión social. Forma parte de la Alianza Goods to Give (G2G), una red europea formada por las principales entidades receptoras de donaciones de productos no alimentarios de Francia (ADN France), Bélgica y Holanda (Goods to Give) y España (Acompartir). Juntas promueven un movimiento económico y social que intenta dar solución a dos de las grandes problemáticas que existen: la pobreza y la contaminación del medio ambiente.