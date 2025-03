The Avenue Select Real Estate lanza su nueva división de capital y su exclusivo Club del Inversor

La firma inmobiliaria de lujo da un paso estratégico hacia el mercado de capitales, ofreciendo servicios especializados y oportunidades únicas para inversores nacionales e internacionales The Avenue Select Real Estate, prestigiosa firma en el sector inmobiliario de lujo, anuncia el lanzamiento de dos nuevas áreas dentro del departamento de Corporate.

Inversiones y desarrollo

Su nuevo Departamento de Inversiones Corporativas, marca un hito en su estrategia de crecimiento. Esta división especializada se enfocará en la inversión, gestión y diversificación de activos de Market Place, así como en inversiones corporativas, ofreciendo un servicio integral y exclusivo para sus clientes.

Para liderar esta nueva división, The Avenue Select Real Estate ha incorporado a José Mariano Izquierdo como Director de inversiones.

Izquierdo aportará su profundo conocimiento del mercado inmobiliario y su visión estratégica para dirigir las operaciones de inversión. "Con la creación de este departamento, The Avenue da un paso firme para consolidarse como un socio estratégico para inversores que buscan activos exclusivos y rentables en el mercado inmobiliario y de negocios", afirma José Mariano"Nuestro objetivo es ofrecer un servicio 360º que abarque desde la identificación de oportunidades únicas hasta la gestión integral de las inversiones, siempre con el sello de la excelencia y exclusividad que caracteriza a The Avenue".

Asimismo, se incorporaGermán Robles como Director de Desarrollo, para implementar la nueva estrategia de marca y alianzas estratégicas a nivel global, identificando nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y negocio. "En un mercado en constante evolución, nuestra misión es anticiparnos a las tendencias y ofrecer a nuestros inversores soluciones a medida que combinen rentabilidad, seguridad y visión de futuro", señala Robles. "The Avenue no solo se expande, sino que redefine el concepto de inversión en el sector inmobiliario de lujo, a través de su Club del Inversor".

Servicios integrales del Departamento de Inversiones Corporativas y Club del Inversor

El nuevo departamento ofrecerá una amplia gama de servicios, incluyendo:

Gestión de compra-venta de activos: Facilitando la adquisición y venta de hoteles, edificios, terrenos, empresas y viviendas de lujo.

Facilitando la adquisición y venta de hoteles, edificios, terrenos, empresas y viviendas de lujo. Consultoría estratégica y optimización de activos: Maximizando el valor de los inmuebles a través de estrategias de acondicionamiento y reposicionamiento.

Maximizando el valor de los inmuebles a través de estrategias de acondicionamiento y reposicionamiento. Valoraciones profesionales: Proporcionando estudios de mercado precisos y valoraciones detalladas.

Proporcionando estudios de mercado precisos y valoraciones detalladas. Búsqueda de oportunidades inmobiliarias: Seleccionando inmuebles con alto potencial de rentabilidad en diversos sectores (residencial, oficinas, comercial, industrial, hotelero).

Seleccionando inmuebles con alto potencial de rentabilidad en diversos sectores (residencial, oficinas, comercial, industrial, hotelero). Estudio financiero y viabilidad de inversiones: Analizando cada operación para garantizar la rentabilidad y minimizar riesgos.

Analizando cada operación para garantizar la rentabilidad y minimizar riesgos. Acompañamiento integral: Guiando a los inversores en cada etapa del proceso de compra-venta con un equipo de expertos. Un Club del Inversor exclusivo off market

En el corazón de The Avenue, nace el Club del inversor, una iniciativa diseñada para ofrecer a empresas, clientes, asociados, Family Offices, fondos e inversores privados unacceso privilegiado a productos singulares off market. Este club garantiza oportunidades de inversión únicas, caracterizadas por la exclusividad, seguridad y alta rentabilidad.

Ventajas que lo hacen diferente

El Club del Inversor The Avenue va más allá de las oportunidades de inversión, ofreciendo un servicio integral que incluye:

Acceso prioritario a activos off market: Oportunidades inmobiliarias excepcionales antes de su salida al mercado público.

Oportunidades inmobiliarias excepcionales antes de su salida al mercado público. Servicios de lifestyle personalizados: Gestión de movilidad con vehículos de lujo, alojamiento en hoteles exclusivos, planificación de viajes y acceso a servicios de alta gama.

Gestión de movilidad con vehículos de lujo, alojamiento en hoteles exclusivos, planificación de viajes y acceso a servicios de alta gama. Asistencia integral para la implantación de empresas: Planificación integral de las necesidades de las empresas y trabajadores que deseen establecerse en España.

Planificación integral de las necesidades de las empresas y trabajadores que deseen establecerse en España. Red de inversores nacional e internacional: Conexión con compradores cualificados para operaciones eficientes y rentables. --------------------------------------------------

Sobre The Avenue

Gracias a su amplia experiencia en el sector inmobiliario de lujo, ofrecen un servicio integral en la asesoría, gestión y comercialización de propiedades exclusivas, con presencia nacional e internacional, gestionando proyectos en Miami, República Dominicana, México y Dubai. Cuentan con un equipo de profesionales altamente cualificados, con más de 25 años de trayectoria en el sector, lo que les permite adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente y al valor único de cada propiedad.