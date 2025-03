La FP, la formación con mayores perspectivas de empleo en el futuro

El mercado laboral en España enfrenta un reto estructural: un elevado porcentaje de empleados está sobrecualificado para los puestos que ocupa. Según datos de Eurostat, más del 35% de los trabajadores jóvenes en España desempeña empleos por debajo de su nivel educativo. Esta brecha se traduce en una falta de alineación entre la formación académica y las necesidades reales del mercado, lo que genera incertidumbre en la inserción laboral.

En este escenario, la Formación Profesional Oficial se presenta como una alternativa clave para mejorar la empleabilidad, proporcionando una educación práctica y adaptada a las demandas de las empresas. En este contexto, Davante, fruto de la unión de MasterD y MEDAC, ofrece una formación integral orientada al empleo, con un modelo flexible que combina modalidades presencial, online y abierta.

Su metodología ha permitido que el 90% de los alumnos encuentren trabajo en un plazo de seis meses tras completar sus estudios, consolidando la FP como la opción educativa con mayor proyección en el futuro.

El mercado laboral necesita técnicos cualificados Las empresas españolas requieren profesionales con formación específica y habilidades técnicas ajustadas a sus sectores. Sin embargo, el sistema educativo ha generado un exceso de titulados universitarios, mientras que hay una falta de graduados en Formación Profesional Oficial, lo que limita la competitividad del mercado laboral.

La FP se caracteriza por su enfoque práctico, su estrecha vinculación con el tejido empresarial y su capacidad de adaptación a sectores en crecimiento. Los titulados en FP acceden a empleo con FP en un plazo menor y con una inserción laboral superior a la de muchas titulaciones universitarias.

Davante ha diseñado su oferta educativa en función de las necesidades del mercado, asegurando que sus programas formativos estén alineados con los perfiles más demandados por las empresas.

Las FP con mayor salida laboral en los próximos años La evolución del mercado laboral ha consolidado determinadas áreas como estratégicas para la generación de empleo. Dentro de la oferta de Formación Profesional Oficial, los sectores con mejores perspectivas incluyen:

Sanidad y atención sociosanitaria: el envejecimiento de la población ha incrementado la demanda de técnicos en cuidados sanitarios, auxiliares de enfermería y especialistas en higiene bucodental.

Informática y telecomunicaciones: la transformación digital ha generado una alta demanda de profesionales en desarrollo de aplicaciones, administración de redes y ciberseguridad.

Energías renovables y sostenibilidad: la transición ecológica ha impulsado la necesidad de expertos en eficiencia energética, energías renovables y gestión ambiental.

Logística y transporte: la expansión del comercio electrónico ha incrementado la demanda de especialistas en gestión logística y transporte.

Marketing digital y comercio internacional: las estrategias de negocio requieren perfiles cualificados en comercio digital, análisis de datos y comunicación en entornos digitales.

Davante ha estructurado su catálogo de FP Oficial en función de estas tendencias, asegurando que sus alumnos reciban formación específica en sectores con alto nivel de inserción laboral y crecimiento sostenido.

Davante FP Plus: la clave para destacar en el mercado laboral Uno de los principales retos en el ámbito de la empleabilidad es la necesidad de desarrollar competencias complementarias a la formación técnica. Davante ha incorporado el programa Davante FP Plus, que añade al currículo oficial un módulo exclusivo de Competencias 360º, diseñado para potenciar la empleabilidad de los alumnos a través de:

Competencias digitales: siguiendo el Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), los estudiantes adquieren habilidades tecnológicas esenciales.

Soft skills: desarrollo de capacidades en gestión emocional, trabajo en equipo y liderazgo, fundamentales para la inserción laboral.

Idiomas: refuerzo en competencias lingüísticas para mejorar la proyección internacional de los titulados.

Capacitación técnica adicional: acceso a certificaciones específicas según el sector profesional elegido.

Este enfoque permite que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen habilidades altamente demandadas en el entorno profesional.

Formación adaptada a cada estudiante: presencial, online y abierta La flexibilidad es un factor clave en el éxito de la Formación Profesional Oficial. Davante ha diseñado un modelo que permite a los estudiantes elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades:

Presencial: más de 100 centros en toda España, con instalaciones de última generación para maximizar el aprendizaje práctico.

Online: Campus virtual con clases en directo y grabadas, acceso a materiales didácticos y tutorías personalizadas.

Formación Abierta: modelo exclusivo de Davante que combina la flexibilidad del aprendizaje online con el respaldo de un centro físico para talleres prácticos y mentorías.

El enfoque personalizado permite que los estudiantes puedan estudiar FP a su ritmo, optimizando su proceso de aprendizaje y facilitando la conciliación con otras responsabilidades.

Con un 94% de satisfacción entre sus alumnos y una red de más de 30.000 empresas colaboradoras, Davante se posiciona como un referente en formación para el empleo. Su modelo educativo innovador y adaptado a las exigencias del mercado laboral refuerza el papel de la FP como la mejor opción para garantizar un futuro profesional estable y con oportunidades reales de crecimiento.