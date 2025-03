AIDIN, la IA educativa que revive a Sócrates, llega a las aulas de Abu Dhabi

La Inteligencia Artificial va a impactar en las aulas, pero no todas son iguales. Mientras la IA generativa crea contenido en segundos, la IA educativa transforma como se aprende. ¿El problema? Mucha gente las confunde, y ese malentendido ha generado rechazo en escuelas y familias. De Europa llega AIDIN, la IA pedagógica socrática de STEAM Future Academy que desafía a los estudiantes con el método socrático y zanja ese debate. Esta innovación debuta en EAU de la mano de The Spanish School of Abu Dhabi AIDIN, la primera IA Educativa Socrática, ha sido desarrollada por la europea STEAM Future Academy. Presente en Europa y Latam, ha dado el salto a Abu Dhabi de la mano del "The Spanish School of Abu Dhabi", único colegio español de Oriente Medio.

Ahora, incorporan la IA educativa a sus aulas, dando clases de Ciencias y Programación con AIDIN.

Son clases colectivas, dirigidas por el profesor David Vílchez con ayuda de una IA alimentada con desafíos, pistas y misterios de las Ciencias y entrenada para que los alumnos descubran las respuestas por sí mismos, sin explicaciones, con un método socrático de preguntas y retos.

David Vílchez cuenta la reacción de sus alumnos:

"Les expliqué que era una clase con inteligencia artificial (IA) y enseguida empezaron a decir: 'ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT'. Pero les expliqué que AIDIN no les daría las respuestas, sino que los guiaría en su aprendizaje. En la parte grupal, realmente querían interactuar con la inteligencia artificial. Estaban muy emocionados y con muchas ganas de participar activamente".

Es la IA educativa socrática que da respuesta a las familias que quieren que sus hijos se comuniquen, tengan pensamiento crítico y sean creativos.

Testimonios de alumnos:

Laura : "la parte más divertida fue hablar con AIDIN".

Francisco: la clase era "divertida y emocionante".

Ana Victoria: "aprendimos mucho sobre estrellas, astronomía y el big bang".

Pero muchos padres quieren para sus hijos, además, otras cosas. Por eso con AIDIN también trabajan duro, escribiendo a mano, con papel y boli, y haciendo esquemas.

Para hacer los esquemas, los alumnos reciben material distribuido físicamente. La diferencia es que ese esquema hecho en papel lo pueden enviar a AIDIN, que les hace comentarios y sugerencias de mejora y les pone una nota. Y si el alumno quiere subirla, puede repetir todo el trabajo hasta sacar un 10. Pero es mejor hacerlo bien a la primera. Concentración, esfuerzo y motivación desde el principio.

Los alumnos también desarrollan proyectos de programación tutorizados por AIDIN y revisados por su profesor. En esta fase se atienden las competencias de pensamiento computacional y programación. Y a los alumnos les encanta.

Antolín García, CEO de STEAM Future Academy e impulsor de la IA Pedagógica Socrática AIDIN declara que:

"Un error típico en los colegios es usar Apps o plataformas individuales en el aula. La magia surge de la clase colectiva, de la interacción de los niños entre si y con el profesor. Las APPs individualizadas matan esa magia. El profesor tiene que ser el que dirige la clase. Si el profesor se convierte en un complemento del dispositivo, entonces, ¿para qué va el niño al colegio?".

Hay un debate sobre si Europa se está quedando atrás respecto a EE.UU en grandes modelos de IA Generativa. Pero con esta IA socrática, Europa toma la delantera en Inteligencia Artificial Pedagógica en este falso dilema entre conocimiento y emoción, papel o pantallas, clásico o moderno, que genera agrios debates en las salas de reuniones de los colegios, entre familias y contra profesores y dirección.