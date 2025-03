Apollo Go: Servicios de transporte autónomo impulsados por IA avanzan hacia el despliegue masivo

Apollo Go revoluciona el transporte urbano con IA, ofreciendo movilidad autónoma más segura, eficiente y sostenible A medida que la inteligencia artificial redefine las industrias a nivel global, el sector del transporte está experimentando una transformación profunda. La tecnología de conducción autónoma avanza rápidamente hacia su despliegue a gran escala, con las principales empresas demostrando sus capacidades en múltiples ciudades. En esta ola de cambio, Waymo de Google y Apollo Go de Baidu destacan como actores clave en la configuración del futuro de la movilidad autónoma.

Waymo, pionero en la industria global de la conducción autónoma, ha logrado lanzar operaciones comerciales en cuatro grandes ciudades de EE. UU., ofreciendo aproximadamente 150,000 viajes semanales y demostrando una gran capacidad de escalabilidad. Para reforzar aún más su liderazgo en el sector de la conducción autónoma en EE. UU., Waymo planea realizar pruebas en más de 10 nuevas ciudades, con Las Vegas y San Diego como los primeros lugares de despliegue.

Mientras tanto, el servicio de transporte autónomo Apollo Go de Baidu se ha consolidado como el líder en el sector de movilidad autónoma en China. Para febrero de 2025, Apollo Go habrá logrado operaciones totalmente autónomas en todo el país, eliminando la necesidad de conductores de seguridad a bordo.

Según los últimos datos de Baidu, Apollo Go completó 1.1 millones de viajes en el cuarto trimestre de 2024, con un promedio de aproximadamente 12,000 viajes diarios, situándose entre los mayores proveedores comerciales de servicios de transporte autónomo a nivel global. Estas dos empresas están llevando los límites de la tecnología de conducción autónoma en EE. UU. y China, acelerando conjuntamente el desarrollo global de los servicios de movilidad impulsados por IA.

Cuando la conducción autónoma alcanza una escala de decenas de miles de viajes diarios, la eficiencia operativa se vuelve fundamental. El RT6 es uno de los elementos clave que permite a Apollo Go optimizar su despliegue a gran escala. Este vehículo totalmente autónomo está equipado con tecnología avanzada de intercambio de baterías, lo que permite recargar cada unidad en menos de cuatro minutos. El tiempo ahorrado se traduce en una mayor capacidad para atender a más pasajeros. Gracias a estas innovaciones, Apollo Go puede ofrecer servicios competitivos y escalables en más regiones y ciudades.

El despliegue global de la movilidad autónoma está atrayendo inversiones significativas tanto del sector público como del privado. Según el Departamento de Transporte de Hong Kong, Apollo Go obtuvo con éxito el primer lote de licencias piloto para vehículos autónomos en la región en 2024, marcando su primera incursión en mercados con volante a la derecha y circulación por la izquierda. Estos mercados, que incluyen el Reino Unido, Singapur, Japón y Australia, representan un tercio del mercado automotriz global.

Este año, Waymo ha anunciado una alianza con Nihon Kotsu, la mayor empresa de taxis de Tokio, y GO para introducir vehículos autónomos en la capital japonesa, con la primera flota programada para 2025.

En la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS) en Dubái, el cofundador y CEO de Baidu, Robin Li, destacó los beneficios a largo plazo de la inteligencia artificial en el transporte, mientras que el Ministro de Estado para la Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos propuso el uso de una flota completamente autónoma para futuras ediciones del evento, potencialmente impulsada por la tecnología de Apollo Go.

A medida que las ciudades de todo el mundo aceleran la integración de la conducción autónoma en sus infraestructuras, la movilidad autónoma se está convirtiendo en un foco clave de inversión. Gobiernos, especialmente en China y EE.UU., están agilizando la implementación de políticas para respaldar el transporte impulsado por IA.

Para Apollo Go y Waymo, adaptarse rápidamente a entornos desconocidos representa un desafío significativo, ya que no hay dos ciudades con condiciones de tráfico idénticas.

Sin embargo, una expectativa universal entre los pasajeros urbanos es un viaje seguro y confortable. Para satisfacer esta demanda, Apollo Go ha equipado sus vehículos con control de voz interactivo, asientos con función de masaje y ajuste remoto de la climatización, mejorando así la experiencia del pasajero con características inteligentes y fáciles de usar.

A medida que más ciudades invierten en transporte autónomo, empresas como Apollo Go y Waymo están demostrando que la movilidad impulsada por IA ya no es una visión lejana, sino una realidad que está transformando el transporte urbano en la actualidad.

Sobre Apollo Go

Apollo Go, también conocido como Luobo Kuaipao, es el servicio de transporte autónomo de Baidu y uno de los principales actores globales en soluciones de movilidad autónoma a gran escala. Como el primer servicio comercial de Robotaxi completamente sin conductor en China, Apollo Go está a la vanguardia de la integración de inteligencia artificial, big data y automatización para desarrollar las ciudades inteligentes del futuro.