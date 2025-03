Innovación y tecnología en servicios legales, la evolución de GRUPO SAPENTIAM en el mercado empresarial

La evolución del sector empresarial ha estado marcada por la necesidad de adaptarse a normativas en constante cambio y a un entorno cada vez más digitalizado. La automatización, la inteligencia artificial y el desarrollo informático han dejado de ser herramientas complementarias para convertirse en elementos estratégicos en la optimización de procesos y reducción de costes para la sociedad. En este contexto, GRUPO SAPIENTIAM ha consolidado su presencia en el mercado, ofertando sus servicios legales a bajo coste para sus clientes, mediante la automatización de procesos, poniendo especial énfasis de sus recursos humanos en la atención y asesoramiento personalizado, permitiendo a las empresas y autónomos garantizar el cumplimiento normativo con soluciones económicas, accesibles y eficientes.

Con casi 20 años de experiencia y un crecimiento continuo, la compañía ha sabido evolucionar en función de las transformaciones legislativas y tecnológicas, incorporando herramientas digitales que facilitan la operativa empresarial. Para profundizar en estos aspectos, Juan Francisco Moreno Gallardo, representante de GRUPO SAPIENTIAM, ofrece una visión sobre la importancia de la innovación, la digitalización y el futuro de la automatización dentro del ámbito empresarial.

GRUPO SAPIENTIAM ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. ¿Cuáles han sido los principales factores que han impulsado esta evolución?

Te diría que es una suma de diversos factores, pero supongo que principalmente ha sido por nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías, logrando con ello una reducción importante de costes que repercute en el precio final de nuestros clientes. De esa manera, ofertamos los servicios legales a precios muy atractivos sin perder la calidad y la atención que merecen nuestros clientes, por ese motivo muchas asociaciones y asesorías de empresas a nivel nacional, colaboran y nos recomiendan.

Personalmente, no puedo entender cómo otras empresas de nuestro sector, a día de hoy, no tienen la capacidad de atender a sus clientes y deben soportar largas esperas para resolver cualquier necesidad. ¿Imaginas tener una inspección y que la empresa que te gestiona tus servicios legales no te aporte soluciones en días? Esa es una de las razones por las que muchos clientes vienen a Grupo Sapientiam, buscando soluciones ágiles.

El marco regulador en materia de cumplimiento normativo ha cambiado considerablemente en la última década. ¿Cómo ha afrontado la empresa retos legislativos como el RGPD en 2016, la LOPDGDD en 2018, normativas más recientes del protocolo contra el acoso sexual o los que aplican al control horario?

Esta pregunta es muy interesante, porque precisamente esa es la importancia fundamental de una buena consultoría, no solo adaptarnos a las normativas, sino ayudar a empresas a adaptarse a los cambios normativos en función de sus características específicas, y para ello, es fundamental hacerlo rápidamente. Nosotros ante un cambio normativo, estudiamos la normativa, analizamos los cambios, detectamos las implicaciones, y en pocos días contactamos con nuestros clientes para que estén actualizados en todo momento.

Recuerdo que en 2016 hubo poca repercusión con el RGPD, pero no fue así en 2018 con la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantías digitales, cuando hubo una demanda inusual de empresas y autónomos buscando nuestra consultoría para su cumplimiento. Con el Protocolo contra el Acoso ha sido más paulatino pero constante, y para el control horario estamos viendo que puede suponer otra vez una gran demanda si todas las empresas desean concertarlo de forma simultánea. Para ello, y adelantándonos a dicha previsión, hemos formado a otros departamentos ajenos al mismo, para que puedan ayudar en caso de que la situación lo requiera.

La inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo la forma en que se gestionan los procesos internos en las empresas. ¿Cómo se han incorporado estas tecnologías en los servicios que ofrece GRUPO SAPIENTIAM?

A nivel de automatización nuestra empresa dispone de desarrolladores informáticos creando plataformas para la gestión interna, para la facturación, y en cuanto a la gestión externa facilitando una interfaz de acceso a colaboradores y clientes que facilita, integra y también unifica nuestros servicios para su disposición.

En cuanto a la inteligencia artificial es un complemento para cada departamento de nuestra empresa, aún no es capaz de absorber trabajo de forma autónoma, pero lo que sí hace, es ayudar y de esa forma optimizar el tiempo de trabajo de nuestro personal.

Las soluciones digitales han cobrado un papel clave también en el control del trabajo, parece ser que la inspección laboral tendrá acceso en tiempo real de las jornadas de trabajo de empresas españolas. ¿Qué beneficios aporta la plataforma que usáis en GRUPO SAPIENTIAM para el control horario?

No olvidemos que el registro laboral, control laboral o fichaje, es de obligatorio cumplimiento desde hace años. Nosotros estamos facilitando a nuestros empleados y a las empresas clientes que nos lo demanden, una plataforma online para cumplir los requisitos normativos actuales.

Lo que ahora se está hablando en los medios de comunicación, es que dicho registro horario se realice solo de forma digital, entre otras cuestiones. Puedo adelantar, para tranquilidad de nuestros clientes, que disponemos del anteproyecto de ley y nuestra plataforma estará preparada a los requisitos que se exigirán en dicho texto, solo estamos a la espera de la publicación definitiva que implantará la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Hay muchas empresas que aún registran los horarios en papel, por lo que a raíz de la información que están transmitiendo desde prensa y televisión, muchos autónomos y empresas están contratando nuestro servicio, para su adaptación al nuevo formato y estimamos que vaya aumentando según pasan los días hasta la publicación definitiva de la norma.

El equilibrio entre servicios económicos y cumplimiento normativo de calidad es un desafío para las organizaciones de tu sector. ¿Qué estrategias ha implementado GRUPO SAPIENTIAM para ofrecer servicios legales accesibles a todas las empresas sin comprometer la calidad?

Básicamente, lo que hemos venido diciendo. Hemos automatizado aquellos aspectos repetitivos que no afectan a la atención de nuestros clientes, y tras liberar a nuestro personal de dicho trabajo redundante y repetitivo, lo que hacemos es redirigir su tiempo disponible a una atención del cliente de mayor calidad.

Para nosotros esa calidad se traduce en más tiempo disponible para el cliente, eso supone tener personal suficiente y adecuado para evitar que nuestras líneas tengan llamadas en espera. Es preferible invertir en personal suficiente, a que los clientes no estén atendidos correctamente.

La evolución del sector ha estado marcada por distintos desafíos, desde la adaptación al RGPD en 2016-2018 hasta la implementación de medidas de PRL durante la pandemia de 2020. ¿De qué manera han influido estos cambios en la estrategia de la compañía?

Durante la pandemia del Covid-19, nuestra empresa se enfocó fundamentalmente en ayudar en los servicios de prevención de riesgos laborales porque las empresas y sus respectivas asesorías tenían muchas dudas al respecto. Es necesario recordar que en aquellas semanas los cambios eran constantes, cada semana había limitaciones en función del sector de la empresa, la comunidad autónoma donde actuaba, si la localidad tenía ciertos niveles de contagios.

Recibíamos muchas llamadas porque no sabían cómo actuar en caso de haber un positivo, sobre el uso de mascarilla, el tipo de mascarilla, las medidas a adoptar en distintas circunstancias. Para tener debidamente informado a nuestro entorno, enviábamos semanalmente a nuestros clientes y asesorías información actualizada con todo ello.

A pesar de no ser la prevención de riesgos uno de nuestros servicios más destacados en 2020, fue cuando muchas empresas empezaron a conocernos y contratar nuestros servicios de consultoría en esta materia; entre otras cosas también porque las empresas que gestionaban su prevención, tenían a sus empleados en ERTE, estaban colapsados o no atendían los teléfonos.

En GRUPO SAPIENTIAM facilitamos el teletrabajo desde el mismo 9 de marzo de 2020, y gracias a ello no tuvimos baja alguna en nuestra plantilla, y pudimos dar el servicio a nuestros clientes con todo nuestro personal disponible, ni solicitamos el ERTE al que muchas empresas si se acogieron.

Gracias a nuestra adaptación en esta y otras circunstancias, GRUPO SAPIENTIAM pasó de ser un referente en formación y protección de datos, a ser relevante en el resto de servicios normativos.

Las alianzas estratégicas son clave en un entorno empresarial competitivo. ¿Existen colaboraciones con otras entidades o planes de expansión en este sentido?

Por supuesto, siempre hemos contado con alianzas y colaboradores dentro de asociaciones empresariales y con asesorías de empresas. También hemos invertido mucho en posicionamiento SEO y redes sociales, y desde hace años colaboramos más estrechamente con administraciones de fincas y otras empresas reconocidas del sector a los que aportamos valor o facilitamos nuestras plataformas informáticas para que a su vez puedan ofrecer nuestros servicios legales pero bajo su propia marca. Me gustaría decirte alguna de dichas empresas, pero por compromiso de confidencialidad firmado entre partes, no se me está permitido.

Con respecto a la expansión, estamos estudiando llegar a las empresas de una forma más directa e innovadora, ya que muchas veces el exceso de trabajo diario de asesorías, consultorías y asociaciones les impide dedicar más tiempo a este tipo de asesoramientos y hemos detectado que muchas empresas desconocen las normativas legales que deben cumplir.

Las innovaciones en inteligencia artificial avanzan rápidamente. ¿Cuáles son las próximas iniciativas tecnológicas en las que trabaja GRUPO SAPIENTIAM?

Aparte del registro horario, que es nuestra última novedad en la que hemos hablado hace pocos minutos, estamos generando ahora mismo una plataforma para aquellas empresas que tengan contratado su servicio de prevención ajeno, para que puedan recibir un seguimiento más personalizado.

Desde hace años, programamos una plataforma profesional para las administraciones de fincas para la coordinación de actividades empresariales de las comunidades de propietarios y ahora, a diferencia de muchas empresas del sector, estamos añadiendo un módulo para intercomunicar a los distintos proveedores de las comunidades con el objetivo de que puedan comunicarse aquellos aspectos preventivos de forma activa tal y como el espíritu de dicha norma indica, y no limitarnos a realizar tan solo un intercambio burocrático de documentación.

El desarrollo de puestos altamente cualificados es una de las estrategias de crecimiento de la empresa. ¿Qué tipo de perfiles profesionales buscan en su empresa?

La formación es primordial para el tipo de sector en el que nos encontramos, pero también el reciclaje profesional y el estudio continuado de las leyes y reales decretos que van publicándose en el BOE, puesto que muchas de las normativas que a día de hoy son de obligatorio cumplimiento, ni siquiera existían cuando estudiábamos en la facultad. En nuestra empresa disponemos principalmente de técnicos en prevención, abogados, informáticos, graduados sociales, administrativos, pero también apostamos en dar oportunidades y formar a trabajadores jóvenes mediante contratos en alternancia.

¿Qué perspectivas se vislumbran para la empresa en los próximos cinco o diez años?

La verdad que no sé responderte, no puedo hacer previsiones a tanto tiempo. Lo iremos viendo mes a mes. Lo que si puedo asegurar es que nos adaptaremos e iremos ayudando a nuestros clientes en dichas materias. Aportaremos soluciones de consultoría según las normativas y el mercado lo vaya demandando, y como siempre, lo haremos al mejor precio. Lo iremos viendo.

La transformación digital y la optimización de procesos han pasado a ser requisitos fundamentales para las empresas que buscan mantener su competitividad en un mercado en constante evolución. GRUPO SAPIENTIAM ha demostrado cómo la combinación de experiencia, innovación y adaptación normativa permite consolidarse en el sector con soluciones eficaces y accesibles. Con una estrategia basada en la automatización y la inteligencia artificial, la compañía se proyecta hacia el futuro como un actor relevante en el desarrollo de servicios legales y tecnológicos adaptados a las nuevas exigencias del mercado.