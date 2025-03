La 50ª Fiesta del Queso de Arzúa supera todas las expectativas con más de 50.000 visitantes

La 50ª Fiesta del Queso de Arzúa (A Coruña-Galicia) ha vivido una edición “histórica”. Así la definen desde la organización, que se muestra muy satisfecha con la excelente acogida registrada.

De hecho, fueron más de 50.000 las personas que llenaron la localidad durante todo el fin de semana, participando en el amplio programa de actividades preparado para esta efeméride. Los momentos de mayor afluencia fueron la noche del sábado, con la celebración de los conciertos del Festival del Queso, y el domingo por la mañana, formándose largas colas para acceder al recinto ferial, además de los asistentes que acudieron a ver el espectáculo Son de Arzúa, con actuaciones de tres agrupaciones musicales de la localidad.

Más ventas que nunca El recinto ferial se convirtió en un auténtico ir y venir de visitantes con interés en conocer la amplia oferta de productos existente en los 80 expositores, contando con diferente tipo de quesos gallegos, españoles e internacionales. En la planta baja del edificio “Terra do Queixo” se encontraban los stands de las queserías, mientras que en la primera planta se reservó un espacio específico para productos gourmet.

A nivel general, las empresas han mostrado una elevada satisfacción por las ventas registradas durante el fin de semana, y especialmente entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. No en vano, varios de los expositores -tanto queserías como productores de otros alimentos gourmet- llegaron a agotar las existencias de producto que habían llevado a la feria. Un signo claro de la excelente respuesta del público a un evento que está más que consolidado como un referente en el calendario gastronómico.

Las cuatro queserías arzuanas participantes en el evento -Barral, Galmesán, Verbas y Casa Donicio- coincidieron a la hora de destacar la gran afluencia de visitantes, así como los positivos niveles de ventas. Por su parte, desde la Asociación Ruta Europea del Queso, que participaba por primera vez con casi una decena de stands de queserías asociadas procedentes de distintos puntos de España y Portugal, valoraron muy positivamente su asistencia a esta feria, mostrando interés en regresar en próximas ediciones, dada la buena acogida.

Más de 12.000 personas en el Festival del Queso Otro de los grandes atractivos de la 50ª Fiesta del Queso fue el festival de música, que se desarrolló el sábado por la noche y también el domingo, tanto por la mañana como por la tarde. En conjunto, desde la organización se estima que más de 12.000 personas asistieron a las diversas actuaciones ofrecidas dentro de este programa cultural.

El mayor reclamo, sin duda, fueron los conciertos del sábado por la noche, que comenzó con Capital Voskov y Mondra, que contó con la colaboración de Aida Tarrío, integrante de Tanxugueiras, a la hora de interpretar el tema Ruando. El momento más esperado de la velada llegó con el cantante Xoel López, al que le siguieron los ritmos de Cariño para poner el broche de oro con The Rapants.

La jornada del domingo también registró una gran acogida durante el espectáculo O son de Arzúa, que contó con las actuaciones de la Banda de Música de Arzúa, la agrupación folk O Bringuelo y la Rondalla Moraima, todas ellas de la localidad arzuana. Durante la tarde, poco después del cierre de puertas del recinto ferial, la música regresó con los acordes tradicionales de Os Melidaos para finalizar con la actuación del cantautor vigués Xisco Feijoó, que puso la guinda a dos intensas jornadas llenas de distintos estilos musicales

Propuestas gastronómicas, infantiles y culturales Las dos principales secciones de la celebración se complementaron con otras actividades gastronómicas, como la Ruta de Tapas y Pinchos organizada por el CRDOP Arzúa-Ulloa, con gran nivel entre las propuestas presentadas por los 17 locales hosteleros participantes. A esta se sumaron showcookings, uno de ellos protagonizado por la pregonera de la fiesta, la reconocida chef Lucía Freitas, y talleres de cocina.

Las actividades infantiles también tuvieron su espacio en la celebración, con el Festival Pequequeso, que incluyó actuaciones musicales y otras propuestas de ocio dirigidas a los más pequeños de la casa. Además, la 50ª Fiesta del Queso contó con un espacio de conciliación familiar, con propuestas para los menores que facilitaron a los adultos el recorrido por el recinto ferial.

En definitiva, un fin de semana de lo más completo en el que miles de personas aprendieron lo que significa el término queixear en Arzúa.