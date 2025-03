139.000 euros de deuda cancelados tras intentar reflotar un negocio familiar fallido

Una mujer ha conseguido cancelar una deuda de 139.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad con el apoyo de Sin Deuda Group. Pese a tener un empleo estable, entró en una complicada espiral de deuda que hundió su estabilidad económica. Ahora la justicia le ha dado la oportunidad de empezar de nuevo, sin cargas.

Contrajo esta deuda entre 2001 y 2003, al solicitar una serie de préstamos para apoyar el negocio de su entonces pareja y padre de su hija. Sin embargo, el cierre de la actividad empresarial y la ruptura de la relación dejaron a Carmen como única responsable de unas obligaciones financieras que no podía asumir, ya que su salario era el único sustento de su familia. “Acepté que iba a estar endeudada de por vida; vivía en la oscuridad, sin ver una salida”, explica Carmen.

Pese a conseguir empleo en 2003, sus ingresos no eran suficientes para cubrir las cuotas de los préstamos, las necesidades básicas de sus hijas y, posteriormente, los gastos judiciales derivados de las reclamaciones de los acreedores. Además, su situación se agravó al tener que ayudar económicamente a su hija mayor, que reside en Polonia.

Finalmente, decidió acudir a Sin Deuda Group tras la recomendación de un familiar. “A mí me costó muchísimo dar el paso, porque era recordar todo lo que pasó, pero gracias a ello encontré asesoramiento y apoyo para enfrentar todo lo que había evitado durante años”, añade.

Según los gestores de Sin Deuda Group, este caso refleja el perfil de muchas personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad: “El impacto de un negocio fallido o una situación familiar difícil puede llevar a una espiral de deuda que parece no tener fin. Nuestra misión es ayudar a personas como nuestra clienta a encontrar una salida y empezar de nuevo”.

El caso cumplía con todos los requisitos legales, incluyendo el intento de un acuerdo con los acreedores, y finalmente la justicia permitió la exoneración total de su deuda. Concluye animando a otros a dar el paso: “Si estás en mi situación, no pienses que no hay salida. Sin Deuda Group me ayudó a recuperar mi vida. Ahora sé que sí se puede”.