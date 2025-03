Las empresas ya pueden interpretar el sentimiento de sus reseñas con wiReply

Kiwoko, Quick Gold, Brunch & Cake - The Egg Lab o Grupo Nomo ya conocen los beneficios de analizar los sentimientos de las reseñas gracias a opciones como la que proporciona wiReply.

La reputación online depende, en gran medida, de las opiniones que los usuarios publican en los espacios destinados a validar las experiencias con las marcas.

Con la automatización en las respuestas se ha conseguido mejorar los tiempos y la función de comunicación, pero no todas las opciones permiten entender el contenido y contestar a los clientes de una forma real.

“Con wiReply, el análisis va más allá de las estrellas y profundiza en el significado real de cada opinión. Gracias a este enfoque, se pueden descubrir qué áreas de negocio están generando satisfacción o insatisfacción, permitiendo a la directiva tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales” explican desde Social Wifi.

Actualmente, no hay una solución tan completa para las compañías que sea capaz de extraer toda esta información que permite ver incluso de que se está hablando cada día. Gracias a los avances y aplicaciones de la IA, se permite extraer la información de cada reseña y categorizarla a través de las palabras para agrupar sobre lo que se está hablando (personal, servicio, ambiente…).

Análisis del sentimiento de la reseña La innovación con wiReply se basa, precisamente, en analizar las palabras más utilizadas y categorizarlas gracias al uso de inteligencia artificial avanzada con el sentimiento que le corresponde, pudiendo también dar un seguimiento y evolución en el tiempo de la sensación que producen en la red.

“Con nuestra solución se transforman las opiniones en insights estratégicos que impulsan la mejora continua. Leemos cada reseña y analizamos las palabras que transmiten más sentimiento de la reseña tanto en positivo como en negativo, ya que no siempre una reseña de cinco estrellas contiene todo el comentario positivo ni una de baja valoración dice todo lo negativo” explican.

Tras el éxito en nuestro país, actualmente están ya en proceso de internacionalizar wiReply abriendo mercado en dos de las capitales económicas más importantes: París y Londres.