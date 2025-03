Brice Michaud, Mejor Sumiller de Espumosos en el Sparkling Wine Master 2024 by Tantum Ergo

En el espectacular entorno del Hall del Veles e Vents de Valencia, se celebró la gran final del Concurso Nacional Sparkling Wine Master by Tantum Ergo 2024 de España. En un certamen de altísimo nivel, Brice Michaud, sumiller del restaurante Casa Jondal en Ibiza, se alzó con el título de “The Best Sommelier of Sparkling Wine Master 2024”, destacando por su conocimiento, técnica y habilidades en la sumillería de espumosos.

El evento, organizado por Efecto Directo y dirigido y presentado por Cristina Tierno, reunió a los mejores sumilleres de España en una final intensa y emocionante. Inicialmente programado para octubre en Gastrónoma, la competición se reprogramó debido a la DANA que afectó Valencia en esas fechas. Finalmente, la jornada se llevó a cabo en dos sesiones en el emblemático Hall del Veles e Vents, donde los 32 candidatos se enfrentaron en una exigente competición, tras la cual se seleccionaron a los diez finalistas que disputaron el título.

Clasificación final Ganador o The Best Sommelier: Brice Michaud (Casa Jondal, Ibiza).

Finalista: Fernando Mayoral Santamaría (Rte El Rincón de España, Burgos).

1er accésit: Jordi Martínez Llordella (Selecte Wine Store, Lleida).

2º accésit: Miguel Terol Soler (Rte Beat*, Alicante)

El jurado, compuesto por destacados profesionales del sector, incluyó nombres como Alejandro López Facorro, Anna Vicens Rubirola, Antonio Jesús Pérez Reina, Jon Andoni Rementeria Echeandia, Manuela Romeralo, María Luisa Martín y Silvia García. Su amplia experiencia en la sumillería y en concursos internacionales garantizó una evaluación rigurosa y objetiva de cada participante.

Además, el certamen contó con un Comité Técnico de gran nivel, integrado por Pablo Ossorio, Tony Perez y Cristina Tierno, quienes supervisaron el desarrollo de las pruebas y aseguraron el alto nivel de exigencia en la competición.

Las pruebas del certamen exigieron a los concursantes demostrar su dominio en cata a ciegas, preguntas tipo test, maridaje y servicio de espumosos. Además, como prueba especial y en caso de desempate, los finalistas realizaron un espectacular 'Sabrage o sableado', abriendo una botella con katana, añadiendo un toque de espectáculo y tradición al certamen. En la final, los cuatro sumilleres mejor puntuados realizaron una serie de pruebas prácticas, incluyendo la elaboración de un menú maridaje con diferentes métodos de elaboración de espumosos y la ejecución de un servicio impecable de Tantum Ergo Exclusive Magnum.

Apoyo y patrocinadores El certamen contó con el respaldo de Bodegas Hispano Suizas, Gastrónoma, Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Concours Mondial de Bruxelles Sparkling Wine Session y Euroselecció-Riedel.

Además, el ganador, Brice Michaud, recibió una plaza como jurado en la Sesión de Vinos Espumosos del Concours Mondial de Bruxelles 2025, con todos los gastos cubiertos, consolidando su prestigio a nivel internacional.

Palabras de Pablo Ossorio y Clausura Pablo Ossorio, patrocinador principal y fundador de Bodegas Hispano Suizas, destacó la impecable organización y el alto nivel de los participantes, subrayando el valor del certamen para el mundo de la sumillería de espumosos: "Sparkling Wine Master by Tantum Ergo no solo premia el conocimiento y la técnica, sino la pasión por los espumosos y su correcta comunicación en la restauración y la venta. Estamos muy orgullosos del nivel demostrado este año."

Con un ambiente de celebración y reconocimiento, el evento concluyó con la entrega de premios y una emotiva despedida. Se anunció que la próxima edición se celebrará dentro de la feria Gastrónoma el 27 de octubre de 2025.

Pie de Foto: 3º Jordi Martínez Llordella, 1º Brice Michaud (Campeón), Pablo Ossorio (Bodegas Hispano Suizas), 2º Fernando Mayoral Santamaría, 4º Miguel Terol Soler, Frederic Galtier (Concours Mondial de Bruxelles) y Cristina Tierno (Efecto Directo)