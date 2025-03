La semFYC lanza la encuesta de la Semana Sin Humo para el abandono del consumo de tabaco y otros productos

Después de batir un récord de participación en 2024, con casi 12.000 personas encuestadas, vuelve esta iniciativa con su XXVI edición. Los resultados se darán a conocer del 25 al 31 de mayo, cuando se celebrará la Semana Sin Humo, con múltiples acciones de sensibilización dirigidas a la población española Con preguntas acerca del tipo de consumo, la normativa vigente sobre los espacios donde se permite fumar o el abordaje de esta cuestión con los y las profesionales de la salud, la encuesta de la Semana Sin Humo vuelve como la principal convocatoria nacional, impulsada por una organización de carácter científico, que persigue promover el abandono del tabaquismo entre la población española.

Así, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) muestra de nuevo un robusto compromiso con la lucha contra el consumo de tabaco, un problema de salud pública que cada año provoca entre 50.000 y 60.000 muertes en España, según datos públicos disponibles, y es la principal causa de muerte prevenible a escala global, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde este lunes, la semFYC distribuye entre todos los médicos y todas las médicas de familia asociados esta encuesta para que la distribuyan a pacientes, colegas y a su entorno en general. El objetivo es obtener respuestas de personas de todas las Comunidades Autónomas con una edad comprendida entre los 14 y los 65 años o más.

Consenso en sancionar el tirar colillas al suelo y preocupación por el uso de vápers entre adolescentes y jóvenes

En la pasada edición de la Semana Sin Humo, hasta un 94,3% de las personas encuestadas se mostraron a favor de sancionar tirar colillas al suelo. Una idea que, además, se vio reforzada por el hecho de que un 70,5% de las respuestas aducían a que, si se aplicara esta sanción, gran parte de los fumadores abandonarían el consumo.

Por otro lado, un año más preocupó que el consumo de cigarrillos electrónicos (vápers) entre adolescentes y jóvenes, en la franja de edad que va de los 14 a los 18 años, sigue acentuándose. En este grupo, un 6,6% de los encuestados afirmó vapear, cuando no deberían ni poder comprar este tipo de productos.

Sobre la Semana Sin Humo de la semFYC

Hace más de 25 años que la semFYC impulsa esta iniciativa, con una abogacía clara en favor de los hábitos saludables, del no consumo de tabaco y con el objetivo de promover políticas eficaces en este ámbito desde el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas.

La responsabilidad de la organización de esta actividad de la semFYC corresponde al Grupo de Abordaje del Tabaquismo (GAT) y al Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de esta sociedad científica. La actividad cuenta con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas, y tiene como objetivos principales:

Mostrar a las administraciones públicas el clima social favorable a proteger la salud y el medioambiente regulando más estrictamente los aspectos relacionados con el consumo de tabaco y productos derivados (empaquetado genérico, regulación del cigarrillo electrónico, exposición al humo en terrazas y vehículos -especialmente cuando hay niños-, etc.), pues dicha regulación ha demostrado reducir la prevalencia de tabaquismo en la población y, consecuentemente, evitar sufrimiento y muerte prematura entre las personas que fuman y sus familias.

Sensibilizar a la sociedad y a las administraciones, para seguir avanzando en las medidas (normativas y de otro tipo) que eviten que nuestros adolescentes se inicien en el consumo de tabaco y productos relacionados.

Informar a los fumadores de los beneficios que tiene para su salud y su calidad de vida, el abandono del tabaco.

Motivar y movilizar a todos los profesionales sanitarios, especialmente a los de Atención Primaria, para que realicen intervenciones preventivas en jóvenes y terapéuticas sobre todas las personas que fuman.

Ofrecer tratamientos de deshabituación, de eficacia reconocida por la evidencia científica, en todos los centros de salud de España, incorporando también a la financiación pública la Terapia Sustitutiva de Nicotina (TSN), tanto en sus formas de liberación lenta como rápida.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)

La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a más de 22.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su entorno comunitario.