SaveFamily revoluciona los relojes inteligentes para niños con funciones creadas a partir de las demandas de las familias

La evolución tecnológica en el ámbito familiar ha dado un paso más allá con el desarrollo de dispositivos que no solo ofrecen seguridad, sino también herramientas de comunicación, aprendizaje y bienestar adaptadas a las necesidades reales de los hogares. En este contexto, se consolida una tendencia creciente: la búsqueda de relojes inteligentes para niños que integren funciones avanzadas, sin comprometer la seguridad ni la facilidad de uso.

Ante esta demanda, SaveFamily ha presentado su modelo más innovador hasta la fecha: Iconic Plus 2, un dispositivo que nace directamente del diálogo constante con las familias y de la comprensión de lo que verdaderamente buscan los padres para acompañar el crecimiento de sus hijos en un entorno digital seguro.

Funciones inteligentes impulsadas por las necesidades reales del entorno familiar Lejos de ser un simple reloj, el Iconic Plus 2 incorpora una serie de funcionalidades que responden a las principales inquietudes del entorno parental actual. Entre ellas destaca la inclusión de WhatsApp, una herramienta que permite a los menores comunicarse de forma controlada y segura. Esta funcionalidad ha sido una de las más solicitadas por los padres, quienes buscan canales de interacción directos y protegidos.

Uno de los elementos diferenciadores del dispositivo es la incorporación de inteligencia artificial segura, diseñada por el propio equipo de SaveFamily. Esta tecnología permite que el niño interactúe con un acompañante digital capaz de conversar, ofrecer consejos y fomentar el aprendizaje. Se trata de una innovación que transforma el reloj en una experiencia enriquecedora y educativa, más allá de sus funciones básicas.

Además, el reloj integra GPS en tiempo real, botón SOS, monitorización de salud y otras funcionalidades que refuerzan la tranquilidad de las familias. Todo ello bajo una interfaz intuitiva y adaptada al uso infantil, lo que facilita una experiencia de uso amigable y segura tanto para los niños como para sus cuidadores.

Tecnología diseñada para conectar, proteger y acompañar El desarrollo del Iconic Plus 2 es el resultado directo de un proceso de escucha activa por parte de SaveFamily, que ha logrado convertir las necesidades de los usuarios en soluciones tecnológicas reales. Esta filosofía de trabajo ha llevado a que el 86% de los clientes recomienden la marca, consolidando así la confianza depositada en sus productos.

SaveFamily no solo apuesta por la innovación, sino también por un modelo tecnológico que sitúa a las familias en el centro del diseño de sus dispositivos. El nuevo reloj inteligente representa un hito en la categoría de relojes inteligentes para niños, reforzando el compromiso de la compañía con la protección, el bienestar y la conexión emocional en el entorno familiar.