El Colegio Miramadrid, seleccionado para participar en Madrid Es Ciencia con experimentos de física cuántica

Esta distinción reconoce el proyecto científico del Colegio Miramadrid y le consolida como referente en la promoción de las vocaciones científicas entre sus estudiantes El Colegio Miramadrid ha sido seleccionado para participar en la XIV Feria Madrid Es Ciencia, evento organizado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a través de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que se celebrará en IFEMA del 27 al 29 de marzo. Esta distinción reconoce el proyecto científico presentado por el departamento de Ciencias del centro, liderado por el profesor de Física y Química, Jorge Barrio, y consolida al colegio como referente en la promoción de las vocaciones STEAM entre sus estudiantes.

Un hito educativo

Por primera vez, el colegio participará en la feria gracias a la calidad de su propuesta, habiendo conseguido la mayor participación, el total de días que dura la feria. Los alumnos, motivados por la iniciativa, se han sumado como voluntarios y dedican horas extracurriculares los viernes por la tarde para preparar los experimentos. Su rol será clave, ya que serán los que expliquen al público los conceptos científicos detrás de cada demostración, mostrando no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades comunicativas.

Cinco experimentos que desafían la percepción clásica de la física

El stand del Colegio Miramadrid presentará cinco proyectos innovadores que ilustran principios fundamentales de la mecánica cuántica:

El cuerpo negro y el origen del cuanto: El nacimiento de la mecánica cuántica está íntimamente ligado con el problema de la explicación de la emisión de radiación electromagnética por gases incandescentes (espectros atómicos) y por sólidos incandescentes. En el caso de estos últimos, el "emisor ideal" de radiaciones es, a su vez, un "absorbente ideal" de las mismas para garantizar el equilibrio térmico. Dicho absorbente-emisor ideal es conocido como "cuerpo negro" y la explicación de su curva de radiación por parte de Max Planck dio origen al concepto de "cuanto".

Fluorescencia vs. fosforescencia: Mediante una maqueta, se demostrará cómo los modos vibracionales cuantizados determinan la duración de la emisión lumínica en materiales, distinguiendo ambos fenómenos. Los asistentes a la feria podrán ver las diferencias entre fluorescencia y fosforescencia, que comúnmente se confunden.

Puntos cuánticos: Una de las aplicaciones más novedosas en el mundo cuántico son aquellas que se derivan de los efectos del confinamiento en tres dimensiones originando lo que se denominan "puntos cuánticos" (quantum dots), que son agrupaciones de entre diez mil a un millón de átomos que dan lugar a niveles de energía diferenciados cuya separación depende del tamaño del punto cuántico, convirtiéndose (una vez excitados) en emisores de luz de una amplísima gama cromática. En el "stand" se exhibirán muestras de quantum dots, estructuras nanoscópicas que emiten luz de colores específicos según su tamaño, tecnología presente en televisores de última generación.

Efecto fotoeléctrico: cuando la luz enciende circuitos: Con fuentes lumínicas de distintas frecuencias, se demostrará cómo los fotones pueden liberar electrones de metales, recreando el experimento que valió a Einstein el Nobel y encender una bombilla.

Doble rendija: el enigma onda-partícula: en el mundo cuántico no puede disociarse la naturaleza dual onda-corpúsculo que presentan partículas como el electrón. Su dualidad permite demostrar la razón por la que el electrón, al propagarse, genera patrones de interferencia. Una simulación del famoso experimento revelará la naturaleza dual del electrón, invitando a reflexionar sobre las paradojas cuánticas que aún desafían a la ciencia.

Un evento para inspirar futuras generaciones científicas

La XIV Feria Madrid Es Ciencia no solo es un escaparate de innovación, sino una puerta abierta para que jóvenes estudiantes exploren las fronteras del conocimiento científico. Este evento ofrece una oportunidad única para interactuar con experimentos revolucionarios, dialogar con estudiantes apasionados como los del Colegio Miramadrid, y descubrir cómo las disciplinas STEM están transformando industrias como la tecnología, la medicina o la energía. Los asistentes podrán participar en demostraciones prácticas, resolver desafíos científicos en tiempo real, e incluso conversar con expertos sobre carreras emergentes en computación cuántica, nanotecnología o inteligencia artificial.

Sobre el Colegio Miramadrid

El Colegio Miramadrid es una institución educativa independiente y no confesional de carácter privado en las etapas de Infantil 1er ciclo y Bachillerato y concertado en las etapas de Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria, cuyo objetivo es, en un marco afectivo de confianza y seguridad, formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar su propio destino; con una buena preparación intelectual y académica que las dote de las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez más global.