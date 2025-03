Jordan Boyd en el Off de ExVITA Eléctricas

La artista mallorquina Jordan Boyd sorprendía hace un par de meses con un disco en el que exhibía siete miedos en un ejercicio de convertir en empoderamiento lo que en el pasado fue muy malo. El bullying en «Victoria Falls», la frustración, en «Gimnasta», o la dependencia emocional de «Colina», se convertían en himnos.

«Si no me hubieran pasado estas cosas, ahora no sería la mujer que soy ¿no?». Con esta idea, Jordan Boyd convierte en diversión y superación traumas y miedos del pasado. «Quiero que mi música sea capaz de alegrarle el día a alguien. Eso es lo que quiero. Mi sueño es que mis canciones sean el sitio seguro de alguien». Para sacar adelante un proyecto con un recorrido infinito, ha contado con el apoyo de un equipo multidisciplinar (Pau Mateu, Marta Herase, Laia Alcolea, Jomo Cru y De Teresa, Víctor Pereira, etcétera), que le han ayudado a dar forma a estas historias y convertirlas en una propuesta en positivo.

La electrónica Jordan Boyd confesaba en una entrevista en ExPERPENTO, que la electrónica comenzó a formar parte de su vida cuando conoció a Pau Mateu, su manager. «Mis mayores referentes ahora son Ellie Goulding, Charli XCX, que me parece que está haciendo un trabajo totalmente increíble y PinkPantheress… Pero bueno, yo escucho lo que me ponen en la playlist, porque claro, para mí esto es un mundo nuevo. Yo en mi vida había escuchado música electrónica. Mi manager, que es un crack, sabe mucho de música electrónica, yo no tenía ni idea, y le digo: ‘por favor, méteme muchas canciones’. Me las escucho y le marco las que me gustan. Así trabajamos, todavía soy novatilla en este mundo, pero estoy escuchando cosas que me encantan, es que me encantan».

La importancia de la electrónica en este disco es fundamental para convertir mensajes muy duros en una propuesta festiva y de superación. Sin embargo, las canciones sufren un giro de 180 grados cuando se convierten a formato acústico, donde la emoción empapa cada palabra de unas letras aplastantes. Lo pudimos ver en el #ExVITA que grabó hace unas semanas, donde tocó «Colina», «Gimnasta» y «Victoria Falls» acompañada únicamente por el piano de Laia Alcolea.

Off de ExVITA eléctricas (21 de marzo en la Sala Maravillas) De la mano de ExVITA, Jordan Boyd participará este viernes junto a Indigo Days y orca en el próximo Off, que tendrá lugar el 21 de marzo en Maravillas Club. En el Mini Off de ExVITA, Jordan Boyd presentará su propuesta electrónica.

Los Mini Festivales Off de ExVITA son una iniciativa de ExVITA que en esta ocasión quiere celebrar la música liderada por mujeres.

Jordan Boyd, portada de ExPERPENTO Con picos de 200.000 páginas vistas al mes y 3.000 ejemplares en papel, ExPERPENTO es la revista líder en su nicho de público, dedicada exclusivamente a propuestas surgidas de las industrias culturales independientes. A lo largo del año, solo lanza cuatro o cinco ediciones en papel y por política de la redacción, es imposible pagar por la portada. Por ello, ocupar este espacio se convierte en un mérito basado en la calidad artística. Las primeras portadas de artistas como Mon Laferte o grupos como Love of Lesbian, fueron en este medio de comunicación que en 2024 cumplió dos décadas en la calle.