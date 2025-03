Repara tu Deuda Abogados cancela 26.807 € en Granollers (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado, con sus ingresos, no pudo hacer frente al pago del alquiler y la manutención de sus hijas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el juez ha dictaminado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre de Granollers (Barcelona) con una deuda de 26.807 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la parte deudora solicitó el primer préstamo porque tuvo que alquilar una vivienda. El resto del dinero lo destinó a cubrir gastos de suministros, alimentación, transporte, etc. Posteriormente, se vio obligado a mudarse ya que el propietario lo requirió para entrar a vivir en ese hogar. Se enfrentó a un aumento del precio de la renta, a la par que tenía que hacerse cargo de la manutención de sus hijas. Por ello, solicitó varios préstamos rápidos que le proporcionaban la liquidez inmediata suficiente que necesitó en aquel momento para cubrir los gastos. A todo esto, hay que añadirle que su trabajo fue muy inestable y su salario muy precario. Todo ello hizo que cayera en un estado de sobreendeudamiento del que no ha podido salir antes”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Esta legislación nació en Estados Unidos, país en el que se aprobó hace más de 100 años, para ofrecer una salida legal a personas que no pueden asumir sus deudas. Aunque personajes conocidos como Walt Disney o Steve Jobs se han acogido a ella, la realidad es que la mayor parte son personas normales y corrientes que por diferentes circunstancias no han logrado revertir la situación financiera tan negativa que estaban viviendo”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor de ayuda a estos particulares y autónomos precisamente en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo, ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Ello le ha convertido en líder y referente a nivel nacional en el ámbito de la cancelación de deudas.

El despacho de abogados recibe diariamente llamadas de personas interesadas en acogerse a este procedimiento. El hecho de que se difundan los casos de éxito y que muchos de los exonerados decidan hablar con amigos y conocidos provoca que esta legislación sea cada vez más conocida en los hogares españoles.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados de todas sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos básicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de carácter socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento, sin ocultar bienes ni ingresos.