Iris; Una historia que hará mirar los espejos de otra manera

Teresa Valencia del Rincón sumerge a los lectores en una historia de magia y autodescubrimiento.

CÍRCULO ROJO.- Hay novelas que entretienen y hay novelas que transforman. "Iris", la nueva obra de Teresa Valencia del Rincón, publicada por Editorial Círculo Rojo, pertenece a la segunda categoría. Esta fascinante historia de fantasía juvenil promete cambiar la forma en que los lectores perciben la realidad, transportándolos a un mundo donde la magia y la identidad se entrelazan de manera inesperada.

Desde las primeras páginas, "Iris" introduce a los lectores en un relato cargado de misterio y aventura. Su protagonista es una joven que descubre una realidad alternativa y se embarca en un viaje lleno de secretos, criaturas extraordinarias y decisiones que marcarán su destino para siempre. Pero, más allá del encanto de su trama, la novela invita a reflexionar sobre la amistad, la lealtad y el verdadero significado del autoconocimiento.

Teresa Valencia del Rincón no es ajena al arte de contar historias. Desde su infancia, la escritura ha sido su gran pasión, comenzando en otro idioma y con relatos de aventuras protagonizados por gemelas. Su formación en expresión y ortografía, inculcada por su padre, sentó las bases de una carrera literaria que hoy cristaliza en una obra que está conquistando al público juvenil.

"Iris podría ser cualquiera. Después de leerlo, nadie volverá a mirarse en un espejo de la misma manera", asegura la autora. Con esta declaración, Valencia del Rincón advierte que su libro no es solo una historia de fantasía, sino una experiencia que dejará huella en cada lector.

Aunque "Iris" está pensada principalmente para un público juvenil, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, la novela también ha sido bien recibida por lectores adultos que disfrutan de la fantasía y las historias con un trasfondo profundo. La facilidad de su lectura, combinada con una narrativa envolvente, hace que la obra sea accesible tanto para jóvenes lectores como para aquellos que buscan reencontrarse con la magia de la literatura juvenil.

La publicación de "Iris" ha sido posible gracias a Editorial Círculo Rojo, una plataforma que apuesta por la creatividad y el talento emergente. Con una producción cuidada y un diseño atractivo, la edición de la novela resalta la magia que contiene en su interior. Disponible desde febrero de 2025, la obra ya está despertando opiniones entusiastas entre los lectores.

Un viaje que no se puede perder

"Iris" es mucho más que una novela de fantasía. Es una puerta a lo imposible, un reflejo de la valentía y un recordatorio de que la magia podría estar mucho más cerca de lo que se imagina. Quienes aún no han descubierto su historia tienen la oportunidad de adentrarse en sus páginas y dejarse llevar por un mundo donde cada reflejo oculta un secreto.

SINOPSIS

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger un secreto que lo cambiaría todo?

Iris nunca imaginó que, al descubrir un mundo nuevo y emocionante, donde la magia y la fantasía hacen realidad tus pensamientos, también desencadenaría una antigua profecía que amenaza con destruir todo lo que más ama.

A medida que su poder crece y el amor florece, las sombras acechan cada vez más cerca. Iris tendrá que averiguar si tiene la fuerza y el coraje suficientes para desafiar el destino… o si su mundo está condenado a la destrucción.

La verdad no siempre es fácil de descubrir… ¿Será capaz de hacerlo?

«Descubre mundos llenos de magia y desafíos.»

«Una historia mágica con giros inesperados.»

«Ideal para fans de la fantasía juvenil.»

«Con Iris, Teresa demuestra su habilidad para crear un mundo mágico que cautiva a lectores de todas las edades.»

AUTORA

Apasionada por la literatura, la fantasía y los animales, Teresa destacó desde joven por su imaginación y habilidad para contar historias. Además de escribir, traduce libros en varios idiomas y colabora en revistas sobre salud, hábitos saludables y cuidados de mascotas.

Desde su primera obra, Washja, donde la realidad y la magia se entrelazan, ha explorado géneros como la aventura, la ciencia ficción, lo sobrenatural y el romance. Ahora, con Iris, promete llevar a los lectores a un mundo donde la fantasía y la realidad se funden de forma sorprendente.

Cuando no escribe, Teresa disfruta paseando con su marido, jugando con sus perros y apoyando a organizaciones que ayudan a personas con enfermedades raras y a protectoras de animales.