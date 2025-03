Los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio tienen una opción de tratamiento efectiva sin sacrificar su calidad de vida

El Dr. Rafael Sánchez-Salas, uno de los mayores expertos internacionales en terapia focal, realizará tratamientos mínimamente invasivos en ICUA una vez al mes. El cáncer de próstata será el cáncer más diagnosticado entre los hombres españoles, afectará a 1 de cada 8 Los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio cuentan ahora con una nueva opción de tratamiento mínimamente invasivo que permite preservar la función sexual y urinaria: la terapia focal. Esta estrategia terapéutica, basada en el uso de diversas fuentes de energía, es especialmente adecuada para hombres jóvenes con una vida sexual activa, pacientes de edad avanzada y aquellos que han recibido radioterapia y presentan una recurrencia tumoral.

La adecuada selección del paciente es clave para el éxito de este tratamiento, y en ICUA se dispone de una amplia experiencia en la estadificación y selección de casos. Según el Dr. Fernando Gómez Sancha, jefe del Servicio de Urología del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), "Esta intervención reduce significativamente los efectos secundarios de la prostatectomía, una cirugía que puede impactar la calidad de vida del paciente al aumentar el riesgo de incontinencia y disfunción eréctil. Esto ha llevado a que muchos pacientes con tumores de bajo o intermedio riesgo descarten la cirugía radical".

La vigilancia activa sigue siendo la primera opción para tumores de bajo riesgo y una alternativa válida en casos seleccionados de riesgo intermedio. Consiste en un seguimiento periódico basado en la medición del antígeno prostático específico (PSA), tacto rectal, resonancia magnética y biopsias prostáticas.

Por otro lado, la terapia focal ofrece a los pacientes de riesgo intermedio y a algunos con tumores de bajo riesgo una opción terapéutica alternativa. Según un estudio publicado en Prostate cancer and prostatic diseases esta terapia mejora los resultados oncológicos a medio plazo sin comprometer la función urinaria y sexual, que regresan a los niveles previos al tratamiento en un período de 3 a 6 meses. Otra investigación publicada en European Urology respalda la eficacia de tratar solo las áreas afectadas dentro de la próstata, evitando los efectos secundarios de los tratamientos radicales."Con la terapia focal ofrecemos una nueva opción a nuestros pacientes y, además, más segura en línea con el compromiso de calidad de iCUA", añade el doctor Gómez Sancha. "Con la terapia focal ofrecemos una alternativa segura y efectiva para nuestros pacientes, alineada con el compromiso de calidad de ICUA", añade el Dr. Gómez Sancha.

Según el informe Las cifras del cáncer 2025 de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de próstata será el más diagnosticado en hombres en 2025, con 32.188 nuevos casos, lo que equivale a 1 de cada 8 hombres. La mayoría de los diagnósticos se realizarán en mayores de 65 años, y la enfermedad seguirá siendo la tercera causa de muerte por cáncer en varones.

En qué consiste la técnica

La técnica Sonablate® HIFU es un procedimiento no invasivo que utiliza un transductor transrectal para dirigir energía ultrasónica focalizada, generando hipertermia controlada. "El sistema mide las dimensiones de la próstata con ultrasonido y emite un haz de energía que se dirige con precisión a la zona a tratar", explica el Dr. Gómez Sancha.

El procedimiento, guiado por un sistema automatizado y robotizado, permite tratar la próstata de tres formas: radical (trata toda la glándula prostática); parcial (trata solo una parte de la próstata); focal (trata exclusivamente la zona afectada por el tumor, con un margen de seguridad). Según el Dr. Gómez Sancha, "La fusión de imágenes de resonancia magnética, biopsia y ultrasonido en tiempo real permite identificar con precisión el área a tratar, minimizando los efectos secundarios de los tratamientos convencionales".

El tratamiento se realiza bajo anestesia local o general, con una duración de 1,5 a 2,5 horas, dependiendo del volumen prostático tratado. Es un procedimiento prácticamente indoloro, con una recuperación rápida, permitiendo el alta hospitalaria en 24 a 48 horas. Está indicado para pacientes de edad avanzada, aquellos reacios a una cirugía radical o con recurrencia tumoral tras radioterapia.

Intervenciones con el Dr. Sánchez-Salas

ICUA contará con la participación del Dr. Rafael Sánchez-Salas, referente internacional en ablación prostática con HIFU e IRE, quien realizará intervenciones en el centro una vez al mes.

El Dr. Sánchez-Salas es profesor asociado en la Universidad de McGill y desarrolla su actividad clínica en el Departamento de Cirugía, División de Urología, del MUHC Glen Hospital (Montreal, Canadá). Es Presidente de la Focal Therapy Society, Director de Actividades Científicas en el Comité Ejecutivo de la Confederación Americana de Urología (CAU) y Tesorero de la Sociedad Internacional de Urología (SIU). Además, forma parte del Consejo Editorial de European Urology Focus, The Journal of Endourology Part B, Videourology y Actas Españolas de Urología, y es revisor de las principales revistas científicas en urología y oncología. Su producción científica incluye más de 300 artículos indexados.

La terapia focal representa un avance significativo en el tratamiento del cáncer de próstata, ofreciendo a los pacientes de riesgo intermedio una opción eficaz, segura y menos invasiva, con un menor impacto en su calidad de vida. Gracias a la experiencia del equipo de ICUA y la incorporación del Dr. Rafael Sánchez-Salas, los pacientes en España podrán acceder a este tratamiento de vanguardia con los más altos estándares de precisión y seguridad.