Manuel Quiñones Vejarano presenta la obra definitiva sobre la música de los 80; Una guía imprescindible para construir la audioteca perfecta.

CÍRCULO ROJO.- La década de los 80 sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo, considerada por muchos como la era dorada de la música. Manuel Quiñones Vejarano, escritor, investigador y apasionado melómano, lanza su nueva obra "Guía práctica discográfica de la década de los 80’s: Construyendo su audioteca de la mejor década por siempre: Los años maravillosos", una referencia indispensable publicada por Editorial Círculo Rojo.

Con más de dos décadas de experiencia en la investigación y divulgación académica, Quiñones Vejarano nos sumerge en un recorrido minucioso por la década que definió la industria musical moderna. Más que una simple recopilación de éxitos, este libro ofrece un análisis detallado de cómo cada género, artista y canción influyeron en la evolución musical global.

Un viaje sonoro y cultural

Lo que diferencia a esta guía de otras publicaciones es su enfoque integral. Cada capítulo está construido con rigor analítico, contextualizando los sonidos icónicos de la década con los acontecimientos históricos, avances tecnológicos y cambios culturales que marcaron aquellos años. Desde el New Wave hasta el Heavy Metal, pasando por la revolución del Hi-NRG y la consolidación de la música latina en el escenario internacional, el lector podrá comprender por qué los 80 siguen siendo la década más influyente de la historia reciente.

Además, la obra cuenta con listas de reproducción en plataformas como Spotify y YouTube Music, permitiendo a los lectores vivir una experiencia inmersiva en la que la lectura y la escucha van de la mano.

Un libro para todos los públicos

Esta guía no está dirigida exclusivamente a especialistas o coleccionistas. DJs, productores, historiadores de la música y melómanos encontrarán en sus páginas una herramienta indispensable para redescubrir la magia de los 80 con un enfoque documentado y estructurado.

Para Quiñones Vejarano, la motivación tras esta obra es clara: preservar el legado de una década irrepetible y transmitirlo a nuevas generaciones. "En la era digital, donde la inmediatez a menudo borra la memoria histórica, es fundamental recuperar el contexto y la riqueza de la música de los 80", afirma el autor.

SINOPSIS

Guía Práctica Discográfica de la Década de los 80’s: Un Viaje al Corazón del Sonido que Marcó una Generación

¿Eres un amante de la música de los 80's? ¿Recuerdas cómo sonaba la libertad? Esta guía te llevará de vuelta. Sumérgete en la era dorada de la música popular y descubre por qué los años 80's siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. ¿Listo para desempolvar tus casetes? Esta guía es tu mapa. Ven y ¡construye tu propia historia musical!

¿Por qué este libro es diferente?

Enfoque exclusivo en los 80's. Olvídate de las guías que mezclan décadas. Esta obra se centra exclusivamente en los años 80, analizando a fondo cada año, cada género y cada artista que dejó su huella en la historia de la música.

Más de 5000 éxitos. Descubre una inmensa colección de canciones que te transportarán a pistas de baile, conciertos legendarios y momentos inolvidables.

Análisis detallado. Sumérgete en la historia de cada canción, álbum y artista. Aprende sobre las influencias, las técnicas de producción y el impacto cultural de la música de los 80's.

Un viaje a través de los géneros. Desde el synth-pop más bailable hasta el rock más duro, pasando por el new wave, heavy metal, el pop, el soul, la música latina, esta guía te ofrece una panorámica completa de la diversidad musical de la década.

Anécdotas y curiosidades. Descubre historias fascinantes detrás de las canciones y los artistas que más amaste, así como los objetos, artefactos y lugares que acompañaron esos maravillosos días.

¿Qué encontrarás en este libro?

Listados imprescindibles. Álbumes y sencillos que debes tener en tu colección.

Artistas legendarios. Prince, Duran Duran, U2, Guns N' Roses, Depeche Mode... y muchos más.

Acontecimientos clave. La revolución musical, los festivales más importantes, los avances tecnológicos que transformaron la industria.

Un análisis cultural. Descubre cómo la música de los 80's reflejó los cambios sociales, políticos y culturales de la época y de la historia de la humanidad.

¡No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en la década que lo cambió todo! Con Guía Práctica Discográfica de la Década de los 80’s construirás tu propia historia musical y descubrirás por qué los 80's siguen siendo la década más vibrante y emocionante de la historia de la música.

AUTOR

Manuel Quiñones (Bogotá, Colombia) es un reconocido profesor y neuroinvestigador, en Latinoamérica y Europa, que ha dedicado su carrera a la enseñanza, la investigación y la consultoría empresarial. Esta resumida y muy sucinta guía práctica derivó de su afán por no dejar los aspectos históricos, especialmente de la música, perdidos en la confusión que viven muchos hoy en día (sobre todo los más jóvenes), y por su trabajo investigativo hacia una de sus pasiones, que es la música, en la cual también posee formación musical, como productor y como DJ. Tuvo en su niñez y adolescencia una gran inclinación hacia la interpretación de varios instrumentos (percusión, batería, violín y algunos de viento). Sus primeros pasos en el mundo de la música los dio en la escuela, donde fundó un grupo de música andina, y posteriormente, otro de salsa, forjando sus habilidades como músico y líder de grupo, con la supervisión de su compañero de aula, el hoy ganador del Grammy Samuel Torres. Igualmente, se ha preocupado por convertirse en un curador de música de los años 80 y algunos otros géneros anteriores a esta, como el rockabilly, e bebop y el swing, sobre los que ha escrito varios artículos y ha aportado hallazgos históricos de gran interés para los seguidores de la historia de la música en general.