'La Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida', una metodología innovadora basada en Rebirthing y Neuro Breathwork

El desarrollo del potencial humano, el crecimiento personal y el bienestar integral han cobrado una relevancia sin precedentes en la actualidad. Cada vez más personas buscan herramientas que permitan acceder a su máximo potencial, superar bloqueos emocionales y generar cambios significativos en sus vidas. En este contexto, El Poder de tu Respiración se ha posicionado como un referente en la transformación a través de la respiración consciente, ofreciendo programas avanzados basados en Rebirthing y Neuro Breathwork.

Uno de sus programas más destacados es "La Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida", una mentoría estrella basada en neurociencia que combina la sabiduría ancestral del Rebirthing con los principios del Neuro Breathwork. Este programa, desarrollado por María Alejandra Chacín Herbert, Mentora Máster Avanzada en Rebirthing & Breathwork de Alta Calidad y directora de Rebirthing Breathwork Internacional, la escuela oficial en México y América Latina, guía a los participantes a través de un ciclo de 10 sesiones en línea que facilitan la transformación profunda de bloqueos mentales, creencias limitantes, negatividad y patrones subconscientes.

Para profundizar en este enfoque y su impacto en la transformación personal, Maria Alejandra expone los fundamentos del Rebirthing y del Neuro Breathwork y su papel en la evolución individual.

¿Qué diferencia al Rebirthing de otras técnicas de respiración consciente y cuál es su vínculo con el Neuro Breathwork?

Es una pregunta que obliga a retomar el origen, concepto y fundamentos del Rebirthing el cual traduce al español; Renacimiento y fue desde sus inicios conocido como Respiración Consciente. El Rebirthing es un proceso holista de autoconocimiento, transformación y evolución de la conciencia humana que se fundamenta en 4 pilares, el primer y protagonista es la Respiración Consciente Conectada , también conocida como Respiración Intuitiva, energética o circular. El segundo pilar y coprotagonista es el Trabajo con el Potencial de la Mente Creadora , basado en el poder de la autosugestión a través de la escritura para trabajar con el material de la psique y las emociones que van surgiendo con la respiración y transformarlas; el tercero es la Psicología Espiritual, el cual se basa en aplicativos de la Psicología Transpersonal y estrategias de poder propias del Breathwork y un maravilloso contexto sobre Psicología Perinatal que es el eje central de la metodología que permite atravesar barreras emocionales que están grabadas en la memoria celular desde etapas tempranas de la vida es decir (la concepción, la gestación, el nacimiento y la primera infancia).

Y el cuarto pilar que es la Purificación Espiritual con los elementos de la naturaleza (el aire, el agua, la tierra, el fuego, el amor y la mente) y que provienen del Shiva Purana (Libro de escrituras sagradas de la India) descifrado por Leonard Orr y del cual desarrolló el manual con los principios básicos para la longevidad o los principios básicos divinos para dominar la mente y el cuerpo con el fin de lograr salud, vitalidad, felicidad y éxito sostenibles por siempre.

Cabe mencionar, que cuando se habla de trabajar con los elementos naturalmente es representativo, en ningún caso se refiere a rituales o pociones mágicas. Por ejemplo, el aire está representado por ganar maestría en la respiración y aprender a respirar, además de aire, energía. El elemento tierra es la maestría en la alimentación y el ejercicio todo lo relativo al cuidado del cuerpo, el trabajo con el fuego es increíblemente poderoso para Biohackear la mente de creencias y pensamientos negativos, el agua limpia los centros de energía y puede curar todas las enfermedades mentales si se le sabe aprovechar apropiadamente.

Este trabajo con los elementos se creó como un retiro presencial de 9 días en modalidad residencial, un avanzado de Rebirthing dirigido especialmente a sanar a las personas adultas del Síndrome del Burnout

En los fundamentos o pilares del Rebirthing Breathwork radica la diferencia con otras técnicas de respiración consciente, principalmente porque Rebirthing no es una técnica, es una metodología que utiliza la técnica de respiración consciente conectada, intuitiva o circular. También es cierto que es la primera surgida en occidente desde los años 70 con la creación de la metodología del Rebirthing Breathwork y durante años se la conocía como Respiración Consciente, incluso hasta hace pocos años. Y en el mundo anglosajón aún se relaciona a la respiración consciente como Rebirthing. También se la considera la madre de todas las otras técnicas o métodos de Breathwork (trabajos de respiración) que hay en la actualidad; y las cuales naturalmente tienen objetivos distintos. El término solo quiere decir: respirar con atención o enfoque en la respiración , pero no define una técnica especifica ni hace referencia a una metodología.

Puedo hablarte de esto con cierta autoridad en el tema al respecto de la Respiración Consciente, porque yo soy la pionera creadora de la única cumbre hispana de Respiración Consciente “El Poder de Tu Respiración” que se ha hecho hasta ahora. Se estrenó en 2019 con más de 30 expertos de 3 continentes y en pandemia en 2020 lancé la segunda, mi favorita, porque ya para ese momento del mundo habían salido a la luz muchas técnicas de respiración, modalidades y metodologías y varios referentes de las mismas participaron como ponentes invitados y entrevistados por mí. Por tanto, he tenido la oportunidad de descubrir, conocer y experimentar algunas de esas prácticas; incluso algunas de ellas provienen del Rebirthing Breathwork o su creador tuvo una experiencia de Respiración Consciente Conectada en el pasado con el mítico maestro Leonard Orr, creador del Rebirthing y considerado genio del siglo XXI allá por los años 70 por sus hallazgos e ideas pioneras sobre el Rebirthing que duraron 12 años de experiencia en él y sus discípulos cercanos, antes de exponerla al mundo.

He tenido el privilegio de ser su discípula cercana y entrenadora de apoyo internacional desde 2013 hasta el 2019 y la única de América Latina que llegó a coentrenar junto con él en México, Venezuela e India. Además, recibí su legado para dirigir la Fundación de Rebirthing Breathwork Internacional América Latina.

Y la otra parte de tu pregunta se refiere al vínculo del Rebirthing/Renacimiento con el Neuro Breathwork, como se puede leer también está presente a través de los 4 pilares de la metodología por la influencia neuronal debido al acceso e impacto en la consciencia que tiene la Respiración Consciente Conectada, y los abordajes del Potencial con la Mente Creadora, así que en realidad siempre el Rebirthing ha sido una disciplina neurocientífica, no solo se le vincula, sino que se trata directamente de Neuro Breathwork.

¿Cómo influye la respiración consciente en la transformación de patrones subconscientes y en la memoria celular?

Tal como he mencionado antes, la protagonista de la metodología del Rebirthing es la técnica de Respiración Consciente Conectada, intuitiva o circular. Se le denomina así porque tiene un movimiento circular que busca perder la pausa entre inhalación y exhalación, es nasal en la mayoría de los casos, pero se puede utilizar la boca para inhalar y/o exhalar según algún caso cuando es necesario. A la sesión de respiración conectada se le llama Ciclo Energético el cual tiene una duración determinada no menor a 55 minutos, ideal es de 65 minutos, tiene tres etapas cada una con una duración aproximada de 20 minutos no determinante (de relajación, de liberación de barreras y de integración), es regulado por la propia energía de la respiración, ya que es su propia naturaleza. Es decir, que la energía de la respiración no irá más profundamente y no pasará a la siguiente etapa hasta conseguir lo propuesto en cada una de esas etapas y así en cada sesión; y el profesional Rebirther o Renacedor/a acompaña y guía el proceso para apoyar a corregir las desviaciones del mecanismo respiratorio que se van presentando y que refieren patrones respiratorios que tienen lecturas emocionales, creencias limitantes y negatividad subyacente.

El profesional usa protocolos respiratorios propios del Neuro Breathwork y del Rebirthing para apoyarle a corregirlos y así liberar la creencia o el pensamiento y transformarlo. Por tanto, se modifica la calidad de la respiración de forma inmediata y, por ende, se transforma el pensamiento. Este es el principal objetivo del Rebirthing de Alta Calidad, lo cual desde el mundo espiritual significa retomar nuestra conexión con la fuente, con el ser divino, es iluminar partes de ti. Y desde la ciencia o Neurociencia significa sanar nuestra primera respiración tras el corte del cordón umbilical y con ello eliminar todo el trauma del nacimiento y las huellas emocionales vinculadas con la infelicidad, la enfermedad, la desdicha, la escasez, la lucha y el dolor.

El Ciclo Energético, además de tener 3 etapas o fases también tiene una Curva de la Respiración y ella va accediendo al subconsciente y recogiendo y haciendo contacto con ese material subconsciente o inconsciente y lo saca a la consciencia en forma de emociones y manifestaciones físicas (tensiones musculares, hormigueo, sueño, frío, calor, sudoración, sensación de urgencia, etc.). Son muy sutiles, sin drama y ningún tipo de crisis ni catarsis, pues ninguna de las dos son sanadoras al contrario son muy invasivas para la energía del cuerpo y esa no es la característica del Rebirthing de Alta Calidad, al contrario, solo al traerlo a la consciencia con sutileza, se libera y se transforma.

Cuando hablo de la Curva de la Respiración esto se refiere a las ondas cerebrales que se clasifican según su frecuencia (Alfa, Beta Delta, Theta y Gamma) lo cual se relaciona con patrones de activación neuronal, los cuales derivan en diferentes acciones según la amplitud o intensidad de la onda. Tal es el caso de cuando meditamos, cuando soñamos mientras estamos dormidos, o cuando estamos relajados profundamente, cuando visualizamos o cuando estamos creativos, enfocados o necesitamos memorizar y, por supuesto, cuando estamos respirando con esta técnica de respiración intuitiva y de forma consciente. Incluso hay niveles donde ocurren sanaciones y remisiones espontáneas de enfermedades importantes o en el cual las personas encuentran soluciones a algún problema que les aqueja e incluso reciben información creativa para sus negocios, ideas para proyectos etc., esto ocurre natural, no es una búsqueda guiada ni una expectativa de las sesiones, al contrario, tener expectativa durante la sesión de respiración es poner resistencia y limitar el poder de la respiración. Lo ideal es abrirse a la sorpresa y a lo que en cada sesión la respiración o energía divina tiene para entregar; y cada sesión siempre es diferente para cada persona y de una sesión a otra. La experiencia es única para cada persona, siempre.

¿Cómo influyen las primeras etapas de vida, desde la concepción hasta la infancia, en la formación de patrones de conducta y creencias limitantes?

Al respecto de esos abordajes únicos que mencioné al principio como eje central está el conocido Guion Natal o guion de nacimiento que es el que permite ver, reconocer y desentrañar esas memorias del nacimiento y atravesar todas las barreras inconscientes (patrones) que están grabadas en la memoria celular en forma de emociones llamada (impronta o huella emocional) desde etapas tempranas. Es decir, desde la concepción por línea transgeneracional, la cual sugiere que la forma en la cual un bebé es concebido ejercerá una gran influencia en cómo se sentirá en la vida estando en un cuerpo físico determinado y está directamente relacionado con su propósito de vida. En la gestación a través de las neurohormonas que se transmiten de la madre al feto, hay una frase del obstetra Dr. Thomas Verny que dice: “Todo lo que una mujer embarazada siente y piensa se comunica a través de las neurohormonas a su bebé no nacido, de forma tan segura como lo hacen el alcohol y la nicotina”, incluso la forma como ha sido alimentada, sus experiencias vividas, todo absolutamente lo transmite al bebé (sus creencias, hábitos y estilo de vida), todas las etapas dejan importantes secuelas en el niño y futuro adulto.

Luego llega el momento del nacimiento y el impacto de este evento es de donde surge el 1er inhibidor de la felicidad humana y que hoy en día ya se conoce como El Trauma del Nacimiento y al que le debe el nombre la Metodología del Rebirthing, ya que sugiere la idea de “volver a nacer”. Sería muy largo describir aquí las huellas y heridas emocionales de las características de un parto “normal” y las secuelas que deja en el bebé; sin embargo, como también comenté antes, dentro de la metodología hay un contexto sobre Psicología Perinatal y Postnatal que se estudia en las certificaciones y aprendemos. Es un minucioso y detallado estudio acerca de los diferentes tipos y características presentes en un nacimiento (cesárea, fórceps, inducción, prematuro, retardo, adelantado, cordón alrededor del cuello, etc.) y sus patrones emocionales, pautas y guiones que las personas pueden desarrollar a lo largo de su vida. Por supuesto, y como es natural la información y la forma de corregir y revertir dichos patrones, parece extenso y complejo, pero en realidad este contenido lo trabajamos en una o dos sesiones de las 10 que se proponen en el método y es realmente hermoso, es muy bello y produce una transformación y liberación de carga emocional casi de forma inmediata, evidente y trascendental.

Entonces es justo en este momento del nacimiento donde se quedan grabadas las improntas emocionales básicas tras el corte del cordón umbilical que son: la urgencia inconsciente de muerte, la escasez y el dolor , por lo tanto, la mayoría de las enfermedades, así como las adicciones y todos los síntomas vinculados a la depresión, el estrés crónico y la ansiedad provienen de este Trauma del Nacimiento .

Y la última etapa, la primera infancia , esta va de 0 a 7 años y es la etapa en la cual se completa la personalidad del futuro adulto; es la etapa también en la cual empezamos a conocer el lenguaje, comenzamos a imitar y repetir el comportamiento y las tradiciones familiares, modelamos, escuchamos, observamos y aprendemos de la familia, la escuela, la religión y sacamos conclusiones de nuestras experiencias. Por tanto, es cuando se da al sistema de guía emocional la forma de creencias y pensamientos. Entonces Rebirthing es un proceso a través del cual logramos eliminar creencias antiguas del subconsciente, limitaciones, condicionamientos sobre la vida, sobre los demás y sobre nosotros mismos es decir todo lo visto, oído, aprendido y modelado (patrones de comportamiento) programaciones que impactan, positiva o negativamente a la multidimensionalidad del individuo en cualquiera de sus áreas, salud, finanzas o relaciones a lo largo de la vida ya sea para impulsarle o para frenarle.

Hay otros abordajes en estas 10 primeras sesiones que apoyan el proceso de liberación de patrones como el Poder del Perdón y la Mentira Personal. En ambos casos usamos la técnica del criterio supremo que es un proceso de autosugestión a través de la escritura manual que se utiliza para la iluminación. También hay dentro todo un contexto de la A la Z sobre el niño interno, que abarca todas las etapas del niño desde 0 meses hasta la adolescencia y hay casos especialmente individuales donde podemos trabajar con el niño interior y en específico con la etapa en la cual se ha detectado o se sabe que se produjo la herida emocional.

"La Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida" es una mentoría estrella basada en neurociencia. ¿Cómo se integran la sabiduría ancestral del Rebirthing y los principios modernos del Neuro Breathwork en esta metodología?

La alquimia del amor, la riqueza y la larga vida conserva toda la metodología del Rebirthing de forma pura tal como la aprendí de su creador Leonard Orr, incluyendo la evolución y avances que el mismo le dio a la metodología hasta convertirla en lo que hoy es Rebirthing de Alta Calidad y la sabiduría ancestral del Rebirthing es básicamente este trabajo de alta calidad que radica en practicar e incorporar en el estilo de vida el trabajo con los elementos y en lo posible entregarlo a los clientes o renacidos. Entonces en esta mentoría o programa maestro he diseñado en un formato simple esta práctica con las técnicas de sabiduría o de purificación espiritual, con los elementos de modo que las personas puedan incorporarlos en su vida cotidiana fácilmente, y así aprovechar su poder transformador, iluminar partes de sí mismos y ganar maestría y poder personal en tan solo 10 semanas y online de forma simple sin complejos sistemas que son a veces imposibles de lograr y/o sostener. También he incorporado prácticas espirituales de Karma Yoga que aprendí en mi experiencia de 21 días en el Shree Babaji´s Espiritual Training en India en 2015.

Actualmente, la neurociencia al respecto del neuro coaching del bienestar ha puesto en relevancia en el campo de las relaciones humanas la psicología positiva y la teoría del cambio de comportamiento, principios y prácticas que fomentan la autogestión del estrés, el desarrollo de la resiliencia, de habilidades cognitivas y el bienestar general y hace énfasis en evitar significativamente el exceso de fármacos, tóxicos, alimentos procesados etc. Y en que es preciso tomar las riendas de nuestra salud de forma integral, es decir que el trabajo Psicológico está perdido si no se aborda de manera importante la alimentación y la respiración. Por eso, he creado algunas estrategias, herramientas y protocolos de apoyo y orientación mucho más actualizada a los tiempos que vivimos; como, por ejemplo, el trabajo con el elemento tierra, el cual como he mencionado antes se relaciona con la alimentación y el cuidado del cuerpo, también la respiración, la eliminación del estrés, el movimiento (ejercicio), el cuidado del 2do cerebro (colon) el cuidado del sueño y todo aquello que vaya en función de mejorar el estilo de vida de manera natural. También se relaciona con los recursos materiales, el dinero, las finanzas, los talentos y el propósito de vida.

Alquimia significa transformación, por eso lo he llamado así: La Alquimia del Amor (todo nuestro mundo de las relaciones personales en todos los ámbitos), La Riqueza (los recursos materiales y el dinero) y la Larga Vida (la salud del cuerpo y la mente) es un programa de transformación holista multidimensional. Es decir, integra a todas las dimensiones del ser humano, (la física, emocional, mental, espiritual y energética o vibracional), entonces se trata de ciencia y también es espiritualidad. La Respiración Consciente Conectada es energía divina.

¿Qué beneficios han experimentado las personas que han seguido este programa en áreas como la salud, las finanzas y las relaciones personales?

Uno de los atributos que tiene este programa maestro “la Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida” basado en Neuro Breathwork, es el impacto que produce en el cerebro, la mente y las neuronas facilitando la conexión entre la mente y el cuerpo físico. Es decir, todos los sistemas se conectan; la respiración consciente conectada que utilizamos además de alcalinizar el PH del cuerpo, tiene el privilegio único de impactar al “nervio vago” que es el que se conecta a todas las células inmunitarias, células madre, órganos y tejidos del cuerpo y cuya capacidad es la de apagar la respuesta al estrés y activar la de relajación a un nivel tan profundo que lo hace potencialmente curativo para el sistema nervioso, algo que podemos evidenciar en un Ciclo de Energía de respiración consciente conectada.

Los beneficios suelen ser multidimensionales e innumerables y se comienzan a manifestar de inmediato. Es decir, desde la primera sesión y son sostenibles o definitivos. En mi experiencia bajo mi guía y desde el punto de vista de la salud o dimensión fisiológica las personas han experimentado desde la curación de enfermedades comunes como las alergias, los resfriados frecuentes, y todo lo relativo al conducto respiratorio, también las enfermedades hormonales especialmente en las mujeres, la fibromialgia, la migraña, pasando por la depresión, la ansiedad, las adicciones (incluyendo las más peligrosas), el estrés crónico, hasta enfermedades como el cáncer.

Uno de los beneficios que encuentro muy valioso y del cual las personas se benefician al iniciar este programa maestro; es el r esurgir de su poder personal, ese que conocemos como “la fuerza de voluntad para hacer algo ”, incluso no solo aparece, sino que es como espontáneo y como si siempre ha estado allí y hace que además te guste porque sea lo que sea estará activando nuevas conexiones neuronales, lo cual proporciona a las personas el dominio, la maestría y sabiduría para sanarse.

De hecho, muchas de las patologías que predominan hoy en día tienen como base la resistencia a la insulina y la inflamación crónica; (las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes, el dolor crónico, trastornos metabólicos como la diabetes, enfermedades neurodegenerativas, etc.). El denominador común de la inflamación crónica y la resistencia a la insulina es el estilo de vida, el estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio, los patrones y el sistema de guía emocional no saneado, el exceso de alcohol, drogas y fármacos.

Desde el punto de vista de las finanzas las personas experimentan cambios inmediatos al trabajar en sus patrones o guiones natales porque se desbloquea la creencia y el pensamiento o patrón de escasez que viene en la memoria del nacimiento tras el corte del cordón umbilical. Especialmente he visto muchos casos de emprendedores y/o empresarios cuyas ideas de negocios se liberan y avanzan al liberar y trabajar en su Guion Natal. Se produce una conexión con la energía de merecimiento, aumenta la autoestima, hay un reencuentro con los talentos, hay más capacidad de enfoque, concentración e intuición. Un beneficio muy valioso es que se desarrolla la energía de dar y recibir a través de desarrollar la habilidad de inhalar (la vida) y exhalar o entregarnos con confianza a ella. Es muy frecuente el empoderamiento de talentos y habilidades de emprendimiento y el resurgir de ideas creativas, así como el acceso a los estados elevados de la consciencia lo cual activa el poder de atracción. De hecho, este programa es la base para el entrenamiento de riqueza “Merezco ser ric@”, el cual se fundamenta en el dominio de la mente; independientemente del momento en que la persona decida tomarlo.

Al respecto del amor el cual efectivamente está representado por el ámbito de las relaciones personales o todo nuestro mundo relacional, no solo sobre la “pareja”, también se producen transformaciones significativas, que son más bien profundas liberaciones de carga emocional muy toxica. Es un trabajo que hacemos desde el inicio del programa a través del Poder del Perdón por el cual pasamos en ese filtro a nosotros mismos y a nuestras primeras figuras de autoridad (nuestros padres) y a todos los personajes con los que hemos interactuado a lo largo de nuestra vida y que se conoce como “familia”. Hacer ese trabajo dentro de este programa acompañado de los otros pilares produce un cambio bio químico en la mente-corazón.

Sin dudar, un beneficio excepcionalmente valioso es sentirte liberado en la mente y el cuerpo del dolor que producen las heridas del pasado y los rencores familiares. Este programa logra borrar de forma definitiva estas huellas emocionales desde la raíz como si nunca se hubieran producido.

¿Cuál es la importancia de trabajar con el pensamiento creador dentro del proceso de transformación personal?

El trabajo con el pensamiento creador es acerca de la mente que crea , algo nuevo, es ser consciente de que estamos continuamente co-creando con la vida, Dios, la consciencia etc. Y, por tanto, creando nuestra realidad somos responsables de lo que nos ocurre, los resultados que tenemos y las experiencias que vivimos en cada momento y en todas las áreas de nuestra vida, pero esto ya hace mucho que no es un secreto. También este es un proceso de autoconocimiento. Esto quiere decir que debes conocer tus luces y tus sombras. Tus luces te sirven y apoyan en los momentos difíciles, fortalecen tu autoestima y te recuerdan quién eres y conocer tus sombras y admitirlas con honestidad emocional te ilumina, ya que si conoces “el que” sabrás entonces “el cómo” para transformarlo. El asunto con las “sombras” es decir el material de la psique humana negativa que está en el subconsciente o inconsciente tal como lo explica la Analogía del Iceberg; es de un 90% predominante es más grande. En vez, la luz y buenos deseos o creencias racionales en el lóbulo frontal del cerebro es de tan solo un 10% y representa todo lo que conoces de ti, tus fortalezas, habilidades, talentos, la forma como interpretas la vida, a los otros, a las cosas, etc. Incluyendo como te ven y perciben los demás.

Por eso el proceso de iluminación que siempre hemos escuchado dentro del contexto de la espiritualidad; es en realidad un proceso neuronal. Antes mencioné la importancia de la Curva de la Respiración y su impacto neuronal; entonces en este programa maestro la respiración conectada es el vehículo y el trabajo con el pensamiento creador es el mapa y las señales claras, determinantes y específicas que te llevarán a donde quieres llegar y siempre se trata del máximo potencial de ti mismo en cualquier área o en general. Esto lo hacemos a través de estrategias, aplicativos prácticos y de poder propios del Rebirthing y del Breathwork, protocolos, hacks mentales, el poder de la palabra, el de la escritura, el poder de autosugestión, entre otros. También es la forma como logramos dominar la mente.

En resumen, es preciso borrar, eliminar los viejos programas o archivos para introducir los nuevos a voluntad que proporcionen resultados diferentes y deseados.

¿Por qué es fundamental la práctica en vivo y en directo dentro del programa maestro y cómo impacta en los resultados de los participantes?

Es importante que este programa se imparta en vivo y directo ya sea en línea o presencial. La protagonista del proceso es la Respiración Consciente Conectada; es un movimiento basado en energía divina, lo que lo hace muy intuitivo. Cada persona respira de forma diferente según sus propias pautas y patrones, por lo tanto, también hay desviaciones en el mecanismo de respiración y eso se debe corregir desde el inicio, especialmente las más comunes con las que llegamos a la vida adulta todos los seres humanos.

Por lo tanto, al respecto de practicar o aprender de la Respiración Consciente Conectada para la transformación, esto siempre debe ser en vivo y directo. Lo único que puede tomarse a través de videos grabados y/o en cuadernos de trabajo son los talleres y ejercicios con el pensamiento creador, tal como es el caso del entrenamiento Hazte Coach Breathwork. Por eso, es híbrido.

Es importante no perder de vista que esta mentoría “La Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida” no se trata de una terapia ni de psicoterapia ni mucho menos psicoanálisis, en donde las personas deban compartir su historia personal o eventos traumáticos conscientes en el contexto en vivo y directo y en presencia del resto de los participantes, solo comparten lo mínimo para presentarse al inicio y luego en cada encuentro comentan como ha ido su semana y cómo reciben los cambios, sobre todo porque ni aun en un programa individual privado 1 a 1 esto no es necesario. Quiero decir, eso de tener que contar traumas y mucho menos con drama.

En realidad, el cliente/renacido está para recibir instrucciones de autosanación con el método que aborda a nivel emocional y no a nivel de los “eventos del pasado”. También ofrece guía y acompañamiento sobre como deberán trabajar en casa con el pensamiento creador, el material de su propia psique y con los demás pilares y abordajes, y si naturalmente hay un espacio de escucha muy seguro e intuitivo disponible y claro pueden preguntar sus dudas al respecto del proceso y los aplicativos. Las mentorías grupales que ofrezco son de baja densidad, es decir, para pequeños grupos máximos de 15 personas y aunque es un programa en línea aparentemente “grupal” al momento de la respiración cada persona está en su casa y debe tener la pantalla de su cámara en “modo hablante”, en el cual solo me ve a mí y no al resto de personas en “modo galería” para que así pueda en pantalla completa seguir mis indicaciones respecto a la calidad de la respiración, entre otras cosas.

Luego durante todo el Ciclo de Energía yo estoy no solo observando y acompañando a los participantes, sino que voy sintiendo la energía de todos como una unidad porque la respiración es como un escáner digital que yo voy leyendo y así, allí en completo presente voy aplicando los protocolos necesarios para que se produzcan las correcciones en las desviaciones de la respiración y los bloqueos que se van presentando en cada uno, hasta que termina y cada quien a su ritmo y tiempo va llegando a la integración. Después al terminar si se produce un compartir breve de la experiencia y puede haber retroalimentación y algo de coaching si es el caso. En este punto ya están en cámara y pantalla en “modo galería”.

Al respecto del impacto que reciben los participantes, suele ser inmediato debido a la expansión que produce atravesar un Ciclo de Energía y corregir las desviaciones de la respiración. Realmente la integración es un momento de absoluta plenitud y éxtasis; es único y a veces indescriptible para cada persona.

Luego al llegar a las siguientes sesiones de semana en semana al inicio van compartiendo los avances y la autosanación que se produce con el trabajo que están haciendo en casa, los cambios en el estilo de vida, la alimentación y ese surgir de poder personal que es resultado de todo unido a las sesiones de Respiración Consciente Conectada que realizan una vez por semana y que está impulsando sus vidas por medio de mejorar la calidad de su respiración con todo su poder y recibiendo la sabiduría de todos los elementos e iluminándose, alcanzado verdadera realización personal y trascendencia. Por eso me gusta tanto esa frase que alguien dijo alguna vez “Rebirthing Breathwork es la sorpresa más hermosa para la existencia humana”

Para quienes desean iniciarse en el camino del Rebirthing y el Neuro Breathwork, ¿qué recomendaciones se pueden considerar para aprovechar al máximo esta metodología?

Lo primero que recomiendo es tener la mente abierta al respecto de la seguridad y eficacia de esta metodología impartida en línea. Rebirthing Breathwork fue siempre una práctica entregada principalmente de forma presencial, pero al ir evolucionando de la propia mano de su creador las sesiones en línea aparecieron con mucha eficiencia desde mucho antes, en 2009 porque la práctica continua en el trabajo del alta calidad con los elementos desarrolla notablemente la intuición y la habilidad energética del profesional quien la imparte.

En mi caso inicié sesiones en línea en el 2015. Y aunque hay muchos renacedores calificados en el mundo hispano, “la Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida” es la única opción en línea de alta calidad, segura, eficaz y en español. Además, en formato muy accesible en precio, lo que le diluye esa característica “elitista” y/o solo para algunos bolsillos pudientes. Aunque también es recomendable entrevistarse si es que se tiene acceso, al menos con dos o tres profesionales del Rebirthing antes de elegir con quien iniciar. Para una elección segura hay básicamente 4 preguntas claves para hacer al profesional que te guiará y acompañará:

1) ¿Con quién se formó, desde cuándo y que Certificación lo avala?

2) ¿Cuánto tiempo dura el Ciclo de Energía y el Ciclo de Renacimiento que imparte?

3) ¿Cuál es la técnica de Respiración Consciente que utiliza y que vía respiratoria predomina en la sesión, la nariz, la boca o ambas?

4) ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza con los que trabaja en sí mismo y que incorpora en su estilo de vida de forma permanente?

Estas han sido desde siempre las preguntas que tanto Leonard Orr como sus discípulos maestros hemos recomendado hacer para asegurarte de recibir y acceder a este camino de la mejor forma posible. Ciertamente, la respiración es una función biológica natural y mecánica, sus desviaciones, excepto por las enfermedades, son imperceptibles. Cada vez que respiramos mal o usamos un método o técnica donde no ocurren dichas correcciones, reforzamos las desviaciones del mecanismo respiratorio y con ello muchas de las creencias limitantes, enfermedades, bloqueos emocionales y negatividad subyacente. También hay una ligera proyección en la energía del profesional que se transmite y se comparte a través de los centros de energía (chakras) con el cliente y viceversa. Esto se relaciona con uno de los inhibidores de la felicidad humana que es la C.E.E. (la contaminación energética emocional) del entorno y de las otras personas, aun vía cara a cara en línea. Cuando un profesional del Rebirthing trabaja en sí mismo con los elementos, está trabajando con Rebirthing de alta calidad. Eso quiere decir que sigue respirando en sí mismo y trabajando y desvelando sus pautas y negatividad, ya que sigue en la vida. Esa es y ha sido mi experiencia personal y el producto de mi maestría, mi éxito y el de mis clientes por más de 25 años. Por lo tanto, cuando el profesional está en “presencia” delante de su cliente su energía puede procesar y transformar la de su cliente y no se da este compartir de C.E.E., esto hace que la sesión sea para las personas (cliente/renacido) potencialmente transformadora. Así que yo recomiendo a toda persona que use esa pequeña parte intuitiva que todos tenemos, un profesional del Rebirthing de alta calidad es saludable, prospero, generoso, honesto, amoroso, amable y enfocado en una vida de alta calidad, reconoce su divinidad y la divinidad que hay en los demás.

Finalmente, una recomendación básica para quienes quieren iniciar este camino de evolución o tienen dudas, se trata de revisar con honestidad emocional cuáles son los resultados que está experimentando en su vida en todas sus áreas maestras de s alud, finanzas y relaciones , que es lo que no está avanzando, qué negatividad o saboteo inconsciente se repite, que está bloqueado, etc., y tal vez cubierto con la justificación psicológica emocional de que estar enfermo, con escasez material y en lucha o con relaciones toxicas y desgastantes es parte de la vida o lo merece o es porque simplemente lo heredó. Si es así, cambie ahora mismo ese pensamiento ; la verdad de la naturaleza humana es la dicha, la salud perfecta, la abundancia y el amor total, la felicidad es un estado natural del Ser y es permanente .

Como dijo un sabio de la India: “Dentro de cada uno de nosotros hay un Dios en embrión, lo único que quiere es nacer”

El programa "La Alquimia del Amor, la Riqueza y la Larga Vida" de El Poder de tu Respiración representa una metodología integral que combina el Rebirthing y Neuro Breathwork para generar una transformación profunda y sostenible. A través de la respiración consciente, el trabajo con el pensamiento creador, la Psicología Espiritual y las tecnicas de sabiduría para el cuerpo y la mente, esta mentoría permite acceder al subconsciente, liberar bloqueos emocionales y reprogramar patrones limitantes que afectan la salud, la abundancia y las relaciones.

Con una estructura basada en sesiones en vivo, este enfoque asegura una experiencia guiada y personalizada que facilita la evolución personal. A medida que crece el interés por las herramientas de autoconocimiento, este programa se posiciona como una de las metodologías más avanzadas en el ámbito del bienestar y la transformación humana.