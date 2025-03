56 acciones para salvar la democracia, una llamada urgente de Gaietà Sala Prat.

CÍRCULO ROJO.- En tiempos de polarización, desgaste institucional y desconfianza en la política, el jurista y escritor Gaietà Sala Prat lanza un desafío: 56 propuestas concretas y realistas que cualquier ciudadano puede llevar a cabo para revitalizar la democracia y poner fin al desgobierno de lo público. Su nuevo libro, 56 cosas útiles y sencillas que TÚ puedes hacer para salvar la democracia y poner fin al desgobierno de lo público, publicado por Editorial Círculo Rojo, es un manifiesto de acción para quienes no quieren resignarse al cinismo ni a la impotencia.

Con una trayectoria marcada por el análisis crítico de la realidad política y económica, Sala Prat condensa en esta obra cuatro años de reflexión y escritura. "Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, no avanzaremos en la mejora continua de la democracia", sentencia el autor, cuya experiencia como jurista le ha permitido observar de cerca las deficiencias del sistema y las oportunidades de cambio.

El libro, que se estructura en torno a propuestas concretas, recorre aspectos fundamentales como la importancia de cuestionar las narrativas oficiales, la necesidad de una participación ciudadana más activa y la urgencia de combatir los privilegios de las élites políticas. Sala Prat no se limita a diagnosticar los problemas, sino que ofrece soluciones prácticas y aplicables en la vida cotidiana de cualquier ciudadano comprometido con el futuro de la democracia.

Pensado para un público amplio, desde ciudadanos indignados con el actual estado de la política hasta estudiosos del sistema democrático, la obra de Sala Prat es un ejercicio de pedagogía política accesible y fundamentada. "La democracia necesita crítica, pero sobre todo, necesita acción", afirma el autor.

En un panorama donde la confianza en las instituciones está en mínimos históricos, 56 cosas útiles y sencillas que TÚ puedes hacer para salvar la democracia y poner fin al desgobierno de lo público se presenta como una guía para la regeneración. Sala Prat invita a los lectores a no quedarse en la queja, sino a convertirse en agentes activos del cambio.

AUTOR

Gaietà Sala Prat, árbitro, abogado, presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Barcelona y director de la Dirección de Servicios de Consumo del Ayuntamiento de Barcelona.

Es autor del estudio “Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y actualización de rentas”, con el que obtuvo el I Premio Jurídico convocado por la revista jurídica SEPIN en el año 1991. Fue el oportuno análisis de una problemática social, la “vivienda”, que en estos momentos, treinta y tres años después, está de plena actualidad en los medios de comunicación.

Ha publicado los libros “El Negocio de la pobreza o la utopía del Estado de bienestar” y “Guía práctica para la creación de empleo o como fomentar la economía social”.

También ha publicado diversos artículos doctrinales en la revista jurídica SEPIN: “La transparencia de las actuaciones y de los laudos de las Juntas Arbitrales de Consumo, una fortaleza del Sistema Arbitral de Consumo”, “Democracia, arbitraje público y privado, y ciudadanos como consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados” y “arbitraje de consumo e inteligencia artificial. La celeridad, racionalidad y equidad ¿finalmente la mecanización agilizará y garantizará la resolución de conflictos de consumo?