Dena Mar sacude los cimientos de la literatura erótica con ´Tiempo´.

CÍRCULO ROJO.- La literatura erótica tiene nueva voz y un seudónimo: Dena Mar. Su novela Tiempo, publicada por Editorial Círculo Rojo, es una obra que trasciende lo convencional. No es solo un relato de pasión y deseo, sino una profunda exploración psicológica y la búsqueda constante de la identidad personal de su protagonista, Amanda, una psicóloga de 40 años atrapada entre la insatisfacción de su vida y la tentación de lo prohibido. Una historia que, lejos de los convencionalismos de género, se adentra en los rincones más oscuros del deseo, los límites sociales y el tiempo como única certeza.

Dena Mar confiesa que la novela surgió como un reto personal. "Siempre he escrito, pero Tiempo fue mi gran desafío. La dislexia me hizo ver la escritura como un reto más que una pasión, pero con esta historia descubrí que ambas cosas podían convivir", explica la autora. Cuatro años de trabajo han dado fruto en una narración valiente que no teme abordar lo tabú con una prosa directa y honesta.

Con un estilo envolvente y un uso magistral del monólogo interior, Tiempo sumerge al lector en el torbellino emocional de Amanda, cuya relación con Marcos, un paciente con un pasado oscuro, la lleva a cuestionar los límites del placer y las cadenas impuestas por la sociedad. "Es una novela erótica, sí, pero también una historia de autodescubrimiento", puntualiza Dena Mar.

El público objetivo de Tiempo es amplio, está destinada a aquellos que buscan una lectura intensa y provocadora, que ofrece tanto placer como profunda reflexión.

Con un mensaje, regálate tiempo.

SINOPSIS

Tiempo es una novela erótica explícita, que sumerge a los lectores en un mundo de emociones y deseos inexplorados.

La protagonista, Amanda, una psicóloga de 40 años, se siente insatisfecha con su vida, con un futuro incierto e inmersa en un presente de disfrutes, deseos y autodescubrimiento, estableciendo una conexión profunda con Marcos, un paciente con un pasado oscuro.

A través de un monólogo interior de reflexiones y emociones, lo que permite al lector conectar con la protagonista.

AUTORA

La autora de Tiempo, Dena Mar, de 46 años, casada y con una hija, reside en Valverde del Camino, Huelva.

Graduada como Educadora Social por la Universidad de Cáceres. Dena Mar es una apasionada de la danza y ha participado en importantes congresos. Sin embargo, su alma siempre ha estado en las letras, por constancia, pasión y retos...por su dislexia, motivo que le ha frenado a publicar otros manuscritos suyos, los cuales han sido utilizados en diversas actividades socioculturales.

Ahora, con su novela erótica “Tiempo”, representa un hito importante en su carrera literaria, donde sumergirá a los lectores en un mundo de autodescubrimientos, emociones y deseos.

«Para que el tiempo tenga significado propio.»