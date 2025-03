La abogada Rus María Muñoz Gómez ofrece una guía legal para abordar conflictos familiares

Situaciones que se presentan en la vida de muchas personas, como divorcios y disputas por herencias, pueden ser difíciles de afrontar. Contar con un abogado especializado en Derecho de Familia es clave para asegurar la protección de los derechos e intereses Enfrentar conflictos familiares como divorcios, separaciones o disputas por herencias puede ser complejo y emocionalmente desgastante. Rus María Muñoz Gómez, socia directora del despacho G.Elías y Muñoz Abogados, destaca la importancia del asesoramiento legal especializado en estas situaciones para proteger los derechos e intereses personales, aportando tranquilidad y eficacia durante el proceso.

Rus explica que contar con un abogado experto en Derecho de Familia no solo protege los derechos legales, sino que también ayuda a minimizar el impacto emocional y económico del conflicto. La abogada enfatiza la importancia de buscar orientación legal desde el inicio del proceso, especialmente en casos de divorcio o separación. Asimismo, recomienda reunir documentación clave, como certificados de matrimonio y justificantes económicos, para agilizar el proceso.

En los casos donde existe consenso entre las partes, subraya que el divorcio amistoso es siempre preferible, ya que reduce costes económicos y estrés emocional. Por otro lado, cuando no se alcanza un acuerdo, será inevitable acudir a procedimientos judiciales.

Sobre la custodia de los hijos, recuerda que la prioridad absoluta de los tribunales es siempre el bienestar de los menores. Factores como la capacidad de atención y cuidado por parte de los progenitores, la relación afectiva existente y la proximidad de los domicilios influyen considerablemente en la decisión judicial. Actualmente, la custodia compartida es cada vez más frecuente en España, siempre y cuando las circunstancias familiares sean favorables.

Rus María Muñoz Gómez también resalta la utilidad de la mediación familiar como alternativa para evitar conflictos judiciales largos y costosos. La mediación permite llegar a soluciones equitativas mediante un mediador neutral, especialmente útil cuando hay hijos implicados, fomentando relaciones más sanas tras el conflicto. Sin embargo, la mediación no es viable en casos donde existe violencia de género.

En cuanto a la prevención de conflictos hereditarios, la abogada insiste en la importancia de planificar con anticipación mediante un testamento claro, asesorado siempre por profesionales especializados, especialmente en patrimonios complejos.

Cuando ya existe un conflicto de herencia, recomienda reunir toda la documentación disponible, como testamentos anteriores, certificados bancarios y seguros de vida, para luego acudir a un abogado especializado que pueda gestionar adecuadamente la situación. Aunque la negociación es la primera opción recomendada, en ocasiones será necesario recurrir a la vía judicial.

Desde el despacho G.Elías y Muñoz Abogados, Rus María Muñoz Gómez asegura que se aborda cada caso con un enfoque integral y personalizado, promoviendo inicialmente la negociación y la mediación para evitar procedimientos judiciales innecesarios. No obstante, cuando resulta indispensable acudir al juzgado, el despacho proporciona una defensa firme y comprometida.

Finalmente, destaca que la experiencia y empatía son fundamentales en su trabajo. Su capacidad para entender el componente emocional en estas situaciones le permite ofrecer soluciones prácticas y adaptadas a cada cliente, aconsejando siempre buscar asesoramiento legal desde el principio para resolver cualquier crisis familiar con tranquilidad y seguridad.