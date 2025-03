´Las malvas de mi piel´; una historia de resiliencia y esperanza que conmueve a los lectores.

CÍRCULO ROJO.- La literatura tiene el poder de tocar el alma y dejar huella en quienes la leen. Eso es precisamente lo que logra "Las malvas de mi piel", la nueva obra de Juliett Paris, publicada por Editorial Círculo Rojo. Con un lenguaje directo, claro y fácil de comprender, la autora nos sumerge en una historia intensa y realista que no dejará a nadie indiferente.

Juliett Paris, escritora de vocación y con una trayectoria marcada por la pasión por las letras, confiesa haber estado escribiendo "toda la vida, más de lo que puedo recordar". Su impulso para dar forma a "Las malvas de mi piel" surge de la experiencia personal, la resiliencia y la necesidad de transmitir esperanza a quienes, como la protagonista de su historia, han amado y sufrido.

En este libro, el lector se encontrará con una narrativa valiente que pone en primer plano la superación personal. "Las malvas de mi piel" no es solo un relato de dolor, sino también una declaración de fortaleza y renacimiento. Paris logra plasmar en sus páginas una verdad cruda, sin artificios, que resuena en la sensibilidad de cualquier persona que haya enfrentado momentos de oscuridad y haya encontrado luz en su propio camino.

"Quise llegar a algún corazón roto", explica la autora, dejando claro que su intención va más allá de contar una historia: es un acompañamiento para quienes buscan sanar y comprenderse. En sus páginas, los lectores podrán identificar emociones profundas y universales, aquellas que todos hemos sentido en algún momento de la vida.

La obra, editada con el sello de calidad de Editorial Círculo Rojo, se encuentra disponible en librerías y plataformas digitales, actualmente preparando la segunda edición de la obra. Con su publicación, Juliett Paris se consolida como una autora capaz de convertir el dolor en arte y la literatura en un refugio para el alma.

Si alguna vez has amado y sufrido, "Las malvas de mi piel" es un libro que te hablará directamente al corazón. Una obra que, sin duda, merece ser leída y compartida.

SINOPSIS

Esta historia, narrada en primera persona, invita al lector a sumergirse en la relación de una pareja cuyo amor, cargado de toxicidad, pone de manifiesto los problemas derivados de la falta de comunicación, el apego, los celos y el control.

El lector se adentra en un mundo de secretos y mentiras del que la protagonista debe salir con la única ayuda de su instinto y sus ganas de superación.

Este relato demuestra que la vida puede cambiar de repente y atraparnos en su laberíntico camino, en el que cada uno debe encontrar la salida para alcanzar la libertad, la realización personal y el empoderamiento.

Una poderosa historia que no dejará al lector indiferente.

AUTORA

Juliett París (Madrid, 1985)

Enamorada de las calles, sus secretos y su historia, Juliett integra las ciudades en su obra, haciéndolas parte del recorrido personal reflejado en sus historias. Con amplia experiencia en Londres y Madrid, Juliett sumerge al lector en un viaje hacia el descubrimiento personal. Siempre con un estilo íntimo y cargado de detalles, intenta llegar al corazón del lector a través de la cotidianidad de las relaciones de sus personajes.

Tras años escribiendo poemas, textos publicitarios y entendiendo la escritura como un ejercicio terapéutico, Juliett nos invita a sumergirnos en su mundo con su particular visión de la sociedad.

Las experiencias personales, la observación y la introspección guían a la autora, otorgando a sus palabras la fuerza necesaria para conectar con sus lectores.