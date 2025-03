La bomba demográfica de la longevidad se intensifica en España de la mano del gurú, doctor Manuel de la Peña

La corriente de opinión sobre vivir sanos 120 años está creciendo exponencialmente y nadie se podía imaginar que en España hubiera más de 20.000 personas centenarias y supercentenarias La española María Branyas, que vivió hasta los 117 años, ocupó el pódium mundial de la longevidad hasta hace unos meses, y a día de hoy la más longeva de España es Angelina Torres Valbona, que cumple 112 años, celebrándolo por todo lo alto con toda su familia, con una misa en la Sagrada Familia.

El reconocido y reputado cardiólogo, doctor Manuel de la Peña, un emblemático líder español en el campo de la longevidad, director de la cátedra del corazón y longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social señala que hace unos días realizó una entrevista clínica a Angelina, en su domicilio justo al lado de la Sagrada Familia, y la encontró con plenas facultades mentales y con ganas de vivir.

Angelina cumple 112 años sin renunciar a nada

De la Peña señala que a Angelina le encanta relatar sus vivencias, pudo constatar su gran memoria, una cabeza inmaculada y le encanta cantar, especialmente cuando se acercan las Navidades. Se hace sola todos los días su cama, y se viste ella solita. Tiene su andador que maneja con gran soltura por toda la casa. Es flaca, de costumbres sanas, hace una dieta equilibrada, rica en prebióticos y probióticos para cuidar su microbiota, le encanta cocinar y le gusta la música y contar "versos". Tiene mucha personalidad y pensamientos positivos y vive impregnada de fe, espiritualidad y serenidad. Escucha misa por la radio de la catedral de Barcelona a las 19:15 todos los días.

Nació en la Primera Guerra Mundial, el 18 de marzo de 1913, vivió la guerra civil de 1936, donde dice que "sufrió mucho, ya que tenía 18 años y cogía una maleta grande y no paraba de coger trenes de un lado a otro buscando comida". También vivió la Segunda Guerra Mundial y superó las dos pandemias.

La edad no es un obstáculo para operarse ni curarse

Angelina le dijo al doctor que quiere llegar sana a los 170 años, ya que se encuentra bien y no le duele nada. Lo único es que se operó de cataratas en un ojo y como ha pasado mucho tiempo, no se operó del otro, a lo que el doctor le contestó que la va a ayudar a que la operen del otro ojo que, aunque tenga 112, ya le dijo un oftalmólogo que estaría dispuesto a hacerlo. El doctor de la peña le prescribió de forma empírica vitamina D y B12 para ganar más vitalidad. Su tensión estaba en 130/70, su frecuencia cardíaca en 65 y su corazón no tiene arritmias. Su colesterol está bien, todo lo cual la protege contra el ictus y el infarto, motivo por el cual el doctor le aseguró que no va a perder la cabeza. Como es habitual en los supercentenarios, ha perdido oído, sobre todo del izquierdo.

La Guía para vivir sanos 120 años, un legado de sabiduría

De la Peña le regaló un libro de la Guía para vivir sanos 120 años, una obra maestra que contiene historias reales llenas de ternura e inspiradoras. Algo que motivó mucho a Angelina al saber que Servando Palacín de 109 años, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un marcapasos y que todos los días realiza ejercicios tipo bicicleta en la cama, que Dolores Buitrago a los 110 años "le cantó melodiosas coplas", que Crescencia Galán con 110 años le dijo que "cuando tiene un día malo lo saca a flote" y que realiza una tabla de ejercicios de 20 minutos al día y que Engraciano a los 109 años había superado un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años y camina todos los días una hora por el jardín. También le agradó saber que la familia con récord Guinness de longevidad es canaria, los Hernández-Pérez, que consumen productos frescos de su huerta y viven con alegría y serenidad.

La microbiota es la clave de la longevidad de los supercentenarios

Los estudios han revelado que María Branyas a sus 117 años conservaba una microbiota admirable que la mantenía joven. Lo mismo ocurre con Angelina Torres, que a sus 112 vincula su vitalidad y estado de ánimo a su microbiota, gracias a la ingesta de probióticos.

De la Peña dedica un capítulo entero de su Guía a explicar detalladamente los beneficios de la microbiota, describe el papel determinante del consumo de prebióticos y probióticos, así como la ingesta beneficiosa sobre la longevidad de los complementos alimenticios ricos en postbióticos.

Embajador de la salud y de la vida

De la Peña también le regaló a Angelina un rosario que besó y abrazó con fuerza y han quedado en volver a verse más a menudo.

El renombrado doctor Manuel de la Peña, célebre por su vasta experiencia en cardiología y longevidad, ha sido distinguido hace unos días como embajador de la salud y de la vida por la Academia de la Diplomacia por su compromiso, dedicación y excelencia médica y como descubridor de un yacimiento de supercentenarios. Además de su rol como profesor de cardiología, escritor, doctor cum laude en medicina y académico, de la Peña es un reconocido gurú de la longevidad, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la cátedra del corazón y longevidad. Ha recibido prestigiosos galardones como la Insignia de Oro de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR) con la Medalla de Bronce de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y el premio Escultura Donante-Receptor de la Asociación Española de Trasplantados de Corazón.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.