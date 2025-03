Patricia Illera se viste de Carmen en Las Palmas de Gran Canaria

La reconocida mezzosoprano madrileña Patricia Illera regresa al Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria para interpretar el icónico rol de Carmen en la ópera homónima de Georges Bizet. La obra, que tendrá lugar los días 19 y 21 de marzo, estará bajo la dirección musical y escénica de Aquiles Machado. Esta representación se enmarca dentro del proyecto educativo Más que Ópera, una iniciativa que busca acercar el género operístico al público joven, en coproducción con los Amigos Canarios de la Ópera.

Un papel emblemático en la carrera de Illera Patricia Illera debutó en el rol de Carmen en el teatro MAC de Bloomington (Indiana), en Estados Unidos, y desde entonces ha llevado el personaje a escenarios de Italia, como el Musica Riva Festival y el Festival Cengio in Lirica, así como en España, donde lo ha interpretado en el Corral de Comedias de Alcalá y el Teatro Infanta Isabel.

Además de Carmen, Illera ha encarnado otros grandes papeles operísticos, como Suzuki en Madama Butterfly, Dimitri en Fedora, Stéphano en Roméo et Juliette, Caroline en The Idea, y Dido en Dido and Aeneas, actuando en destacadas casas de ópera como la Ópera de las Palmas, la Ópera de A Coruña, el Teatro Real en su sede Real Retiro, la Ópera de Metz en Francia y el Eduard-von-Winterstein Theater en Alemania.

Una trayectoria de éxito y formación internacional Iniciando su carrera musical en la especialidad de guitarra clásica, Illera pronto se sintió atraída por el canto, lo que la llevó a formar parte del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid. Tras cursar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde debutó con los papeles de Paloma en El Barberillo de Lavapiés y Gertrud en Hänsel und Gretel.

Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos para realizar un prestigioso máster en ópera en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana, donde trabajó bajo la tutela de la célebre soprano Carol Vaness y otros destacados profesionales.

Reconocimientos y futuros compromisos La mezzosoprano ha sido galardonada en diversos certámenes internacionales, destacando su reciente éxito en el II Concurso Internacional de Ópera y Zarzuela OPUS LÍRICA 2023 y el VIII Certamen de Canto Estepona CREA 2022.

Tras su presentación en Las Palmas, Patricia Illera interpretará nuevamente el rol de Carmen en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 12 y 13 de junio. Además, participará en el Requiem de Mozart junto a la Orquesta Reino de Aragón en el Palacio de Congresos de Huesca y el Auditorio de Zaragoza los días 29 y 30 de marzo.

Con una trayectoria brillante y una voz cautivadora, Patricia Illera continúa consolidándose como una de las grandes exponentes del género lírico en la escena nacional e internacional.