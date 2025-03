Repara tu Deuda cancela 443.902 € en Albacete (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 6 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Albacete Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 443.902 euros de deuda en Albacete (Castilla-La Mancha). Un total de 6 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Albacete.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Soltero. Su estado de insolvencia se originó debido a los impagos de la nómina que sufrió el deudor por la crisis económica del año 2008. Ha quedado liberado de una deuda de 99.111 euros.

2) Divorciado. Solicitó un crédito para la adquisición de un vehículo para poder desplazarse hasta su lugar de trabajo. Dicho préstamo lo iba abonando sin demasiada dificultad hasta que el deudor quedó desempleado. Ha cancelado 16.944 euros.

3) Un hombre de Hellín (Albacete) se endeudó al iniciar su actividad empresarial, para la que necesitó financiación. Sin embargo, tuvo que cerrar más tarde por la falta de facturación. Recurrió a créditos inmediatos, pero acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento. Ha quedado liberado del pago de 26.397 euros.

4) 173.119 euros han sido exonerados a un matrimonio tras pedir financiación para un piso de protección oficial. El nacimiento de sus dos hijos dificultó la devolución de los préstamos.

5) Un matrimonio que, con sus escasos recursos conjuntos no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca contraída con anterioridad. Su deuda ascendía a 102.350 euros.

6) Una mujer, divorciada, que emprendió una serie de reformas en su negocio. Por desgracia, éste no resultó rentable. El importe debido era de 25.981 euros.

La Ley de Segunda Oportunidad ampara a particulares y autónomos al permitirles quedar liberados de todas sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por tanto, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.