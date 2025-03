Los relatos que iluminan lo cotidiano; Emilia Roselló Til regresa con ´Relatos de Syncronya 2 (Radio Osa)´.

CÍRCULO ROJO.- La psicóloga, escritora y entrevistadora Emilia Roselló Til vuelve a sorprender con Relatos de Syncronya 2 (Radio Osa), una colección de relatos breves que, como destellos de humanidad, transforman lo ordinario en extraordinario. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este nuevo volumen se presenta como una obra imprescindible para quienes buscan en la literatura un refugio y una chispa de inspiración.

Tras años de experiencia en el periodismo y la escritura creativa, Roselló Til sigue explorando el poder de las pequeñas historias. En esta entrega, la autora nos invita a conocer relatos que, en sus palabras, "pueden arreglarte el día", igual que una sonrisa inesperada o un encuentro fortuito con un vecino afable.

La clave de Relatos de Syncronya 2 radica en su capacidad de reflejar la grandeza de las personas comunes, aquellas que, sin ser conscientes de su impacto, iluminan la vida de los demás. "Mi inspiración viene de convivir con personas normales que no saben la grandeza que llevan dentro", comenta la autora. Y es precisamente en ese reflejo donde el lector puede verse a sí mismo o reconocer a los suyos.

El libro, que se gestó en apenas medio año, está pensado para cualquier lector que busque una pausa en su rutina, un respiro para "relajar su cabeza leyendo algo afín y útil". Con una prosa accesible y envolvente, Roselló Til construye escenas que resuenan con la cotidianeidad, con un estilo que no solo entretiene, sino que también conmueve.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Con Relatos de Syncronya 2 (Radio Osa), Emilia Roselló Til confirma su habilidad para contar historias que, en su sencillez, encierran la magia de lo verdaderamente importante.

SINOPSIS

Lo diario está lleno de grandezas que, mirando escaparates y pantallas, no vemos. No sé desde cuándo tenemos la manía de considerar importante todo lo que no somos nosotros. Y así vamos gastando nuestras vidas, con medidas y galones que no tienen que ver con la hechura que nos ha dado la vida.

Estos relatos han sido escritos con el esfuerzo de no quitarle el ojo a quienes tenemos delante, de carne y hueso. Esto se vuelve un vicio: son interesantes de verdad. Más que la vacuidad de las pantallas.

AUTORA

Emilia Roselló Til

Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, con más de 30 años ejerciendo como psicóloga.

En su faceta periodística, ha entrevistado a alguno de los más destacados escritores e intelectuales españoles del siglo XX (Cela, Delibes, Celaya, Alberti, Sánchez Dragó, Gala, Caro Baroja, Vázquez Montalbán, entre otros).

Ha creado y realizado talleres grupales de musicoterapia.

Creadora y conductora de programas de radio sobre viajes alrededor del mundo.

Relatos de Syncronya 2 es su tercer libro.