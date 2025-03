AUFINITY GROUP, la plataforma Nº1 de pagos digitales para el sector automotriz en Europa, llega a España

La fintech alemana líder en digitalización de pagos para el sector de automoción expande su modelo de éxito al mercado español, con una visión de crecimiento en toda Europa.

Madrid, 17 de marzo de 2025 – Aufinity, la marca internacional de la fintech alemana Aufinity Group, anuncia su llegada a España con una propuesta innovadora que digitaliza y automatiza los pagos en el sector automotriz. La empresa, que ya colabora con más de 1.000 concesionarios en Alemania, se ha consolidado como la plataforma de referencia en la gestión eficiente de procesos y pagos seguros en este sector.

Aufinity Group es el líder del mercado en Alemania en procesamiento de pagos para concesionarios, y su experiencia permitirá estandarizar la gestión de cobros en toda Europa. Con su expansión en España, la compañía sienta las bases de una solución escalable que garantiza un alto nivel de calidad en la gestión de pagos.

Automatización y digitalización: la clave del éxito

El sector automotriz sigue enfrentando importantes retos financieros y administrativos, como procesos manuales obsoletos, pagos atrasados y dificultades en la conciliación de cuentas. Aufinity elimina estos problemas al ofrecer una solución de pago integrada, ágil y automatizada.

Principales beneficios de Aufinity:

Reducción del tiempo de procesamiento: En Alemania, la optimización del pago con Aufinity ha demostrado ahorrar más de 20 minutos por transacción.

Integración con los sistemas de gestión de concesionarios (DMS) para una conciliación automática y sin errores.

Múltiples métodos de pago omicanal: Transferencias A2A, TPVs digitales y físicos, Apple Pay, Google Pay y PayPal.

Financiación digital de postventa, sin coste adicional para los concesionarios.

Automatización de recordatorios de pago, minimizando la morosidad sin intervención manual.

Pagos a plazos totalmente digitales (BNPL - Buy Now, Pay Later), para ofrecer más flexibilidad a los clientes.

Aufinity permite a los concesionarios lograr una liquidez más rápida, con menos esfuerzo manual y total transparencia en todo el proceso de pago, asegurando una experiencia de compra fluida tanto para el concesionario como para el cliente final

Casos de éxito: transformación real en la industria En Alemania, concesionarios importantes como Ernst-Auto, Sternauto y Wildmoser GmbH & Co. KG han implementado Aufinity con resultados sobresalientes:

90% reducción en tiempos de gestión de pagos.

95% incremento en cobros exitosos.

Optimización del flujo de caja y reducción del tiempo de integración de sistemas de 4 meses a solo 2.

Además, Aufinity ha logrado más casos de éxito con concesionarios de prestigio de las marcas Mercedes, Audi y BMW. Al digitalizar por completo sus procesos de venta, los concesionarios han mejorado significativamente la experiencia del cliente, asegurando transacciones más rápidas, reducción de tiempos de espera y total transparencia en los pagos. Esto no solo incrementa la satisfacción del cliente, sino que también optimiza los procesos internos.

En España, Aufinity ya ha iniciado su expansión y está en colaboración con:

Asociación de Concesionarios Citroën

AMDA - Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción

Clicars

Mercedes-Benz

Aufinity está comprometido con facilitar una integración sin fisuras con los Sistemas de Gestión de Concesionarios (DMS) existentes, garantizando un proceso de implementación sin fricciones para los concesionarios. Un claro ejemplo de este enfoque es su Acuerdo de Colaboración con Quiter, el DMS líder y más utilizado en España. Gracias a esta colaboración, la solución SaaS de Aufinity se integra de manera sencilla con la plataforma de Quiter, permitiendo a los concesionarios optimizar sus procesos de pago con un esfuerzo mínimo y la máxima eficiencia.

Una infraestructura financiera sólida Aufinity Group cuenta con el respaldo financiero de reconocidos inversores en los sectores fintech y automovilístico. Su última ronda de financiación, realizada en 2024, ascendió a 22 millones de euros y estuvo liderada por PayPal Ventures, con la participación de Seaya Ventures, Walter Ventures y Motive Ventures.

Además, para garantizar la seguridad y eficiencia en la gestión de pagos, Aufinity está colaborando con Swan, una institución francesa de dinero electrónico regulada por la ACPR, que actúa como proveedor bancario integrado para Aufinity. Esta asociación refuerza el compromiso de Aufinity con la transparencia y la optimización de las transacciones en la industria automovilística.

España: un mercado clave en la estrategia de crecimiento de Aufinity Aufinity ha nombrado a Francesco Domizio como Country Manager en España, quien liderará la adopción de la plataforma en el país. Los planes de expansión incluyen:

Alianzas estratégicas con concesionarios y grupos automotrices para integrar la solución SaaS.

Adaptación a normativas locales y necesidades específicas del mercado español.

Colaboración con bancos y entidades financieras para ofrecer opciones de financiación digital.

Programas de educación y adopción tecnológica para facilitar la transición a los pagos digitales.

Según Francesco Domizio: "El sector de la distribución de automóviles aún no ha aprovechado completamente los avances tecnológicos de los últimos años. En términos de pagos, somos los primeros en ofrecer soluciones personalizadas diseñadas específicamente para la industria de automoción".

Sobre Aufinity y Aufinity Group

Aufinity es la marca internacional de la fintech alemana Aufinity Group, especializada en la digitalización y automatización de la gestión de pagos en el sector automotriz. Fundada en 2018 por Lasse Diener y Ulrich Schmidt, la compañía tiene su sede en Colonia (Alemania) y se ha consolidado como el líder del mercado en soluciones de pago para concesionarios en Alemania, expandiéndose rápidamente a nivel europeo.

Con la misión de redefinir la gestión de pagos en la industria automotriz, Aufinity Group ofrece tecnología avanzada y exclusiva que permite optimizar la liquidez, reducir la carga administrativa y garantizar total transparencia en los pagos. Su ecosistema de soluciones incluye:

Pagos entrantes más rápidos: Los procesos de pago optimizados aceleran el flujo de caja y reducen los tiempos de inactividad.

Beneficios de liquidez: Los concesionarios de coches de ocasión se benefician de una mejor liquidez gracias a pagos rápidos.

Optimización integral del proceso: Mayor eficiencia gracias a la digitalización y automatización de los procesos.

Mejora de la competitividad: Pagos más rápidos y procesos optimizados refuerzan la posición en el mercado.

Transparencia y control: Visión en tiempo real de los flujos de pago y los procesos, facilitando la planificación y gestión.

Estas innovaciones aseguran procesos más eficientes, automatizados y seguros para toda la industria automotriz.