SegurChollo lanza una herramienta gratuita para calcular la pensión de viudedad, orfandad e invalidez

Contar con información clara y precisa sobre las prestaciones económicas en caso de fallecimiento o incapacidad laboral es fundamental para la planificación financiera Por ello, SegurChollo ha desarrollado una Calculadora gratuita de pensión de viudedad, orfandad e invalidez, una herramienta que permite conocer en cuestión de segundos una estimación de la pensión que correspondería en distintas situaciones.

¿Cómo funciona esta calculadora?

Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer un cálculo rápido y sencillo de la pensión de viudedad, orfandad o invalidez, según la situación personal y laboral de cada usuario. Al ingresar algunos datos básicos, el sistema proporciona una estimación aproximada de la cantidad que podría recibir la pareja, los hijos o el propio trabajador en caso de incapacidad permanente.

La calculadora cubre dos escenarios principales:

Pensión de viudedad u orfandad , en caso de fallecimiento del trabajador.

Pensión por incapacidad profesional o absoluta, derivada de una enfermedad o un accidente laboral. Datos clave sobre fallecimientos e invalidez en edad laboral en España

La importancia de conocer estas prestaciones se refleja en las estadísticas actuales:

Invalidez en edad laboral : Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) , en España hay más de 1,95 millones de personas entre 16 y 64 años con algún tipo de discapacidad , lo que representa aproximadamente el 6,3% de la población en edad de trabajar . Muchas de ellas dependen de prestaciones por incapacidad permanente .

Fallecimientos en menores de 60 años: Aunque la mayoría de las defunciones ocurren en edades avanzadas, cada año fallecen miles de personas en plena edad laboral, dejando en muchos casos a familias sin recursos económicos inmediatos. Las principales causas de fallecimientos en el ámbito laboral incluyen colisiones con objetos en movimiento, infartos, derrames cerebrales y accidentes de tráfico. Además, en 2023, se registraron en España más de 14.000 casos de cáncer de origen laboral, con un saldo de más de 6.000 fallecimientos atribuibles a esta causa.

: Aunque la mayoría de las defunciones ocurren en edades avanzadas, cada año fallecen miles de personas en , dejando en muchos casos a familias sin recursos económicos inmediatos. Las principales causas de fallecimientos en el ámbito laboral incluyen . Además, en , se registraron en España más de , con un saldo de atribuibles a esta causa. Pensiones medias por incapacidad e invalidez: La Seguridad Social establece diferentes cuantías para las pensiones en función del grado de incapacidad o la situación familiar del beneficiario. En 2024, la pensión de orfandad parte de algo más de 270 euros al mes, dependiendo de la edad del huérfano y si ha perdido a uno o ambos progenitores; la pensión de viudedad comienza en aproximadamente 960 euros al mes para beneficiarios con cargas familiares; y la pensión por incapacidad permanente se sitúa desde algo más de 770 euros al mes, variando según el grado de invalidez y si el beneficiario tiene cónyuge a cargo. Estas cuantías pueden resultar insuficientes para afrontar los gastos del día a día, especialmente en casos de incapacidad laboral, donde los costes médicos y de adaptación suelen ser elevados. ¿Es suficiente la pensión pública o es necesario complementarla?

Conocer la pensión de viudedad, orfandad o invalidez permite hacerse una idea de los ingresos que se percibirían en caso de un imprevisto, pero en muchos casos, estas ayudas resultan insuficientes para mantener el nivel de vida de una familia. Un accidente o una enfermedad que impida trabajar puede suponer una pérdida drástica de ingresos, y el fallecimiento de un miembro del hogar puede dejar a los seres queridos sin el respaldo económico necesario.

Para evitar esta situación, la Calculadora de Pensión de SegurChollo no solo ofrece una estimación de la prestación pública, sino que también permite conocer cuánto costaría complementarla con un seguro de vida que aporte 100.000 o 200.000 euros en caso de fallecimiento o invalidez.

La importancia de contar con un seguro de vida complementario

En situaciones de incapacidad permanente, los gastos pueden aumentar considerablemente. Adaptaciones en el hogar, tratamientos médicos, rehabilitación y la necesidad de asistencia profesional pueden suponer un desembolso económico que la pensión pública no cubre en su totalidad.

En caso de fallecimiento, la pensión de viudedad u orfandad puede resultar insuficiente para garantizar el futuro de los hijos o la pareja. Contar con un seguro de vida que aporte 100.000 euros adicionales puede marcar la diferencia y ofrecer la estabilidad económica necesaria en los momentos más difíciles.

¿Cuánto cuesta complementar la pensión con un seguro de vida?

Existe la creencia de que contratar un seguro de vida implica un gasto elevado, pero la realidad es que, por una pequeña cantidad al mes, es posible contar con una cobertura de 100.000 euros para proteger a la familia ante cualquier imprevisto. Esta inversión ofrece tranquilidad y evita situaciones económicas complicadas en caso de invalidez o fallecimiento.

La Calculadora de Pensión de SegurChollo permite conocer cuánto costaría complementar la pensión pública con un seguro de vida adaptado a cada situación, asegurando que, pase lo que pase, la familia no quede desprotegida.

