El aprendizaje digital clave para la seguridad de las actividades y estabilidad económica de un país

Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la ciberseguridad han cambiado la forma en la que se trabaja, se aprende y se relaciona en el entorno digital. Desde Correcta, empresa especializada en ciberseguridad y la transformación digital de empresas y gobiernos, el Día del Aprendizaje Digital invitan a la reflexión sobre cómo el munso se está adaptando a este cambio tan vertiginoso en ocasiones. Y es que los sectores tradicionales e instituciones educativas deben aprender a adaptarse lo antes posible si quieren mantener su relevancia a la vez que invierten en sistemas de tecnología avanzada que les ayude a enfrentarse a los retos en materia de ciberseguridad que surgen para prevenir posibles amenazas que pongan en riesgo la seguridad y estabilidad económica.

La adaptación de sectores tradicionales al mundo digital Sectores tan tradicionales como la agricultura, jurídico e, incluso, algunos campos de la medicina están experimentando una transformación digital sin precedentes. El Internet de las cosas o la automatización de procesos a través de la inteligencia artificial ha permitido optimizar la producción, reducir costes y mejorar la precisión en algunas tareas como son los diagnósticos. Sin embargo, esta adaptación no está exenta de dificultades y nuevos retos. Y es que muchos de estos sectores carecen de la infraestructura adecuada e inversión necesaria para implementar tecnologías de nueva generación, pero también de profesionales debidamente formados para aprovechar todas las oportunidades que ofrecen estas herramientas.

Las empresas deben tener en cuenta que la digitalización y la ciberseguridad ya no son un lujo, sino una necesidad para sobrevivir en esta economía globalizada. La resistencia en algunos sectores al cambio es significativa, pero todos aquellos que logren adaptarse a la automatización y a las herramientas digitales estarán mejor posicionados para evolucionar y prosperar. ¿Y cómo se puede conseguir entre todos? Desde Correcta consideran fundamental apostar por iniciativas de concienciación y formación continua para crear un ecosistema competente en todas las etapas de la carrera profesional.

¿Cuál es el papel de las universidades e iniciativas educativas? Tanto las universidades como los centros educativos juegan un rol importante en la formación de las nuevas generaciones. Aunque algunas instituciones han dado pasos gigantes para un aprendizaje digital más efectivo, la verdad es que aún faltan formadores e iniciativas concretas que se adapten a las demandas del mercado. Es necesario que las universidades colaboren de manera estrecha y activa con las empresas para diseñar programas educativos que respondan a las necesidades de un mercado en alza como es el sector tecnológico y de ciberseguridad.

No solo eso, sino fomentar también iniciativas de educación continuada como los posgrados, cursos online o certificaciones profesionales que permitan a los trabajadores adquirir nuevas habilidades y evolucionar en sus trabajos. Es importante hacer mucho hincapié en la formación de todas las tecnologías emergentes. Y es que es deber de todos, como expertos, trabajar por democratizar la ciberseguridad y hacer estas tecnologías accesibles tanto a estudiantes como a profesionales que ya se encuentren dentro del mercado laboral.

Oportunidades que ofrece la ciberseguridad y la IA No cabe duda que la combinación entre la automatización de procesos y la inteligencia artificial ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y crear nuevos modelos de negocio. Sin embargo, como ya se ha explicado en otras ocasiones, también trae consigo riesgos y desafíos, especialmente en materia de ciberseguridad. Es vital que las empresas que apuesten por implantar nuevas tecnologías lo hagan también siguiendo una estrategia sólida de ciberseguridad si quieren prevenir y no exponerse a amenazas como el robo de datos, ataques de ransomware y ciberestafas, entre otros ciberdelitos.

Es pues, en este sentido, donde la formación en ciberseguridad se ha vuelto tan crucial. La falta de preparación en este campo puede tener un fatal desenlace para una empresa que no solo se enfrenta a grandes pérdidas económicas, sino también a daños irreparables en su reputación. Tanto las pequeñas como las medianas empresas en muchas ocasiones no cuentan con los medios necesarios para implantar sistemas de protección volviéndose especialmente vulnerables. En los casos más extremos incluso obligándolos a cerrar debido a los grandes costes ocasionados a raíz de una brecha de seguridad o ciberestafa.

Acelerar el aprendizaje digital en todos los sectores Por todo y para terminar es necesario que entre todos fomentemos una cultura de formación y adaptación digital, así como crear políticas públicas que promueva la accesibilidad de todos, tengan la edad que tengan y se dediquen a lo que se dediquen, a la tecnología y educación digital. Además, las empresas deben ser proactivas en este sentido y proporcionar formación constante a sus empleados en ciberseguridad y el uso de las herramientas digitales que tienen a su alcance. Y es que con el esfuerzo de todos no solo se puede mejorar la competitividad de las empresas, sino también garantizar una población más preparada para navegar por un entorno digital seguro.

