Soniaboost e IEBS consolidan una alianza en formación para impulsar el uso estratégico de la IA en áreas de marketing y ventas

Madrid, 7 de marzo de 2025 – En un entorno digital en constante evolución, donde la inteligencia artificial redefine las estrategias de marketing y crecimiento empresarial, Soniaboost, consultora líder en inteligencia artificial y Growth Marketing, se une a IEBS en una alianza estratégica para la formación de profesionales y empresas en el uso avanzado de IA aplicada a la captación de clientes, la generación de contenidos y el posicionamiento SEO enfocado al crecimiento empresarial, donde la automatización de ventas juega un papel crucial.

A través de esta colaboración, Sprint to Growth Business College – la academia superior de inteligencia artificial para marketing, ventas y negocios digitales fundada por Soniaboost – liderará la formación de especialistas y empresarios que buscan incorporar la IA en sus estrategias digitales para maximizar su impacto y rentabilidad.

Reconocida por Forbes en dos ocasiones en 2023 como consultora de referencia en negocios digitales a la vanguardia de la IA, Soniaboost refuerza su posicionamiento como pionera en la integración de inteligencia artificial en estrategias de crecimiento digital. Su enfoque combina innovación tecnológica con una visión estratégica orientada a resultados, ayudando a empresas de todos los sectores a optimizar sus procesos y acelerar su escalabilidad.

Un programa diseñado para transformar el marketing digital con IA Como parte de esta alianza, Soniaboost liderará la formación "Estrategias Avanzadas de IA para Dominar Captación, Contenido y SEO", un seminario diseñado para proporcionar conocimientos prácticos y herramientas aplicadas que permitan a empresas y profesionales destacarse en un mercado cada vez más competitivo.

La formación se enfoca en tres pilares fundamentales:

Captación con IA: Implementación de algoritmos avanzados y automatización inteligente para atraer clientes altamente segmentados y reducir los costes de adquisición.

Creación de Contenidos con ChatGPT: Estrategias para desarrollar mensajes personalizados, creativos y optimizados para conversión y engagement.

SEO Predictivo: Uso de inteligencia artificial para mejorar el posicionamiento en buscadores, anticipar tendencias y optimizar la presencia digital de marcas y negocios.

"La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Quienes la integren estratégicamente en sus negocios no solo sobrevivirán en el mercado digital, sino que dominarán su sector. Con esta formación, ofrecemos a profesionales y empresas la oportunidad de aplicar la IA de manera efectiva para potenciar su crecimiento y escalabilidad", afirma Soniaboost.

Un acuerdo que refuerza el liderazgo en formación digital Esta alianza entre Soniaboost e IEBS combina la solidez académica de la escuela de negocios online líder en formación digital con la experiencia práctica y la visión estratégica de Soniaboost en el uso de IA aplicada al marketing y la captación de clientes.

Con este acuerdo, Sprint to Growth Business College se consolida como la referencia en formación avanzada en IA aplicada al crecimiento empresarial, y Soniaboost se posiciona como una de las consultoras más influyentes en la intersección entre inteligencia artificial, marketing y estrategia digital.

