La revolución en el aumento de pecho; Sin cicatrices y en solo 15 minutos

La innovación en la medicina estética ha dado un paso de gigante con la llegada a España de Mia Femtech™, un revolucionario procedimiento de aumento de pecho que permite lograr resultados naturales en tan solo 15 minutos, sin cicatrices visibles y sin necesidad de cirugía tradicional. Disponible desde ya en la Clínica Pilar de Frutos en Madrid, este avance redefine la experiencia de la armonización mamaria.

Una experiencia innovadora y mínimamente invasiva Mia Femtech™ (Minimal Invasive Augmentation) emplea la última tecnología para ofrecer a las mujeres un aumento de pecho sin los inconvenientes de la cirugía convencional. Este tratamiento utiliza la nueva generación de implantes inyectables y biocompatibles que, junto con la técnica de preservación de tejidos, permiten aumentar de 1 a 2 copas con un resultado natural.

Entre sus principales ventajas destacan:

Intervención rápida: Solo 15 minutos de procedimiento y 90 minutos en la clínica.

Recuperación inmediata: Posibilidad de retomar la rutina diaria el mismo día.

Cicatrices mínimas: Incisión de apenas 2,5 cm en la axila, prácticamente imperceptible.

Anestesia local: No requiere anestesia general ni ingreso hospitalario.

Menos molestias: Mínima manipulación de los tejidos, reduciendo el dolor postoperatorio.

Reversible y personalizable: Posibilidad de modificar o retirar los implantes en el futuro.

¿Quiénes pueden beneficiarse de Mia Femtech™? Esta innovadora experiencia está diseñada para mujeres que buscan un aumento de pecho natural sin someterse a una cirugía invasiva. Es ideal para:

Mujeres que desean un aumento discreto y proporcionado.

Aquellas que han perdido volumen mamario tras el embarazo o una pérdida de peso.

Personas que prefieren evitar el largo proceso de recuperación de una cirugía convencional.

Quienes buscan un procedimiento sin cicatrices visibles en el pecho.

Diferencias con el aumento de pecho tradicional A diferencia de aumento tradicional, que requiere semanas de recuperación, Mia Femtech™ permite reincorporarse a la vida cotidiana de inmediato. Además, evita la anestesia general y los riesgos asociados al quirófano, mientras que su técnica mínimamente invasiva reduce significativamente el dolor postoperatorio. También destaca por su incisión estratégica en la axila, a diferencia del aumento convencional, que suele dejar cicatrices en el surco mamario o alrededor de la areola.

Una técnica segura y revolucionaria Mia Femtech™ es un procedimiento respaldado por estudios clínicos y realizado exclusivamente por cirujanos certificados. Utiliza implantes biocompatibles con tecnología SmoothSilk®, diseñados para minimizar la respuesta inflamatoria y ofrecer un resultado armónico y duradero.

Consulta gratuita en la Clínica Pilar de Frutos Las mujeres interesadas en este innovador tratamiento pueden solicitar una valoración online gratuita en la Clínica Pilar de Frutos. Con Mia Femtech™, la armonización mamaria ya no es un sueño lejano, sino una realidad accesible en tan solo 15 minutos.

Preguntas frecuentes sobre el aumento de mamas sin cirugía en 15 minutos ¿Es seguro el procedimiento?

Sí, Mia femtech™ es una técnica segura y aprobada que utiliza implantes de silicona de última generación. La intervención es realizada por especialistas con amplia experiencia en cirugía mamaria estética.

¿Cuánto tiempo dura la recuperación?

Una de las principales ventajas de Mia femtech™ es que puedes retomar las actividades diarias el mismo día. Se recomienda evitar el ejercicio intenso durante las primeras tres semanas para garantizar una recuperación óptima.

¿Los implantes se pueden retirar en el futuro?

Sí, Mia femtech™ es completamente reversible. Si en el futuro decides cambiar o retirar los implantes, el procedimiento es sencillo y sin complicaciones.

¿Los resultados son naturales?

Sí, los implantes de Mia femtech™ están diseñados para adaptarse perfectamente a la anatomía de cada paciente, logrando un aumento sutil y armónico.

¿La intervención deja cicatrices visibles?

No, la incisión de solo 2,5 cm se realiza en la axila, por lo que no quedan cicatrices en el pecho. Con el tiempo, la marca es prácticamente imperceptible.

¿Quiénes son candidatas ideales para Mia femtech™?

Este procedimiento es ideal para mujeres que desean un aumento de pecho con resultados naturales y proporcionados, sin someterse a una cirugía tradicional. También es perfecto para quienes han perdido volumen mamario tras embarazos o pérdida de peso.

¿Se necesita anestesia general?

No, el procedimiento se realiza bajo anestesia local, lo que reduce riesgos y facilita una recuperación más rápida.

¿Cuánto duran los resultados de Mia femtech™?

Los implantes utilizados son de larga duración y biocompatibles, manteniendo su forma y volumen con el tiempo. No obstante, al igual que en cualquier tratamiento estético, se recomienda un seguimiento médico para evaluar su estado a lo largo de los años.