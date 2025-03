Unos de los mejores hoteles para darse un capricho en el puente de mayo

Tras varios días seguidos de lluvias e inestabilidad, la primavera hace su entrada triunfal para acompañar a los viajeros los próximos días. Hay ganas de salir, de viajar y de disfrutar, pero merece la pena dedicar un tiempo a elegir la mejor opción de alojamiento para que esos días en el esperado puente de mayo sean memorables. Es por ello que Grupo RVEDIPRESS, Agencia especializada en comunicación turística, recomienda tomar nota de estas propuestas.

La Costa de la Luz, imprescindible para enamorarse en una escapada. Huelva tiene todo lo necesario para encandilar a un viajero ávido de rincones únicos. Desde arenales kilométricos de playas de arena blanca, pasando por parajes naturales en el interior, pueblos con magia y los mejores establecimientos gastronómicos. Una opción que condensa todo lo que esta provincia puede ofrecer está en Vila Galé Isla Canela. Se trata de una joya de la hotelería que evoca la reminiscencia del pasado andalusí de la región, sustentado por una oferta gastronómica sin igual y sin escatimar en lujo y comfort en un hotel que hace sentir al visitante que está entrando a un palacio árabe. Y para los que viajan en familia, no muy lejos de allí está el Puerto Antilla Grand Hotel. Se trata de un oasis para que grandes y pequeños disfruten de una estancia inolvidable, con animación infantil, spa, restaurantes y bares para deleitarse con lo mejor de la cocina onubense y todo lo necesario para que nadie se quede sin su recuerdo imborrable.

Sevilla huele a azahar y manzanilla. La capital hispalense es sinónimo de primavera, de flores y jardines bañados por la luz del sol a la orilla del Guadalquivir. Recorrer sus calles y vivir su animado centro, requerirá de un alojamiento estratégicamente situado para maximizar la experiencia sin recorrer grandes distancias. Para ello hay dos propuestas: el Hotel América y el Hotel Derby. Ambos flanquean la Plaza del Duque de la Victoria, y son las opciones perfectas por el magnífico contraste que ofrecen al ser dos garantes del silencio y el descanso en pleno centro de la capital andaluza. Cerca de todo y de todos. América y Derby son dos fijos en la lista.

Madrid en mayo es una delicia. Vivir esta ciudad en el puente de mayo es sinónimo de mil y un planes, conciertos, exposiciones, rutas y diversión para todo tipo de públicos. Madrid no descansa en todo el año, y puede que tanta actividad requiera de un merecido descanso. La solución siempre pasa por el Madrid Marriott Auditorium. Es uno de los hoteles más grandes de Europa, conocido por su excelente ubicación, que le sitúan cerca del centro y del aeropuerto. Sus opciones gastronómicas son difíciles de superar, como su Greatroom, el restaurante Kalma o su espectacular buffet de desayuno. A ello hay que sumar una excelente piscina panelable que permite disfrutar de ella durante todo el año, así como su centro de welness. A lo mejor quien entra luego no quiere salir de aquí…

Una escapada a la ciudad verde de Euskadi. Vitoria-Gasteiz es un referente en turismo urbano de calidad. Sus zonas verdes la convierten en un de los pulmones del norte de España. Junto a su casco histórico, sus zonas de ’poteo’ y excelsa oferta gastronómica, la capital vasca es un acierto seguro para el próximo puente. Es conveniente redondear la jugada alojándose en el único cinco estrellas de la ciudad, el Gran Hotel Lakua. Inmejorablemente ubicado, con uno de los mejores buffets de desayuno de Euskadi, habitaciones increíblemente silenciosas y un spa con vistas de impresión, no elegirlo para una escapada sería una desgracia.

Nada como perderse en el Pirineo Catalán. Para los más aventureros, el Hotel Vall de Núria es la mejor opción. Un espectacular edificio semioculto en las montañas al que solo se puede acceder mediante tren cremallera. Una vez allí solo queda disfrutar con vistas de cine, gastronomía Km0 y la calidez y cercanía de un servicio magnífico. Esquiar, rutas de senderismo, observación estelar, actividades para los niños… El que se aburre es porque quiere.