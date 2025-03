Qué regalar a un padre (en clave fashion) este 19 de marzo

El Día del Padre es una de esas fechas en las que se agradece a los padres todo lo que hacen por sus hijos. A veces, elegir el regalo perfecto puede resultar complicado, pero no es necesario gastar una fortuna para sorprenderlos con un detalle que refleje ese cariño. Estas son algunas ideas de regalos prácticos y originales para este 19 de marzo, con opciones para todos los presupuestos. Ya sea un detalle sencillo o un obsequio un poco más elaborado, siempre hay algo adecuado para cada estilo y personalidad.

Menos de 30 €

Para un regalo funcional y con estilo para el Día del Padre sin gastar demasiado, Kiabi propone piezas super versátiles para cada ocasión, como camisas y pantalones estilo chino, ideales para la primavera. Y, para complementar el look con un detalle divertido, los calcetines print de SKFK serán el accesorio perfecto para llevar con deportivas.

Menos de 40 €

Si se cuenta con algo más de presupuesto, hay muchas opciones que puedes considerar: las gorras de Mod Wave Movement, en clave streetwear, son un regalo perfecto y funcional. En los últimos meses, se han posicionado como un complemento imprescindible en el street style y, además, será idóneo para aquellos a los que les gusta hacer deporte o pasear al aire libre.

Menos de 50 €

Con un presupuesto de hasta 50 euros, las opciones de regalo para el Día del Padre se amplían, permitiéndote elegir piezas más versátiles y modernas. Unas deportivas cómodas y con estilo de Mustang son una excelente opción para los padres fans del estilo casual, pero que no quieren renunciar a la comodidad.

Por otro lado, las camisetas con gráficos divertidos pueden ser un detalle perfecto para darle un toque de personalidad a su armario. Y para rematar el look, una de las mochilas todoterreno de Hunter para esos días full work de 9 a 9.

Más de 50 €

Si el presupuesto es más alto y buscas un regalo que combine estilo y funcionalidad, unas zapatillas de running HOKA son una excelente opción. Con su diseño innovador y gran comodidad, son perfectas para padres activos que disfrutan del deporte o las caminatas diarias. Un detalle de calidad que seguro apreciarán.

Y para un detallito beauty...

Si se quiere sorprender con un regalo de cuidado personal, la mejor apuesta es un roller facial de You Are The Princess, ideal para un masaje relajante y revitalizante. Para acompañarlo, se puede optar por la mousse limpiadora de LaLuz by Lourdes Moreno, con textura en espuma, que limpia sin resecar, dejando el rostro fresco, suave y equilibrado. En resumen: un dúo que convertirá su rutina de belleza en un momento de bienestar.