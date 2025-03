Jóvenes y soft skills: los retos y oportunidades del talento digital en España para la próxima década

La Fundación VASS junto con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid en su informe 'Empleabilidad y Talento Digital 2024', revelan las tendencias clave y desafíos en el sector digital en España, especialmente entre los jóvenes. El estudio destaca que, aunque el crecimiento de empleo en el sector TIC ha moderado su ritmo por las incertidumbres globales y un contexto de tipos de interés altos, la demanda de profesionales jóvenes con competencias digitales sigue en auge La brecha de talento digital: cifras y requerimientos de un sector en expansión

Según el informe, España se ha consolidado como un hub europeo de talento digital, con un aumento del 26% en el número de especialistas TIC desde 2020. Actualmente, el país cuenta con 940,000 especialistas TIC, de los cuales 193,100 se han incorporado en los últimos tres años, un crecimiento que supera a países como Alemania (+9%), Francia (+10.7%) e Italia (+18.8%)​.

Antonio Rueda, Director de la Fundación VASS, comenta al respecto: "Es evidente que el sector TIC en España mantiene un rol protagónico en la economía nacional. El crecimiento del talento joven es el motor de esta transformación digital, aunque queda claro que debemos apostar aún más por la formación para satisfacer la demanda futura de perfiles especializados."

El informe detalla que, en 2023, un total de 19,860 empresas españolas contrataron o intentaron contratar especialistas TIC, representando un 13.4% de las empresas, más que en países como Francia (9.7%) o Alemania (11%). Sin embargo, el informe destaca una brecha de talento, ya que el sistema educativo egresa potencialmente entre 27.718 y 44,779 nuevos talentos anualmente, una cifra insuficiente para cubrir la demanda proyectada de 1,23 millones de nuevos especialistas técnicos que España necesita, hasta 2030​.

Soft skills: la clave para completar el perfil técnico

Además de las habilidades técnicas (hard skills), que compondrían el 55.4% del talento técnico, las competencias conductuales (soft skills) se consideran responsables del 44.6%, con una relevancia notable. Entre las habilidades técnicas, destacan el desarrollo back-end, la gestión y operación de software en la nube, la inteligencia artificial generativa y la ciencia de datos, áreas que actualmente son las más valoradas por las empresas españolas. Las habilidades blandas, por su parte, incluyen competencias como la responsabilidad, adaptabilidad y capacidad de comunicación, fundamentales para cubrir las expectativas del mercado laboral.

Antonio Rueda subraya: "Las soft skills son muy relevantes en los procesos de selección; los empleadores las valoran como un complemento indispensable de las habilidades técnicas. En la Fundación VASS impulsamos esta visión: los jóvenes avanzarán profesionalmente, aupándose no solo en lo que saben, sino en lo que sus habilidades conductuales les permitan afrontar."

Para profundizar en estos aspectos, la Fundación VASS, en colaboración con VASS University, organizará un webinar "Error 404: Soft skills not found– lo que te falta para triunfar en tecnología", el próximo 27 de marzo a las 16 horas, donde se abordará el impacto de las soft skills en la empleabilidad y el desarrollo profesional dentro del sector tecnológico. En este encuentro virtual, responsables de Recursos Humanos de empresas tales como VASS ESPAÑA, T4S, NATEEVO y SERBATIC, compartirán su experiencia y perspectivas sobre cómo estas competencias están transformando los procesos de selección y la evolución de los perfiles digitales. Además, se analizarán las habilidades más demandadas actualmente por las compañías tecnológicas y se darán claves para desarrollarlas y potenciar el crecimiento profesional de los jóvenes talentos.

El sector TIC: motor de empleo en la economía española

Pese a la ralentización del ritmo de crecimiento, el sector TIC sigue siendo un pilar fundamental de la economía española. En 2023, la facturación de las empresas de servicios digitales en España creció un 11.8%, y el sector cuenta actualmente con cerca de 700.000 trabajadores, un número notablemente mayor que los 425.000 de hace una década. La tasa de desempleo en el sector TIC se mantiene en un bajo 4.1%, mientras que el desempleo en la economía general de España ronda el 11%.

Este crecimiento también se refleja en los salarios del sector TIC, que han aumentado un 17,5% desde 2019, frente al 13,5% general en otros sectores. Según el informe, los salarios de los especialistas TIC son un 49,1% superiores al promedio nacional en industria, construcción y servicios. Además, los niveles de remuneración para perfiles TIC de reclutamiento han experimentado incrementos de entre el 30,7% y el 35,1% en los últimos años​.

El reto de la participación femenina en el sector TIC

Un aspecto crítico en el desarrollo del talento digital es la participación femenina, que aún se encuentra por debajo de lo deseado. Aunque desde 2015 el número de mujeres matriculadas en carreras de informática ha crecido un 127.5% frente al 52% en hombres, estas solo representan el 21% de los graduados en esta disciplina. Actualmente, las mujeres constituyen el 29.8% de todos los empleados en el sector TIC en España.

"Es vital fomentar un entorno inclusivo en el sector TIC. Las mujeres tienen un potencial inmenso que aún no se está aprovechando por completo. Desde la Fundación, apoyamos todas las iniciativas que ayuden a reducir la brecha de género", señala Rueda.

El papel de la formación continua y la colaboración empresarial

Para cumplir con los objetivos de talento digital establecidos en la estrategia de la UE, España necesita formar a 133.700 personas anualmente en áreas tecnológicas, una cifra que duplica el mejor resultado alcanzado hasta ahora (74.000 empleos en TIC en 2022). Este desafío es especialmente significativo dado que el sistema educativo reglado no dispone aún de una capacidad estructural suficiente para cubrir este volumen.

Por ello, el informe resalta la importancia de la colaboración empresarial en la formación de jóvenes y la actualización continua de competencias. "La velocidad de los cambios en el sector hace que la formación continua sea indispensable. Las empresas deben asumir un rol activo para nutrir el talento que necesitarán en los próximos años" concluye el Director de la Fundación VASS. ​

Perspectivas para el futuro del talento digital en España

El informe de la Fundación VASS y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid proyecta un futuro lleno de retos y oportunidades para el talento digital joven en España. Con una demanda en constante crecimiento, la necesidad de competencias técnicas y soft skills se convierte en un factor clave para la transformación digital de las empresas. La industria TIC, como motor económico, destaca no solo por su generación de empleo de alta calidad, sino también por los desafíos asociados a la brecha de talento y la equidad de género.

La colaboración entre el sistema educativo, las empresas y los actores públicos será fundamental para formar a los 1,23 millones de especialistas TIC necesarios en la próxima década. España, con su posición de liderazgo en la generación de talento digital en Europa, afronta el reto de optimizar sus recursos educativos y de formación continua para mantener su competitividad en el ámbito tecnológico global.