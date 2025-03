Team Group celebra su 20 aniversario con un congreso que marca un antes y un después

Más de 500 agentes de viaje y profesionales del sector se dieron cita en Roquetas de Mar del 7 al 9 de marzo de 2025 para asistir a la XVII Convención de Agencias de Viaje Asociadas a Team Group Un evento que no solo ha sido un éxito en asistencia, sino que ha dejado claro que las agencias de viaje siguen más vivas y fuertes que nunca.

Este año, la convención ha tenido un significado especial: Team Group cumple 20 años, dos décadas fortaleciendo y profesionalizando a sus agencias asociadas.

El evento ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación de Almería y Turismo Andaluz, y la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien destacó en la inauguración el papel fundamental de las agencias de viaje en la economía y el turismo.

Durante estos tres días, los asistentes han participado en ponencias, networking y formación especializada, con un claro enfoque en mejorar la rentabilidad, la competitividad y la propuesta de valor de sus agencias.

Uno de los momentos más esperados fue la ponencia del reconocido Mago More, quien ofreció una charla inspiradora sobre innovación, adaptación al cambio y estrategias para hacer crecer un negocio en un entorno competitivo.

Además, se llevó a cabo una sesión sobre Inteligencia Artificial aplicada a las agencias de viaje, en la que se exploraron herramientas y estrategias para multiplicar la productividad, automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. Este enfoque práctico e innovador ha sido una de las claves del congreso, ofreciendo a los asistentes soluciones concretas para optimizar su gestión diaria.

Uno de los puntos clave de esta convención ha sido recordar a los agentes de viaje su verdadero valor. En su discurso inaugural, Ana Sánchez Barreiro, directora general de Team Group, fue clara:

"Las agencias de viaje no son comparadores de precios. No son listas de ofertas. Son personas. Profesionales que entienden lo que sus clientes necesitan antes incluso de que ellos mismos lo sepan. Y eso, ninguna plataforma digital lo puede sustituir."

Según Ana Sánchez Barreiro, este encuentro ha servido para reforzar ese mensaje y dar a los asistentes herramientas para potenciar su negocio desde lo que realmente marca la diferencia: la confianza, el conocimiento y el trato personalizado.

La XVII Convención de Agencias de Viaje Asociadas a Team Group cierra con un balance positivo y un mensaje claro: las agencias no están solas. El sector sigue evolucionando, pero quienes apuestan por la formación, la especialización y las alianzas estratégicas son los que marcarán la diferencia en los próximos años.

Además de las actividades formativas y de networking, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar de Roquetas de Mar y su entorno, descubriendo de primera mano el atractivo turístico de la zona.

Esta edición no solo ha servido para celebrar 20 años de historia, sino también para sentar las bases de un futuro más sólido y competitivo para el sector.

Team Group ya trabaja en la próxima edición del congreso, con el compromiso de seguir impulsando la profesionalización y el crecimiento de sus agencias asociadas.