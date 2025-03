‘Adonde te lleve el ritmo’; Entrevista con Sarah Dass

A continuación, se presenta una entrevista con Sarah Dass sobre su novela debut ‘Adonde te lleve el ritmo’. Esta novela forma parte de la colección juvenil de Editorial El Pirata.

Comparte el mensaje que desea transmitir a sus lectores, invitándolos a soñar y perseguir sus anhelos. Les encantaría comenzar hablando sobre la relación con 'Adonde te lleve el ritmo'.

¿Qué te inspiró a escribir este libro y cuál es tu conexión personal con la historia que narras?

"Adonde te lleve el ritmo es el libro de mi corazón. Es especial para mí, no solo porque es mi novela debut, sino también porque está ambientado en mi isla natal. Tobago rara vez se representa en la ficción, así que sentí que era importante describir cuidadosamente los lugares, la comida, la música y otros aspectos de nuestra cultura para sumergir a los lectores en un entorno que puede no ser familiar para ellos.

También he tomado inspiración de mi vida personal. Al igual que el personaje principal, Reyna, crecí en un complejo turístico junto al mar y perdí a uno de mis padres cuando era adolescente. Aunque la trama principal de la novela es ficción, esperaba que usar un trasfondo familiar para mí ayudaría a que la historia se sintiera más auténtica para los lectores."

¿Y finalmente, qué mensaje reciben los lectores después de leer Adonde te lleve el ritmo? ¿Hay algún tema o idea en particular que esperas que resuene con ellos?

"Espero que las personas que lean Adonde te lleve el ritmo (especialmente los lectores más jóvenes) se identifiquen con el tema de seguir tus sueños. A veces puede que no sea fácil y te preocupes de haber perdido tu oportunidad, pero intentar es mejor que pasarse la vida preguntándose qué podría haber sido."