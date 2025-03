​El Kalanchoe de la portería

Hoy, 12 de marzo, mientras desayuno, me quedo perplejo oyendo en la radio al señor ZP, el cual, con voz campanuda y contundente, dice textualmente: "Me parece que es un debate fake, un debate intencionado, porque es Cataluña, y lo que me preocupa es que siempre que se produce cualquier defensa de Cataluña, del catalán, no recordamos que el catalán es una lengua minoritaria, una lengua minoritaria (repite), y es propio de las democracias más avanzadas defender las lenguas minoritarias".