Planorámica: formación integral en pilotaje de drones para todos los niveles

La demanda de pilotos de drones sigue en aumento, y Planorámica ofrece la formación ideal para obtener una certificación oficial en pocas semanas En un mundo donde la tecnología de drones está en constante evolución, la demanda de pilotos capacitados no deja de crecer. Diversos sectores, como el audiovisual, la seguridad y la logística, requieren profesionales cualificados para operar estas aeronaves no tripuladas.

Planorámica se ha consolidado como una referencia en formación especializada, con su servicio: curso piloto drones adaptado a distintos niveles y necesidades.

Oferta formativa de Planorámica

La propuesta educativa de Planorámica trata desde cursos básicos hasta programas avanzados de especialización, proporcionando una formación completa y actualizada para quienes desean ingresar o perfeccionarse en el sector de los drones a través de cursos especializados con drones.

Con un enfoque teórico-práctico y el respaldo de instructores experimentados, cada curso está diseñado para cumplir con los estándares exigidos en el ámbito aeronáutico. A continuación, se detallan los principales cursos y paquetes disponibles:

Paquetes ofrecidos por Planorámica

1. Curso completo de pilotos de drones (60 horas)

Este curso está diseñado para quienes desean prepararse para el examen oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en la categoría específica (STS-ES-01 y STS-ES-02). La formación incluye:

A1/A3 : Fundamentos para operar en entornos de bajo riesgo.

: Fundamentos para operar en entornos de bajo riesgo. A2 : Capacitación para volar cerca de aglomeraciones de personas de manera segura.

: Capacitación para volar cerca de aglomeraciones de personas de manera segura. STS-ES-01/02 : Formación avanzada para operar en escenarios de riesgo intermedio.

: Formación avanzada para operar en escenarios de riesgo intermedio. Prácticas de vuelo presenciales y certificadas: Sesiones prácticas supervisadas por instructores experimentados. 2. Pack profesional (70 horas)

Este paquete ofrece una formación integral para quienes buscan especializarse en el sector de los drones. Incluye formación teórica y práctica, manuales y el apoyo de instructores experimentados.

A1/A3 y A2 : Cobertura de los niveles básicos y avanzados. STS-ES-01/02 : Preparación para escenarios estándar específicos. Prácticas de vuelo presenciales y certificadas : Entrenamiento práctico intensivo. Curso de especialización : Formación adicional en áreas específicas de interés del alumno.

Otras especializaciones en Planorámica

Curso de Gestión Aeronáutica: domina la coordinación en espacios aéreos controlados El Curso de Gestión Aeronáutica de Planorámica capacita a los alumnos para coordinar operaciones dentro de espacios aéreos controlados, aplicando el lenguaje técnico utilizado en comunicaciones aeronáuticas.

Con una duración de 15 horas, este curso proporciona las herramientas necesarias para gestionar vuelos de manera eficiente y segura en entornos regulados.

Curso de Audiovisuales: captura imágenes aéreas de impacto El Curso de Audiovisuales está dirigido a quienes buscan especializarse en la producción audiovisual con tecnología de drones.

"Los participantes aprenderán a manejar aeronaves no tripuladas para obtener tomas aéreas de calidad profesional, explorando diferentes planos y técnicas de grabación".

Cursos individuales

Para aquellos que buscan formación en áreas específicas, Planorámica ofrece cursos individuales adaptados a distintas necesidades:

Curso A1/A3 (10 horas) : Ideal para quienes desean iniciarse en el mundo de los drones, enfocándose en operaciones de bajo riesgo en entornos no poblados.

: Ideal para quienes desean iniciarse en el mundo de los drones, enfocándose en operaciones de bajo riesgo en entornos no poblados. Curso A2 (10 horas) : Permite operar drones en proximidad a aglomeraciones, siempre garantizando la seguridad y cumpliendo con la normativa vigente.

: Permite operar drones en proximidad a aglomeraciones, siempre garantizando la seguridad y cumpliendo con la normativa vigente. Curso STS-ES-01 y STS-ES-02 (40 horas) : Dirigido a quienes buscan operar en escenarios de riesgo intermedio, abarcando conceptos teóricos avanzados y prácticas presenciales requeridas por AESA y EASA.

: Dirigido a quienes buscan operar en escenarios de riesgo intermedio, abarcando conceptos teóricos avanzados y prácticas presenciales requeridas por AESA y EASA. Curso de Especialización (10 horas): Enfocado en la gestión, coordinación y tramitación de permisos necesarios para operaciones en el espacio aéreo controlado, utilizando el lenguaje de comunicaciones aeronáuticas. Obtener su título en cuatro sencillos pasos

Obtener la certificación oficial de piloto de drones en menos de un mes.

Alta en el campus virtual: Formación flexible para avanzar al ritmo que se desee, desde casa con contenido detallado y bien estructurado. Superación de exámenes teóricos: Preparación intensiva para aprobar con éxito la parte teórica de la certificación. Superación de prueba práctica: Entrenamiento con instructores experimentados para dominar al 100% el manejo del dron. Certificado oficial de piloto de drones: Obtención del título avalado por AESA para operar drones de manera profesional. Metodología y enfoque de Planorámica

Planorámica se distingue por su enfoque práctico y adaptado a las necesidades del mercado laboral. La empresa ofrece un sistema exclusivo de formación dinámico, fácil y ameno, garantizando una experiencia de aprendizaje efectiva y agradable.

Además, todos los cursos están diseñados para cumplir con la normativa vigente, tanto a nivel nacional como europeo, asegurando que los alumnos estén preparados para operar en cualquier entorno.

Beneficios de la formación en Planorámica

Flexibilidad : Los cursos se adaptan al ritmo y disponibilidad de cada alumno, permitiendo compaginar la formación con otras actividades.

: Los cursos se adaptan al de cada alumno, permitiendo compaginar la formación con otras actividades. Certificación oficial : Al finalizar la formación, los alumnos obtienen certificaciones reconocidas por AESA y EASA , esenciales para operar drones de manera profesional.

: Al finalizar la formación, los alumnos obtienen certificaciones reconocidas por , esenciales para operar drones de manera profesional. Instructores experimentados : El equipo docente de Planorámica está compuesto por profesionales con amplia experiencia en el sector , garantizando una formación de calidad.

: El equipo docente de Planorámica está compuesto por profesionales con , garantizando una formación de calidad. Actualización constante: La empresa se mantiene al día con las últimas tendencias y avances en tecnología de drones, incorporando novedades en sus programas formativos. Planorámica: compromiso con la excelencia

La misión de Planorámica es formar a los pilotos de drones del futuro, proporcionándoles las herramientas y conocimientos necesarios para destacar en un mercado en constante evolución. La empresa se compromete a ofrecer una formación de calidad, adaptada a las necesidades individuales de cada alumno y alineada con las exigencias del sector.

En un mundo donde la tecnología de drones está en pleno auge, la formación adecuada se convierte en un factor diferenciador. Planorámica, con su amplia oferta formativa y enfoque centrado en el alumno, se posiciona como la opción ideal para quienes buscan una carrera en este apasionante sector.

Ya sea para iniciarse en el mundo de los drones o para especializarse en áreas específicas, Planorámica ofrece las herramientas necesarias para alcanzar el éxito profesional.