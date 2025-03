Deco & You celebra su 5º aniversario como referente en la venta online de papel pintado y telas

Deco & You, la tienda online especializada en papel pintado y telas, celebra su quinto aniversario con un firme posicionamiento entre las principales plataformas de venta en España. Desde su fundación, la empresa ha revolucionado el acceso a productos de decoración de alta calidad, democratizando su distribución a cualquier punto del país Para celebrar este hito, Deco & You ofrece actualmente una promoción especial basada en '5 Semanas, 5 Sorpresas' con un 5% de descuento, disponible por tiempo limitado, en productos seleccionados de forma semanal.

Sobre Deco & You

Nacida con el objetivo de acercar papeles pintados y tejidos de diseño exclusivo a todo el territorio nacional, Deco & You ha logrado establecerse como un referente tanto para clientes particulares como para profesionales del sector. Decoradores, arquitectos e interioristas han encontrado en la plataforma un aliado clave, permitiéndoles acceder a una amplia gama de marcas y productos sin importar su ubicación.

Desde el inicio, su misión ha sido hacer accesibles productos de alta gama a cualquier rincón de España. Con el tiempo, también se ha convertido en una solución ágil y eficaz para el sector profesional y particular, facilitando muestras, catálogos y gestiones personalizadas.

Su servicio de atención al cliente, altamente especializado, garantiza asesoramiento experto en la elección de materiales y tendencias decorativas. Además, la plataforma se actualiza constantemente con nuevas colecciones, ofreciendo siempre lo último en diseño y calidad.

El futuro del diseño de interiores

En estos cinco años, Deco & You ha consolidado su liderazgo entre las principales webs especializadas en venta online de papel pintado y telas en España. Detrás de este éxito, hay un equipo de expertos con más de 20 años de experiencia en el sector, trabajando con las mejores marcas internacionales.

Con la mirada puesta en el futuro, la empresa continúa su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio, explorando nuevas oportunidades de crecimiento. Entre sus planes destaca la ampliación de su catálogo con nuevas marcas exclusivas y la mejora de la experiencia de compra, facilitando la elección de productos y agilizando los procesos de compra y asesoramiento