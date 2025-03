La Ballena Alegre: innovación y sostenibilidad en la Costa Brava con PQfusion

El resort La Ballena Alegre, referente en turismo ecológico en la Costa Brava, da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad al implementar PQfusion, el sistema inteligente de dispensación de detergentes y desinfectantes desarrollado por Proeco Químicas y distribuido por Massegur SA en Girona. Esta tecnología no solo optimiza el consumo de productos de limpieza, sino que también reduce drásticamente el uso de plásticos y mejora la eficiencia operativa del resort El resort La Ballena Alegre, ubicado en la idílica Costa Brava, es reconocido por su excelencia en turismo sostenible y su enfoque en ofrecer experiencias únicas a sus huéspedes. En su compromiso con la innovación y el respeto al medio ambiente, el resort ha implementado el sistema PQfusion, una tecnología de dispensación inteligente de detergentes y desinfectantes desarrollada por Proeco Químicas y distribuida por Massegur en la provincia de Girona. Este sistema ha revolucionado su gestión operativa, optimizando el consumo de productos químicos, reduciendo residuos y mejorando la eficiencia en la limpieza de sus instalaciones.

La Ballena Alegre ha apostado por PQfusion debido a su capacidad para reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad del servicio. La integración de este sistema ha sido sencilla gracias al soporte del equipo de Proeco Químicas y Massegur, quienes han facilitado la instalación y formación del personal. La facilidad de uso de PQfusion ha permitido a los empleados adaptarse rápidamente, minimizando errores en la dosificación y asegurando un suministro continuo de productos esenciales para la higiene del resort.

Los resultados de esta implementación han sido notables. Desde su puesta en marcha, el resort ha logrado un ahorro aproximado del 40% en el consumo de detergentes, además de reducir en un 97% el uso de plástico y cartón en comparación con los productos convencionales. Esto ha supuesto un gran avance en su compromiso con la sostenibilidad, contribuyendo significativamente a la reducción de su huella ambiental y optimizando sus recursos de manera eficiente.

Además de los beneficios ambientales y económicos, el sistema PQfusion ofrece un control detallado sobre el uso de los productos en cada área del resort. A través de su sistema de gestión de datos en tiempo real, La Ballena Alegre puede tomar decisiones informadas y mejorar sus procesos operativos. Este nivel de supervisión ha permitido una mejor organización del stock, asegurando que siempre haya disponibilidad de los productos necesarios sin generar desperdicio innecesario.

El Director de Compras del resort, Albert Nenezic, destaca la importancia de esta tecnología en la operativa diaria del establecimiento. "Gracias a PQfusion, hemos conseguido optimizar el uso de los productos de limpieza, reducir costes y ser más sostenibles. Los empleados han acogido el sistema con entusiasmo porque simplifica su trabajo y les proporciona mayor seguridad en la dosificación. Creemos firmemente que esta solución es el camino a seguir para cualquier empresa turística comprometida con la sostenibilidad y la eficiencia", afirma Nenezic.

Con esta iniciativa, La Ballena Alegre no solo refuerza su liderazgo en el turismo sostenible, sino que se convierte en un modelo a seguir dentro del sector. Su compromiso con la preservación del entorno natural de la Costa Brava demuestra que la innovación y la responsabilidad medioambiental pueden ir de la mano, ofreciendo a los huéspedes experiencias de alta calidad sin comprometer el planeta.

Es posible ver la entrevista completa aquí:

La Ballena Alegre: Innovación y sostenibilidad con PQfusion.