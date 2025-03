"Debemos acostarnos aproximadamente a la misma hora todos los días y debemos garantizar un número de horas que oscilen entre las 7 y las 9 horas", doctor Carlos Egea Santaolalla

El doctor Carlos Egea, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Vitoria, explica que no dormir lo suficiente afecta la concentración, la memoria y la capacidad física, además de aumentar el riesgo de enfermedades Estudiar el sueño en casa: La polisomnografía domiciliaria permite analizar el descanso del paciente en su propio entorno, mejorando la precisión y comodidad del estudio.

El Dr. Carlos Egea, neumólogo y especialista en trastornos del sueño del Hospital Quirónsalud Vitoria, alerta sobre la importancia de cuidar la salud del sueño y detectar trastornos como la apnea del sueño, que afecta a un número significativo de personas, pero que sigue siendo una patología infradiagnosticada.

La apnea del sueño, caracterizada por la interrupción temporal de la respiración durante el descanso, tiene un impacto considerable en la salud de quienes la padecen, ya que está vinculada a enfermedades graves como la hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Un trastorno común, pero desconocido

El Dr. Egea explica que la apnea del sueño es mucho más común de lo que la gente imagina. En Euskadi, alrededor del 46% de la población presenta algún trastorno del sueño, y uno de los más frecuentes es la apnea obstructiva. A menudo, quienes la padecen no presentan síntomas evidentes, pero experimentan somnolencia excesiva, dificultad para concentrarse, o incluso ronquidos fuertes que afectan a su entorno. De hecho, en el caso de las mujeres, el trastorno más habitual es el insomnio y en el caso de los hombres, la apnea obstructiva del sueño debido a la mayor rigidez y dureza de su estructura facial.

Más allá de la apnea, el doctor Egea recuerda la importancia de un buen descanso para la salud en general. El sueño adecuado es esencial para el funcionamiento del cerebro, el bienestar emocional y la prevención de problemas de salud. "El tiempo que dedicamos al sueño está altamente relacionado con cuántos años vamos a vivir", afirma. Por ello, el especialista hace un llamado a la población para que preste más atención a sus hábitos de descanso. En un mundo acelerado, lleno de pantallas y estrés, muchas personas sacrifican las horas de sueño, lo que pone en riesgo su bienestar. Carlos Egea Santaolalla explica que se ha demostrado que dormir fuera de la ventana de lo recomendable, proporciona un riesgo mayor de tener problemas cardiovasculares y, por lo tanto, de vivir menos años: "Debemos acostarnos aproximadamente a la misma hora todos los días y debemos garantizar un número de horas que oscilen entre las 7 y las 9 horas".

Nuevas alternativas en el diagnóstico y tratamiento

El doctor Egea también destaca la importancia de la innovación en los métodos de diagnóstico. La polisomnografía domiciliaria es una técnica que permite realizar un estudio del sueño en el entorno habitual del paciente, lo que mejora la precisión de los resultados y ofrece mayor comodidad al paciente. "El diagnóstico no tiene por qué ser una experiencia incómoda. Poder estudiar el sueño en casa permite obtener resultados más cercanos a la realidad del paciente y facilita la toma de decisiones terapéuticas", comenta el especialista.

En cuanto a los tratamientos, el Dr. Egea explica que existen varias opciones según las necesidades de cada paciente. Aunque la CPAP (máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias) es el tratamiento más utilizado para la apnea del sueño, no todos los pacientes se adaptan a ella. "Es fundamental buscar alternativas cuando la CPAP no es tolerada, como los dispositivos intraorales o, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas. Cada paciente es único, y debemos personalizar el tratamiento", asegura el doctor Egea.